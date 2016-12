Rheinische Post: Union besorgtüber mögliche weitere unerkannte Straftäter unter Flüchtlingen

(ots) - Angesichts des griechischen Behördenversagens

im Fall des 17-jährigen Mordverdächtigen in Freiburg sorgt sich die

Union, dass weitere straffällige Personen unentdeckt als Flüchtlinge

nach Deutschland gekommen sein könnten. "Die griechischen Behörden

müssen rasch die Frage beantworten, ob es noch weitere, ähnlich

gelagerte Fälle gibt", sagte Unions-Innenexperte Stephan Mayer der in

Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). Der

CSU-Politiker beklagte zudem, dass derzeit in den Strafregistern nur

die Verurteilungen von Unionsbürgern erfasst würden.







