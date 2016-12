Profiles in Diversity Journal ernennt WilsonHCG für International Innovation Awards 2016

(ots) - WilsonHCG, ein Weltmarktführer

für Talentmanagement-Lösungen, hat seine Ernennung vom Profiles in

Diversity Journal für seinen International Innovation Award 2016

bekanntgegeben. Mit der Auszeichnung werden globale Organisationen,

Institutionen und Regierungsbehörden herausgestellt, die in den

Bereichen Diversität, Inklusion und Humankapital Innovationsarbeit

leisten. "Die Ernennung neben anderen renommierten globalen

Spitzenvertretern für unsere Innovationsarbeit, die wir in den

Bereich Diversitäts- und Inklusionspraktiken leisten, ist eine wahre

Ehre", sagte John Wilson, CEO von WilsonHCG. "WilsonHCG setzt sich

für Gedankenvielfalt ein und setzt weiter neue Maßstäbe bei

traditionellen Diversitätsstandards. Dies hat unser stetiges Wachstum

ermöglicht, und wir geben diese Best Practices an unsere Kunden und

Partner weiter."



Video - https://www.youtube.com/watch?v=lPXTeMDVUeg



Für die Auszeichnung, die bereits im dreizehnten Jahr vergeben

wird, gibt es die vielfältigsten und individuellsten Bewerber aus

Unternehmen auf der ganzen Welt. Organisationen wurden wegen ihrer

Ausrichtung von Diversität und Inklusion an ihren strategischen

Geschäftszielen am Arbeitsplatz für die Auszeichnung ernannt.



Nach Aussage von Wilson müssen sich führende Organisationen

angesichts des rasanten Wandels bei Belegschaft und Wirtschaftsräumen

progressive Talentstrategien zu eigen machen, um durch eine Kultur

der Inklusion vielseitige Mitarbeiter anzuwerben und langfristig zu

gewinnen. Mit den Methoden der Vergangenheit ist der zukünftige

Unternehmenserfolg ganz einfach nicht gesichert.



Mit der Auszeichnung werden Unternehmen prämiert, die Wegbereiter

sind und das Buch, wie eine inklusive Mitarbeiterkultur aussieht,

umgeschrieben haben.



"Diese Vorreiter erfinden Standards neu und setzen frische



Perspektiven und neue Denkmodelle um, indem sie Praktiken neu

ausrichten, Diversitätsziele an Leistungsmetriken knüpfen, global

denken und ihr Netz weiter spannen", sagte James R. Rector,

Herausgeber des PDJ. "Sie haben allesamt gezeigt, dass Veränderung

ein Grundpfeiler der Innovation ist und ihre Zukunft eng an ihre

Innovationsleistung geknüpft ist", fügte er hinzu.



Informationen zu WilsonHCG



WilsonHCG ist ein Weltmarktführer im Bereich

Talentmanagement-Lösungen, der nach dem Prinzip verfährt, seinen

Kunden eine echte Partnerschaft bereitzustellen. Mit der Entwicklung

von Talentmanagement-Lösungen, die sich geschäftlich auswirken --

einschließlich Auslagerung des Rekrutierungsprozesses (Recruitment

Process Outsourcing, RPO), Talentberatung, Lösungen im Bereich

vorübergehend Beschäftigte und Suche nach Führungskräften --

transformiert WilsonHCG die Unternehmen seiner Kunden durch ihr

Talent. Der globale Hauptsitz des im Jahre 2002 gegründeten

Unternehmens befindet sich in Tampa (Florida, USA). Mit seiner

globalen Kompetenz (http://www.wilsonhcg.com/resources/knowledge/case

-studies/global-solution-for-swift-expansion-into-us-market-from-euro

pe.aspx) ist das Unternehmen auf sechs Kontinenten und in über 35

Ländern vertreten. Die Optimierung der kundenseitigen

Talentstrategien ist unerlässlich, gleichzeitig besitzt WilsonHCG

jedoch ein Verständnis dafür, dass es die dabei entwickelten

Beziehungen sind, die zu den von seinen Kunden erzielten und

umgesetzten Ergebnissen führen. Better People, Better Business.®



Weitere Informationen zu WilsonHCG und seinen Dienstleistungen

finden Sie unter www.wilsonhcg.com.







