Messe BAU 2017 - Die Zukunft des Bauens

Von 16. - 21. Januar 2017 geht in München eine der erfolgreichsten Messen rund ums Bauen in die nächste Runde: Auf der BAU 2017 die Zukunft des Bauens entdecken!

Hydro-Tech - Ihr Partner in Sachen Tiefgaragenwartung und Betonsanierungen

(firmenpresse) - Ein jedes Bauvorhaben - egal ob der kleine Zubau, der Hausbau oder die große Industrieanlage - sei gut durchdacht und geplant. Sich im Vorhinein über neue Materialien, Konstruktionen, Einrichtungen sowie Gesetzesvorgaben und Förderungen zu informieren, ist das Um und Auf, wenn es um zukunftsorientiertes Bauen geht. Nicht nur finanzielle Möglichkeiten sind zu berücksichtigen, immer mehr Bauvorhaben werden unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit und Energieeffizient sowie Umweltfreundlichkeit beleuchtet. In den letzten Jahren stieg das Interesse an genau solchen Innovationen enorm. Private, Unternehmen sowie der Staat übernehmen immer mehr Verantwortung, wenn es um den Umweltschutz und die Schonung vorhandener Ressourcen geht.



Für die Besucher der BAU 2017 in München steht auf alle Fälle fest: hier erfährt man alles rund um die Zukunft des Bauens sowie über ein Bauen für die Zukunft. Angefangen bei der richtigen Isolierung über innovativen Sonnenschutz bis hin zur Stahluntersichtsverkleidung ist das Beratungsangebot auf der diesjährigen BAU riesig. Wer Bauprojekte schneller und effizienter planen möchte, seinen Stromverbrauch analysieren und optimieren oder klima- und umweltschonende Innovationen kennen lernen will, ist auf dieser Messe definitiv richtig.



Aussteller aus den unterschiedlichsten Branchen sollen Besucher aus ebenfalls unterschiedlichsten Bereichen begeistern. So wird der begeisterte Hausbauer fündig werden und auch der Inhaber eines Industrieunternehmens über Bau-Neuigkeiten informiert. Letzterer sollte auf alle Fälle ein wenig Zeit für einen besonderen Aussteller dieser Messe einplanen: die Hydro-Tech GmbH, Experte für Beton- und Bausanierung, steht mit langjähriger Erfahrung als kompetenter Partner für Sanierungsvorhaben aller Art zur Verfügung - mehr zu den Angeboten des Unternehmens gibt es unter www.hydro-tech.de.



Ein jeder, der sich über ein neues Bauprojekt, wie beispielsweise eine Tiefgarage, Gedanken macht, muss ebenfalls Maßnahmen zur Instandhaltung und Sanierung in Betracht ziehen. Geht es nun um Parkhaus-, Tiefgaragen- oder Betonsanierungen, ist man bei der Hydro-Tech GmbH auf alle Fälle richtig. Über die komplexen Verfahrenstechniken des Unternehmens, aktuelle Projekte im Bereich der Betonsanierung sowie die angewendete Höchstdruckwasserstrahltechnik informiert man sich heuer am besten im Rahmen der BAU 2017 von 16. - 21. Januar in München!









http://www.hydro-tech.de



Beton ist robust, dabei flexibel und ein starker Werkstoff für die Zukunft. Vorausgesetzt, man lässt ihm regelmäßige Pflege zukommen! Starke mechanische Belastung, schädliche Umwelteinflüsse und/oder eine falsche Bauweise begünstigen Korrosion und mindern den Wert Ihrer Immobilie erheblich. Hydro-Tech ist Ihr Experte in Sachen Betonsanierung und Betonschutz.



Mit modernsten Technologien und bewährten Verfahrensweisen verlängern wir die Dauerhaftigkeit von Bauteilen aus Beton und Stahlbeton. Korrodierter Stahlbeton wird wiederhergestellt und die Nutzungsdauer der Immobilie weit in die Zukunft verlängert.



Das Hydro Tech Team aus über 150 hervorragend qualifizierten Mitarbeitern bietet Ihnen spezielle Materialkenntnisse und kompetentes Fachwissen für eine erfolgreiche Betonsanierung.



Hydro-Tech GmbH - Der starke Partner für Ihr Großprojekt!



Hydro-Tech GmbH Beton- und Bausanierung

Albert-Einstein-Straße 13, 86399 Bobingen

Hydro-Tech GmbH Beton- und Bausanierung

Jürgen Fritsche

Bobingen

Telefon: (+49) 08234-966130



