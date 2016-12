Mittelbayerische Zeitung: Kontrollieren ist richtig / Kommentar zu den Kontrollen an der bayerisch-österreichischen Grenze

(ots) - Mag es an den insgesamt 60 Grenzübergängen zu

Österreich nun auch in Einzelfällen zu Staus und Verzögerungen

kommen: Es ist gut, dass Bundespolizei und bayerische Polizei nun im

gemeinsamen Kraftakt engmaschiger kontrollieren. Es war ein

schlechter Witz, dass bayerische Beamte bisher ein paar Kilometer

hinter der Grenze getrennt Position bezogen - teils so, dass

Schleuser vorab auf Ausweichrouten abbiegen konnten. Wer glaubt,

illegal einreisen zu können, fährt nun rund um die Uhr ein höheres

Risiko. Das ist ein klares Signal an Schleuser und andere Kriminelle,

denen eine Politik der offenen Haustür gerade recht kommt. Zu wissen,

wer wann ins Land kommt, ist legitimes Interesse jedes Staates. In

diesem Punkt hat die CSU Recht. Für eine zweite Schlussfolgerung der

Regierungspartei gilt das aber nicht: Grenzkontrollen sind kein

Hebel, um unerwünschte Flüchtlinge an der Einreise zu hindern. Wer in

Deutschland ankommt, hat erst einmal Hilfe verdient, bis sein Fall

rechtsstaatlich exakt geprüft ist.







