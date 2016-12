coladaservices GmbH: Erfolgreiches Teilnehmermanagement für Gala-Abende und Jubiläen

Erfahrene Event-Manager setzen auf professionelle Teilnehmermanagement-Software

Teilnehmermanagement (Bildquelle: @ istockphoto.com)

(firmenpresse) - Die Eventplanung beginnt mit dem Teilnehmermanagement. Denn durch die persönliche Ansprache aller Teilnehmer erhöht sich der Erfolg eines Events spürbar. Die Firma coladaservices bietet dafür eine Event-Management-Software, die Eventplanern professionelles und effizientes Arbeiten ermöglicht. Wichtige Punkte wie Datensicherheit und einfache Handhabung stehen dabei im Vordergrund.

Erfolgreiches Event-Management und die richtige Software

Für ein erfolgreiches Event bedarf es vor allem eins: Ein Teilnehmermanagement, das reibungslos funktioniert und dem Veranstalter einen großen Teil seiner Arbeit erleichtert. Denn jedes Event soll ein professioneller Auftritt werden. Daher liegt in einer qualitativ hochwertigen Logistik der Schlüssel zum Erfolg eines Events. Unser Teilnehmermanagement bietet den Vorteil, dass es schnell an Ihr individuelles Event angepasst werden kann. Jeder Eventtyp lässt sich mit unserer Event Management Software realisieren - von Messen und Kongressen bis hin zu Firmenjubiläen und Seminaren.

Die Kernfunktionen umfassen die Personalisierung aller E-Mails und Formular sowie deren CI-konforme Gestaltung. Dadurch erreichen Sie Ihre Teilnehmer umgehend und persönlich. Mit unserem Teilnehmermanagement lassen sich zudem Termineinträge und Anhänge versenden und zudem Lesebestätigungen erfassen. Dabei überzeugt das Teilnehmermanagement von coladaservices mit seiner einfachen Bedienung bei gleichzeitiger Erfassung aller gewünschten Daten, die für die Eventplanung benötigt werden.

Datenschutz hat höchste Priorität

Ein weiteres wichtiges Thema beim Teilnehmermanagement ist die Datensicherheit, da große Mengen an Daten anfallen, die zudem sensibel behandelt werden müssen. Daher setzen wir auf ein hochmodernes und sicheres Rechenzentrum. Dieses ist nach ISO 27001 zertifiziert und entspricht damit den hohen Anforderungen an Datensicherheit, die unsere Kunden an unser Produkt stellen. Über eine sichere Verbindung, die stetig optimiert wird, werden alle Daten der Teilnehmer eines Events übertragen.

Mit coladaservices erarbeiten wir jeden Monat im Durchschnitt 10 Veranstaltungsplattformen. Zu den Events zählen Tagungen, Konferenzen, Messen und Kongresse genauso wie Roadshows und Produkt-Launches. Neben großen Events eignet sich unser Teilnehmermanagement auch für andere Einsatzzwecke. Denkbar sind Seminare, Schulungen oder Termine, deren Verwaltung durch das System von coladaservices spürbar vereinfacht wird.

Dank unserer langjährigen Erfahrung im Teilnehmermanagement arbeiten wir mit vielen Kunden partnerschaftlich zusammen. Besonders Event-Agenturen und Großunternehmen vertrauen auf unsere Kompetenz. Nicht zuletzt besteht seit 2013 ein Rahmenvertrag mit der Siemens AG und der Forschungszentrum Jülich GmbH über die kontinuierliche Betreuung des Teilnehmermanagements.





coladaservices ist eine Spezialagentur für Landing Pages, Einladungsversand und Online-Registrierungen. Wir bieten daneben zahlreiche Speziallösungen für die Pharma- und Automobilbranche, die Anbindung an externe CRM-Systeme oder die Einhaltung von Compliance-Regeln. Mit Sitz in München arbeitet unser Team, bestehend aus Web-Designerinnen, Programmierern und Event-Experten, unkompliziert und zuverlässig mit unseren Kunden zusammen

coladaservices GmbH

coladaservices GmbH

Juergen Fassbender

Schwanthaler Str. 73

80336 München

info(at)coladaservices.com

+49 (0)89 780 6089-1

http://www.coladaservices.com



coladaservices GmbH

Juergen Fassbender

München

+49 (0)89 780 6089-1





