WAZ: Leider nur ein Teilerfolg

- Kommentar von Michael Kohlstadt

zu den Revier-Finanzen

(ots) - Zuerst die gute Nachricht aus dem vermeintlich

abgehängten Ruhrgebiet: Die schwarze Null im Haushalt ist kein

Privileg des Bundesfinanzministers mehr! Nein, auch die Revierstädte

kommen wieder mit ihrem Geld aus. In den Etats klafft im Schnitt eine

Finanzierungslücke von nur noch vier Euro pro Kopf. Im Vergleich zu

früher ein Hauch von Nichts.



Derart sparsam gewirtschaftet wurde an der Ruhr schon lange nicht

mehr. Wie auch: Hohe Sozialkosten, rückläufige Steuereinnahmen und

eine in Teilen überdehnte Infrastruktur hatten die Revierstädte -

hier und da verschlimmert durch kommunales Missmanagement - bislang

Jahr um Jahr tiefer in die Verschuldung getrieben. Zumindest dieser

Teufelskreis scheint nun vorerst durchbrochen. Freilich auch auf

Kosten der Bürger, die durch Abgaben, Steuern und den Verzicht auf

kommunale Leistungen in bislang nicht gekanntem Ausmaß zum

Haushaltsausgleich beitragen.



Zum Schluss die schlechte Nachricht: Die schwarze Null ist nur ein

Teilerfolg. Die tief greifenden Finanzprobleme des Reviers -

Milliardenschulden, exorbitante Sozialkosten - sind damit nicht aus

der Welt.







Pressekontakt:

Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Zentralredaktion

Telefon: 0201 - 804 6519

zentralredaktion(at)waz.de



Original-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 15.12.2016 - 19:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1437049

Anzahl Zeichen: 1526

Kontakt-Informationen:

Firma: Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Stadt: Essen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 42 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung