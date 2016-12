One Drop gibt Partnerschaft mit der National Health Insurance Company - Daman, dem führenden Spezialkrankenversicherer in den VAE, und die Einführung der Unternehmensplattform One Drop | Professional bekannt

One Drop gab heute bekannt, dass die

National Health Insurance Company - Daman ("Daman"), der größte und

innovativste Krankenversicherer in den VAE, sich für One Drop

entschieden hat, um seine Bemühungen bei digitalen und mobilen

Gesundheitsinnovationen voranzubringen.



Die Unternehmenslösung von One Drop, One Drop | Professional,

wurde von Daman eingeführt, um seine Mitglieder, die mit einer

Diabeteserkrankung leben müssen, mithilfe einer benutzerfreundlichen

und zugänglichen Technologie in die Lage zu versetzen, ihre

Gesundheit zu überwachen und die Verantwortung dafür selbst in der

Hand zu behalten Bei One Drop | Professional handelt es sich um eine

Plattform für ein populationsbezogenes Gesundheitsmanagement, die den

Austausch zwischen Diabetikern und ihrem Gesundheitsteam in Echtzeit

fördern soll. Mithilfe von One Drop | Professional können Versicherte

ihre Gesundheitsdaten nachverfolgen und ein personalisiertes

Gesundheitstraining über die One Drop | Mobile-Plattform erhalten.

Anbieter von Gesundheitsdiensten bekommen einen Echtzeit-Überblick

über die Gesundheitsinformationen ihrer Versicherten und können so

relevante und hochgradig personalisierte Weiterbildungen und

Unterstützungsleistungen für den Alltag anbieten, also in dem

Kontext, in dem der Austausch am meisten benötigt wird.



"Wir bemühen uns, die innovativsten Techniken zum Einsatz zu

bringen, um die Qualität und die Wirksamkeit von Behandlungen

auszuweiten, und mit unserer Partnerschaft mit One Drop erwarten wir,

große Fortschritte beim Diabetesmanagement und bei den Ergebnissen zu

machen", sagte Dr. Michael Bitzer, Chief Executive Officer von Daman.

Die Plattform von One Drop bietet eine Weg, die Lücke zwischen den



Klinikaufenthalten zu schließen, indem sie eine Kontinuität in der

Behandlung ermöglicht, die notwendig ist, damit Diabetiker gesund

werden und es bleiben."



One Drop | Professional wurde für Daman auf der Grundlage eines

tief greifenden Verständnisses der sozialen Gewohnheiten, des

Lebensstils und der Kultur der Menschen in den VAE angepasst. Die

Bedienung von One Drop | Mobile wurde verbessert, um spezielle

Funktionen für Daman-Mitglieder mit aufnehmen zu können, wie etwa die

Unterstützung der arabischen Sprache, Ernährungsinformationen, die

die regionalen Besonderheiten berücksichtigen, ein 9-wöchiger

Stundenplan und über den in die App integrierten News-Feed betreute

Inhalte. Daman-Mitglieder haben zudem Zugang zu Premium-Funktionen,

die es ihnen erlauben, mit den Gesundheitstrainern von Daman zu

kommunizieren, um Informationen und Unterstützung zu erhalten, die

für einen besseren Umgang mit den Blutzuckerwerten nötig sind.



Im Verlauf der letzten Jahrzehnte hat das rasante wirtschaftliche

Wachstum im Nahen Osten einen ebenso rasanten Wandel in der

Lebensführung und einen damit verbundenen Anstieg der Zahl an

Diabetikern in der Region mit sich gebracht. Derzeit weist die Region

Naher Osten/Nordafrika (Middle East and North Africa, MENA) die

höchste Verbreitung an Diabetes in der Welt auf. Hier leben fast 35

Millionen Menschen (einer von 10) mit dieser Diagnose. Laut der

International Diabetes Federation (http://data.worldbank.org/indicato

r/SH.STA.DIAB.ZS?order=wbapi_data_value_2015+wbapi_data_value+wbapi_d

ata_value-first&sort=desc) sind 19,3 Prozent der Erwachsenen zwischen

20 und 79 Jahren in den Vereinigten Arabischen Emiraten Diabetiker,

womit Diabetes hier eine der wichtigsten Ursachen für einen

vorzeitigen Tod darstellt. Es wird geschätzt, dass die Ausgaben für

die Behandlung von Diabetes in der MENA-Region von16,8 Milliarden

US-Dollar im Jahr 2014 auf 24,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2035

ansteigen werden, was gefährliche Auswirkungen auf die Wirtschaft

haben und Gesundheitssysteme in die Knie zwingen kann.



Regierungen und Anbieter im Gesundheitswesen haben den Ernst der

Lage bei dieser Epidemie erkannt, und die Regierung der VAE hat

bereits 2009 mit dem Rollout eines 10-Jahresplans begonnen, mit

dessen Hilfe die Krankheit bekämpft werden soll. Teil des Plans ist

etwa eine verstärkte Forschung zu Diabetes, Kampagnen, die das

öffentliche Bewusstsein schärfen sollen und die Modernisierung von

medizinischen Einrichtungen. Daman verfolgt einen innovativen

Lösungsansatz unter Verwendung von Mobiltechnologien, um die

Behandlung auch jenseits der Klinik im Alltag der Menschen zu

verankern. One Drop | Professional verbindet den Einsatz von

Echtzeit-Informationen mit der Unterstützung durch den Menschen, um

Patienten in die Lage zu versetzten, den Umgang mit ihrer

Diabeteserkrankung in die eigene Hand zu nehmen, und zwar auf eine

Weise, die motiviert, ermutigt und lange anhält. Daman-Mitglieder

sind so in der Lage, jeden Tag das Wechselspiel zwischen ihrem

Verhalten und den Blutzuckerwerten zu beobachten und, dank der

fortlaufenden Unterstützung durch ihren Trainer, positive

Veränderungen in ihren Verhaltensweisen anzustoßen, was wiederum zur

Vermeidung von langfristigen Komplikationen führt.



