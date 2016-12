Weser-Kurier:Über den Bonus für Gesunde bei Daimler schreibt Philipp Jaklin:

(ots) - Bleiben Sie bitte gesund. Ausgedehnte Fehltage,

weil die Nase läuft oder die Glieder schmerzen, können nicht nur die

Kollegen arg auf die Probe stellen. Auch der Arbeitgeber leidet, weil

zum Beispiel Umsatz ausbleibt oder teure Vertretungslösungen nötig

sind. Schaden für die ganze Volkswirtschaft entsteht, wenn der

Krankenstand hoch ist. Nun ist die Krankheit ein biologisches Faktum.

Die Lebensweise kann noch so fitnessorientiert sein - irgendwann

erwischt es jeden. In Betrieben wie im Gesundheitssystem ist, auch

aus ökonomischer Sicht, der Präventionsgedanke sinnvoll: Je mehr

Anreize es gibt, verantwortungsvoll mit dem eigenen Körper umzugehen,

desto besser. Krankenkassen belohnen daher Sportabzeichen oder die

Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen. Daimler geht einen anderen Weg

und zahlt 200 Euro "Anwesenheitsbonus" für Mitarbeiter, die sich

während eines Jahres nie krankgemeldet haben. Das senkt sicher die

allgemeinen Fehlquoten, ist aber eine problematische Lösung. Es

könnte als Aufforderung verstanden werden, sich auch noch fiebrig zur

Arbeit zu schleppen. Und das verbietet die Fürsorgepflicht des

Arbeitgebers seinen Beschäftigten gegenüber.







Datum: 15.12.2016 - 21:07

