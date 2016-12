NRZ: FDP-Chef Lindner bekräftigt Absage an etwaige Ampel-Koalition nach der NRW-Landtagswahl im Mai 2017

(ots) - Für die Zeit nach der Landtagswahl am 17. Mai in

Nordrhein-Westfalen hat FDP-Chef Christian Lindner seine Absage an

eine etwaige Ampel-Koalition bekräftigt. "In NRW wollen wir Rot-Grün

ablösen und nicht verlängern. Auf diese Festlegung können unsere

Wähler sich verlassen", sagte Lindner der Neue Ruhr/Neue Rhein

Zeitung (Freitagsausgabe).Die Freien Demokraten wollen "schlicht eine

andere Politik, als die von SPD und Grünen seit fast sieben Jahren

verantwortete". Gefragt, ob Schwarz-Rot-Gelb eine Option sei,

antwortete Lindner: "Dazu wird zum Glück arithmetisch keine

Notwendigkeit bestehen." Laut den jüngsten gebe es neben der von der

FDP ausgeschlossenen Ampel-Koalition die Optionen einer Großen

Koalition und einer Mehrheit von CDU, FDP und Grünen. Für Letztere,

auch "Jamaika-Koalition" genannt, fehlt Lindner aber nach eigenem

Bekunden "schlicht die Fantasie, welche inhaltlichen Projekte daraus

erwachsen könnten: "Für uns gilt, dass wir lieber in die Opposition

gehen, wenn wir nicht wirklich etwas bewegen können."