"Daman ist für die Einführung von One Drop | Professional ein

idealer Partner, wenn man bedenkt, dass sie sich darauf

konzentrieren, ihren Versicherten bei der Gesundheitsvorsorge

intelligente Wahlmöglichkeiten und beim Support den höchsten Standard

zur Verfügung zu stellen, und das alles bequem und

anwenderfreundlich", sagte Jeff Dachis, Gründer und Chief Executive

Officer von One Drop. "Die VAE gehören zu jenen Ländern, die sich mit

den weltweit höchsten Diabetesraten auseinandersetzen müssen. Unser

gemeinsames Ziel ist es, eine erschwingliche, zugängliche und

wirksame evidenzbasierte Behandlung anzubieten, um die Ergebnisse für

die Menschen, die es am dringendsten benötigen, zu verbessern."



Über die National Health Insurance Company - Daman



Die National Health Insurance Company - Daman ist der führende

spezialisierte Krankenversicherer in den VAE und bietet mehr als 3

Millionen Mitgliedern in den VAE umfassende Lösungen bei

Krankenversicherungen. Über die Jahre hat sich das Unternehmen zum

Partner der Wahl für eine ganze Reihe der bekanntesten Organisationen

des Landes und multinationalen Unternehmen aus unterschiedlichen

Branchen, wie die Öl- und Gasindustrie, Luft- und Raumfahrt, der

Energiesektor, die Bauwirtschaft, die Investitionsbranche und Medien,

entwickelt.



Daman ist eine staatlich dominierte Aktiengesellschaft, die sich

zu 80 Prozent im Besitz der Regierung von Abu Dhabi befindet. Die

restlichen 20 Prozent gehören der Munich Re. Das Unternehmen kann

sich auf die zuverlässige Unterstützung durch die Regierung von Abu

Dhabi verlassen. Auf der anderen Seite spielt sein strategischer

Partner Munich Re, einer der weltweit führenden Rückversicherer, eine

wichtige Rolle sowohl als Rückversicherer als auch als wertvolle

Quelle im Wissenstransfer.



Daman hat seinen Hauptsitz in Abu Dhabi und wurde 2006 gegründet.

Es bietet für Einzelpersonen und für Organisationen ein ganzes

Spektrum an Krankenversicherungsplänen an und ist exklusiv für die

Verwaltung des staatlichen Gesundheitsprogramms, Thiqa, für

Staatsbürger der VAE sowie für den Abu Dhabi Basic Plan für im Land

lebende Ausländer mit geringem Einkommen verantwortlich. Versicherte

haben Zugang zum Netzwerk des größten Anbieters im Gesundheitswesen

in den VAE sowie zu einen ausgedehnten internationalen Netzwerk in

über 45 Ländern.



Daman ist ein Vorreiter bei Krankenversicherungen und treibt

Innovationen mithilfe einer Kombination aus modernster Technik und

Wissen rund um die Gesundheitsvorsorge voran, das von hoch

ausgebildeten und kenntnisreichen Fachkräften zur Verfügung gestellt

wird. Versicherte profitieren zudem von einem Mehrwert, der sich aus

den einzigartigen Angeboten, wie den Programmen zum Krankheits- und

Fallmanagement, im Rahmen der allseits gelobten

Health-Support-Services ergibt. Daman betreibt außerdem ein rund um

die Uhr erreichbares telefonisches Kundenzentrum und beschäftigt ein

Team für die Autorisierung von medizinischen Dienstleistungen, das im

direkten Kontakt mit dem Daman-Netzwerk von Anbietern im

Gesundheitswesen steht. Des Weiteren bietet das Unternehmen ein

breites Spektrum an Online-Diensten, die in den VAE einzigartig sind.



Daman hat in der Branche für Krankenversicherungen hohe Standards

vorgegeben und wurde bereits mehrfach mit international renommierten

Preisen ausgezeichnet. Zudem erhielt es kurz hintereinander eine

Reihe von Zertifizierungen mit einem Schwerpunkt auf Qualität. Das

Unternehmen verfügt im Bereich Quality Management Systems über eine

ISO 9001-Zertifizierung.



Über One Drop



One Drop (Informed Data Systems Inc.) ist ein im Bereich digitale

Gesundheit tätiges Unternehmen, das die Leistungsfähigkeit von

mobilen Computeranwendungen und Datenwissenschaften nutzt, um

Menschen mit Diabetes ein Werkzeug für ein gesünderes Leben in die

Hand zu geben. Die One Drop | Mobile-Lösung ist weltweit kostenlos

verfügbar für iOS (http://apple.co/1IWTvGk) und Android

(http://bit.ly/2gLzk6y). One Drop | Premium ist ein abonnierbarer

Verbraucherdienst, der über die integrierte Funktion in der App oder

online unter http://onedrop.today erworben werden kann. One Drop |

Professional ist eine Unternehmenslösungen für Versicherer,

Anbieternetzwerke aus dem Gesundheitswesen und selbst versicherte

Arbeitgeber, mit deren Hilfe die Kosten für die Betreuung von

Diabetikern drastisch gesenkt werden können. Weitere Informationen

erhalten Sie unter http://onedrop.today/professional.







