Gutschein für eine Schminkberatung

Die Visagisten von beautystyle in München lehren Ihnen Schritt für Schritt sich selbst zu schminken

Selber schminken leicht gemacht! (Bildquelle: Fotolia)

(firmenpresse) - Perfekt geschminkt

Was heißt eigentlich perfekt geschminkt? Durch das Make-up in eine andere Rolle schlüpfen? Oder doch lieber sich selbst treu bleiben?

Bei beautystyle in München www.beauty-style-muenchen.de, lernen sie mit den richtigen Farben und Techniken Ihre Vorzüge geschickt ins rechte Licht zu rücken. Schminken sie sich typgerecht und somit authentisch!

Make-up Beratung bei beautystyle in München

beautystyle in München bietet ein individuelles zweistündiges Einzelcoaching. Sie können Ihre angesammelten Schätze von zu Hause mitbringen und erhalten eine genaue Aufklärung, was sie davon benutzen können und was nicht so gut passt. Im Anschluss lernen Sie, welche Gesichtsform sie haben, wie sie mit der richtigen Technik ihr Gesicht symmetrisch ausarbeiten können, welche Farbpigmente Ihren natürlichen Teint unterstreichen und was Ihre Augen zum Strahlen erweckt. Schritt für Schritt wird so ein typgerechtes Make-up zusammen mit Ihnen erarbeitet. Auf einem Schminkblatt wird nebenbei alles skizziert und festgehalten. Das Ergebnis: ein Make-up, das zu Ihrer Kleidung passt und ihr Gesicht optimal zur Geltung bringt, inklusive einer genauen Anleitung für zuhause.

Übung macht den Meister

Damit Sie ein richtiger Profi werden, bietet beautystyle in München sogenannte Übungsschminkkurse an. Hier schminken Sie sich Schritt für Schritt selber - super als Praxistraining.

Kosten

Die Make-up Beratung kostet bei beautystyle in München derzeit 149,-?. Die aufbauenden Übungskurse sind gratis mit dabei.

Termine

Gerne können Sie bei beautystyle in München von 10.00-20.00 Uhr Di-Fr und Sa von 10.00-16.00 Uhr Termine vereinbaren.

Wunschterminvereinbarung unter 089-531264 oder info(at)beauty-style-muenchen.de





Die Beautyexpertin Andrea Reindl-Krüger gründete 1996 die Firma beautystyle Andrea Reindl. Hier findet man alles zum Thema Beauty unter einem Dach vereint: Farb-Typ-Imageberatung, Kosmetik, Nägel, Visagistik, Friseur und Mode.

Welches Beautythema auch immer, beautystyle Andrea Reindl hat für alle Themen eine Antwort.

