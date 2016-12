Fenstersauger Test – Schnelle Reinigung aller Fenster im Haus

(firmenpresse) - Nach dem Winter steht der Frühjahrsputz wieder vor der Türe. Spätestens dann gibt es in einer kleinen Wohnung min vier bis fünf Fenster zu putzen. In einem großen Haus sind es auch gerne mal mehr als 20 Fenster die man innen und außen reinigen muss. Das kann mitunter Stunden dauern und erfordert auch viel geschick, wenn die Fenster streifenfrei sauber sein sollen.

Heute ist das Reinigen von Fenstern so einfach wie noch nie. Mit modernen Fenstersaugern kann man blitzschnell Fenster reinigen. Mit den mitgelieferten Spezialtüchern reinigt man dabei als erstes Mal die Fenster wie gewohnt. Anschließend nimmt man den Fenstersauger und fährt die einzelnen Bahnen ab. Mit dem Abzieher wird das Wasser vor sich her geschoben und der Sauger saugt alles Wasser und Schmutz auf. Das Ergebnis ist ein streifenfreies Fenster durch das man einen ungetrübten Blick hat.

Auf dem Markt gibt es viele verschiedene Hersteller von Akku Fenstersaugern. Dabei stechen bei den vielen Modellen drei besonders hervor. Diese sind ausdauernd, arbeiten besonders gründlich und haben noch viele weitere Vorzüge, die einem das Reinigen der Fenster erleichtern. Auf der Fenstersauger Test Seite http://fenstersauger-tests.com bekommt man eine Übersicht über die aktuellen Modelle und deren Vorzüge bei der Reinigung von Fenstern.







