Rheinische Post: Gerangel um AfD-Platzierung in der Bundesversammlung

(ots) - Hinter den Kulissen gibt es Uneinigkeit über

die Platzierung der 35 AfD-Wahlleute in der Bundesversammlung am 12.

Februar. Dies berichtet die in Düsseldorf erscheinende "Rheinische

Post" (Freitagausgabe) unter Berufung auf mit der Vorbereitung der

Bundespräsidentenwahl befasste Kreise. Offenbar fürchte das

Kanzleramt, dass eine Sitzordnung in der Bundesversammlung ein

Präjudiz für die Unterbringung der neuen Partei im nächsten Bundestag

sein könnte. Eine Platzierung am Rand neben der Union würde bedeuten,

dass die AfD-Abgeordneten der Regierungsbank am nächsten säßen. Ein

Sprecher des Bundestages betonte, es gebe noch keinen

entscheidungsreifen Entwurf für die Sitzordnung. Dieser werde wohl

erst im Januar vorliegen.







