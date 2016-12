Märkische Oderzeitung: Märkische Oderzeitung: Münzschatz in Altlandsberg gefunden

(ots) - Liebe Kollegen,



die Märkische Oderzeitung (Frankfurt/Oder) übermittelt Ihnen eine

Nachricht, die wir in unserer Freitagausgabe veröffentlichen. Sie ist

bei Nennung der Quelle zur Verwendung frei. Märkische Oderzeitung:

Münzschatz in Altlandsberg gefunden Frankfurt (Oder). Ein

deutschlandweit bedeutsamer Münzfund ist in den vergangenen Tagen bei

Bauarbeiten in Brandenburg gemacht worden. Wie die Märkische

Oderzeitung (Frankfurt/Oder) berichtet, lagen gut 8000 Münzen

vergraben im ehemaligen Schlossviertel von Altlandsberg

(Märkisch-Oderland). Dort stießen Archäologen in einer Torfschicht

auf ein irdenes Gefäß mit den Münzen unterschiedlicher Prägungen und

Größenordnungen. Diese seien in einem Zeitraum von zirka 130 Jahren

geprägt worden und sind auf die Zeit "nach 1300 bis etwa 1430"

datiert, wie einer Beschreibung des Archäologiebüros zu entnehmen

ist. Nach einer ersten Einschätzung handelt es sich um "13 Prager u.

Meißner (Silber-)Groschen", "11 rheinische Reichsgoldgulden" sowie

"ca. 8000 (silberne) Hohlpfennige", die auf dem heutigen Domänenhof

vergraben worden waren. Als "möglicher historischer Kontext" wird das

Vergraben mit den Hussitenkämpfen um 1432 in Verbindung gebracht.

Damals war auch Altlandsberg belagert worden. Altlandsbergs

Bürgermeister Arno Jaeschke bestätigte den Fund. Dieser soll in der

kommenden Woche von Brandenburgs Forschungsministerin Martina Münch

(SPD) präsentiert werden.







Pressekontakt:

Märkische Oderzeitung

CvD



Telefon: 0335/5530 563

cvd(at)moz.de



Original-Content von: M?rkische Oderzeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Märkische Oderzeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 15.12.2016 - 19:09

Sprache: Deutsch

News-ID 1437043

Anzahl Zeichen: 1826

Kontakt-Informationen:

Firma: Märkische Oderzeitung

Stadt: Frankfurt/Oder





Diese Pressemitteilung wurde bisher 74 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung