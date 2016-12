Erneut Platz eins für Mazda beim AUTO BILD Qualitätsreport (FOTO)

- Mazda Fahrer vergeben in repräsentativer Forsa-Studie 8,4 von 10

Qualitätspunkten

- Zuverlässigkeit und Langzeitqualität bei TÜV-Report und

Dauertest unter Beweis gestellt

- Top-Ergebnis im AUTO BILD Kummerkasten



Qualität hat einen Namen: Mazda. Zum zweiten Mal in Folge belegt

der japanische Hersteller Platz eins beim AUTO BILD Qualitätsreport.

Mazda erzielt mit einer Gesamtnote von 2,14 den gleichen

hervorragenden Wert wie im Vorjahr. Beim Qualitätsreport der größten

deutschen Autozeitschrift werden alljährlich die volumenstärksten

Automobilmarken nach den Aspekten Kundenzufriedenheit,

Zuverlässigkeit und Langzeitqualität bewertet.



Im Rahmen einer repräsentativen Studie des Markt- und

Meinungsforschungsinstituts Forsa wurden diesmal rund 8.500 Kunden

nach der Zufriedenheit mit ihrem Auto auf einer Skala von eins bis

zehn befragt. Hinzu kamen Fragen nach Qualitätsmängeln im Detail. Das

Ergebnis mit 8,4 von 10 Qualitätspunkten floss als eines von sieben

Kriterien in die Gesamtnote ein. Hinzu kam auch das Abschneiden beim

aktuellen TÜV-Report, bei dem Mazda2 und Mazda3 auch in diesem Jahr

wieder Top-Platzierungen erzielen konnten. Berücksichtigt wurden

außerdem die Anzahl und die Art der Umsetzung von Rückrufaktionen,

die Garantieleistungen, die Ergebnisse von AUTO BILD Werkstatt- und

100.000-Kilometer-Dauertest sowie Leserzuschriften an den AUTO

BILD-Kummerkasten.



"Mazda glänzt mal wieder mit Top-Ergebnissen", so das AUTO

BILD-Urteil. Und weiter: "Mazda findet im Kummerkasten kaum statt."

Auch ein Mazda6 Kombi überzeugt die Redaktion derzeit: Er läuft im

Dauertest der Redaktion bereits 82.000 Kilometer völlig problemlos.



Mazda ist in den vergangenen Jahren stets auf einem der vorderen

Plätze des 2001 ins Leben gerufenen AUTO BILD Qualitätsreports zu



finden. Seit der Einführung der neuen Generation von Mazda Fahrzeugen

mit SKYACTIV Technologie und KODO Design im Jahr 2012 ist der

Aufwärtstrend auch im Qualitätsreport nicht mehr zu stoppen: von Rang

drei 2013 über Rang zwei 2014 bis zu den ersten Plätze 2015 und 2016.







