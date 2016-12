Typberatung als Gutschein sich schenken lassen!

(firmenpresse) - Natürlich schön

Jeder von uns möchte natürlich schön sein und seinen Typ unterstreichen. Aber wie?

Mit diesem Thema beschäftigt sich seit 20 Jahren die Firma beautystyle in München.

Die Firma beautystyle bietet ein Gesamtkonzept von Kopf bis Fuß.

Typberatung

Zuerst ist es wichtig, sich auf das zu besinnen was uns die Natur mitgegeben hat. Die Hautfarbe, Augenfarbe und Haarfarbe. Genauso auch die Körperform, Proportion und Gesichtsform. Bei beautystyle in München wird Wert darauf gelegt, alles wieder auf das abzustimmen mit dem wir von Natur aus ausgestattet sind. Schritt für Schritt wird gelernt welche Farben einem stehen, wie ein perfektes Make-up, auf den Typ abgestimmt, gemacht wird, was man mit seinen Haaren machen kann, welche Brille/ Sonnenbrille das Gesicht kleidet und welche Mode zum Typ passt.

Das Besondere

Besonders bei beautystyle ist, dass man alles gleich in der Praxis erleben kann. So ist ein Friseur, eine Modeboutique, ein Kosmetikstudio und Stylingstudio in einem Geschäft integriert. Auch in puncto Brille oder Nägel kann einem weiter geholfen werden.

Die Stylingexpertin Andrea Reindl-Krüger

Frau Reindl-Krüger liegt es am Herzen den beratenen Personen gleich Werkzeuge in die Hand zu legen, damit die Umsetzung direkt nach der Beratung erfolgt. Daher ist auch die Beratung mit sofortiger Umsetzung am effektivsten. Nur wenn man selbst in der Praxis erlebt, was man aus seinem Typ so alles machen kann, wird man das auch umsetzten. In der Theorie ist eine Beratung interessant, aber schwer umsetzbar.

Jetzt in der Winterzeit ist für die Stylingberatung der ideale Zeitpunkt

Sie haben vielleicht Urlaub, oder im Büro ist durch die Urlaubszeit weniger los. Machen Sie eine Typberatung mit dem entsprechenden Styling. Anschließend bringen Sie mit Hilfe von Experten ein neues Konzept in Ihren Kleiderschrank. Wirken Sie natürlich schön!

Informieren Sie sich selbst über beautystyle und vereinbaren Sie Ihren Wunschtermin

Durch eine Typberatung mit dem entsprechenden Styling rücken Sie Ihre Schönheit ins rechte Licht!





Die Beautyexpertin Andrea Reindl-Krüger gründete 1996 die Firma beautystyle Andrea Reindl. Hier findet man alles zum Thema Beauty unter einem Dach vereint: Farb-Typ-Imageberatung, Kosmetik, Nägel, Visagistik, Friseur und Mode.

Welches Beautythema auch immer, beautystyle Andrea Reindl hat für alle Themen eine Antwort.

beautystyle

beautystyle

Andrea Reindl-Krüger

Wirtstraße 34a

81539 München

info(at)beauty-style-muenchen.de

089531264

Firma: beautystyle

Ansprechpartner: Andrea Reindl-Krüger

Stadt: München

Telefon: 089531264





