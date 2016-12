Rheinische Post: Kommentar: Kontrollverluste

(ots) - Es machte fassungslos, wie schnell einzelne

Stimmen der Willkommenskultur des vergangenen Jahres die Schuld für

den Mord an der jungen Studentin in Freiburg gaben, als jetzt ein

afghanischer Flüchtling unter dringenden Tatverdacht geriet. Nun

zeigt sich, dass es im Vorfeld des grausamen Verbrechens tatsächlich

behördliches Versagen gab - in Griechenland. Es macht sprachlos, wie

die griechischen Behörden in einer Phase, in der junge Afghanen zu

Tausenden durch das Land Richtung nordwestliche Nachbarstaaten zogen,

einen afghanischen Straftäter nur national zur Fahndung ausschreiben

konnten, als dieser nach früher Haftentlassung untergetaucht war.

Obwohl er einen Mordversuch begangen hatte. Das macht es um so

dringlicher, jetzt endlich die Datensammlungen der Behörden in Europa

zu vervollständigen und zu verknüpfen. Wer Binnengrenzen schleift,

muss umso detaillierter wissen, wer sich innerhalb Europas bewegt.

Das wurde beim Zusammenwachsen der EU sträflichst vernachlässigt und

muss schnellstmöglich nachgebessert werden.







Kommentare zur Pressemitteilung