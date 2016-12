neues deutschland: Leiterin des Europäischen Zentrums für Presse- und Medienfreiheit: Meinungsvielfalt in den Medien der EU-Staaten ist in Gefahr

(ots) - Das Europäische Zentrum für Presse- und

Medienfreiheit (ECPMF) sieht die Meinungsvielfalt in den Medien der

EU-Staaten in Gefahr. "In Deutschland wie in Europa sinkt die Anzahl

an verschiedenen Perspektiven", sagte Jane Whyatt, die Leiterin des

ECPMF gegenüber der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues

deutschland" (Freitagausgabe). "Oft haben verschiedene Medien und

Formate mittlerweile die selben großen Unternehmen als Besitzer",

führte sie weiter aus. Auch das Fehlen von

Whistleblower-Schutzstrukturen stelle laut der britischen

Journalistin eine Gefahr da. Irland und Serbien würden zwar in der

Theorie fortschrittliche Gesetze vorweisen, zumindest in Irland

hätten diese in der Praxis aber keinen Bestand. "Ehemalige

Polizisten, die als Whistleblower tätig sind, werden bedroht und

können nicht mehr arbeiten."



Soziale Medien wie Facebook fördern laut Whyatt ebenfalls

problematische Entwicklungen. Algorithmen würden bestimmen, welche

Nachrichten man als Nutzer erhält. "Wir müssen Menschen besser

weiterbilden, damit sie verstehen, dass Facebook die Meinungsfreiheit

aus finanziellen Gründen einschränkt", sagte die Journalistin.

Restriktive Maßnahmen in sozialen Netzwerken lehnt das ECPMF aber ab,

da man ein generelles Sinken der politischen Meinungsfreiheit

befürchtet. Bestehende Gesetze sollten lieber effizient angewendet

werden. Das ECPMF untersucht auch Gewalt gegen Journalisten.

Körperliche Angriffe gegen Medienschaffende hätte es 2014 ungefähr

zehn in Deutschland gegeben. 2015 und 2016 dann aber schon mehr als

50. Das ECPMF hat als Reaktion in Zusammenarbeit mit der Leipziger

Polizei eine Weiterbildung für Beamte entwickelt.



Das Verhalten der EU gegenüber der Türkei wird von Whyatt als

problematisch bewertet. "Meiner persönlichen Meinung nach gibt es

viel Heuchelei im Bezug zur Türkei", sagte die Journalistin. "Die EU



behauptet, sie unterstütze die Journalisten, sie kämpfe für

Pressefreiheit, aber die Realität sieht oft anders aus." Das fehlende

Eingreifen der EU im Falle des autoritären Umbaus des polnischen und

ungarischen Mediensystems begründet Whyatt ebenfalls mit fehlendem

politischen Willen. "Die Kommission hätte den Dialog fortsetzen

können. Im Beispiel von Polen hatten die Instrumente der EU eine gute

Wirkung erzielt." Das ECPMF wurde 2015 in Leipzig gegründet, um

bedrohten Medienschaffenden zu helfen und die europäische

Pressefreiheit zu verteidigen.







