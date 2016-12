Yellowfin Sieger bei BI-Umsetzung im budgetierten Rahmen: BARCs BI-Umfrage 16

Download der BARC BI-Umfrage 16: Top-Ergebnisse für Yellowfin:

http://www.yellowfinbi.com/Download-BARC-The-BI-Survey-16



Ergebnisse der BI-Umfrage 16 auf der BARC Website:

http://bi-survey.com/bi-deployment



86 Prozent der Teilnehmer bewerteten Yellowfin bei der

Projektumsetzung im ursprünglich budgetierten Rahmen als gut.

Yellowfin erzielte damit die höchste Kundenzufriedenheitsrate für

diese kritische KPI. Nur vier andere Anbieter lagen über 80 Prozent.



"Das ist ein fantastisches Ergebnis für Yellowfin", sagte Glen

Rabie, CEO und Mitgründer von Yellowfin. "Unternehmen haben kleinere

Budgets und viele Organisationen warten mit dem Kauf von BI-Lösungen,

weil sie Angst vor versteckten Kosten haben. Yellowfin kann hier

seinen Kunden ein echten Vorteil bieten, wenn Projekte im

budgetierten Rahmen umgesetzt werden."



Das Lizenzmodell von Yellowfin ist einfach, pauschal und

abonnementbasiert und bietet vollständige Kostentransparenz, auf die

es den Kunden ankommt, um ihre BI-Ausgaben realistisch anzusetzen.

Eine Lizenz beinhaltet Zugang zu sämtlichen Leistungsmerkmalen und

Funktionen der Unternehmens-BI-Komplettplattform von Yellowfin. Es

gibt keine Zusatzmodule oder versteckten Kosten.





Neben seinem ausgezeichneten Abschneiden beim Budget erreichte

Yellowfin in der BARC BI-Umfrage 16 einen Spitzenplatz bei der KPI

"Preis-Nutzen-Wahrnehmung" innerhalb der Peergroup für

"Dashboarding-orientierte Produkte".



"Yellowfin schneidet bei der Preis-Nutzen-Wahrnehmung in der

Peergroup für Dashboarding (https://www.yellowfinbi.com/YFWebsite-Pla

tform-Dashboards-100879)-orientierte Produkte in der BI-Umfrage 16

gut ab", sagte Dr Carsten Bange, Gründer und CEO von BARC. "In den

letzten drei Jahren hat Yellowfin bei dieser KPI immer einen

Spitzenplatz belegt."



Yellowfin belegte zudem in der BARC BI-Umfrage 16 den ersten Rang

in der Peergroup für "Reporting-orientierte Selbstbedienungsprodukte"

bei den KPIs Kollaboration, Location Intelligence, Innovation und

Benutzerfreundlichkeit. In der Peergroup "Anbieter mit Schwerpunkt

Amerika" lag Yellowfin bei den KPIs Kollaboration, mobile BI,

Selbstbedienungs-BI und Innovation auf den ersten Plätzen. 2016

belegte Yellowfin im dritten Jahr in Folge einen Platz auf dem

Gartner Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics

Platforms (http://www.yellowfinbi.com/YFCommunityNews-Yellowfin-posit

ioned-in-2016-Gartner-Magic-Quadrant-for-Business-Intelligence-an-217

830).



Informationen zu Yellowfin



Yellowfin ist ein globaler Anbieter von Business-Intelligence- (ht

tp://www.yellowfinbi.com/YFWebsite-Business-Intelligence-and-analytic

s-software-24427)(BI-) und Analysesoftware (http://www.yellowfinbi.co

m/YFWebsite-Business-Intelligence-and-analytics-software-24427), der

sich das Ziel gesetzt hat, BI einfach und für jedermann verständlich

zu machen. Yellowfin wurde 2003 als Antwort auf die Komplexität und

Kosten bei Einführung und Verwendung traditioneller BI-Tools

gegründet und bietet eine hoch intuitive und vollständig webbasierte

Reporting- und Analyselösung an. Yellowfin ist ein Marktführer bei

mobiler BI, kollaborativer BI und eingebetteter BI sowie bei Location

Intelligence und Datenvisualisierung.



Über 10.000 Organisationen und mehr als 2 Million Endbenutzer in

70 Ländern verwenden Yellowfin täglich. Weitere Informationen finden

Sie unter www.yellowfinbi.com



Für regelmäßige Nachrichten und Updates folgen Sie Yellowfin auf

Twitter ((at)YellowfinBI (http://twitter.com/YellowfinBI)), LinkedIn

(Yellowfin Business Intelligence

(http://au.linkedin.com/company/yellowfin)) oder YouTube (Yellowfin

Team (http://www.youtube.com/user/YellowfinTeam)) oder senden Sie

eine E-Mail an pr(at)yellowfin.bi, um den kostenlosen E-Newsletter von

Yellowfin zu abonnieren.



Informationen zu BARC



BARC ist ein Branchenanalyst für Unternehmenssoftware, der jedes

Jahr mehr als 1.000 Kunden mit Produktbewertungen, Marktforschung und

Beratungsdiensten versorgt sowie Konferenzen ausrichtet. BARC berät

Organisationen in erster Linie bei der Auswahl von Software in seinen

schwerpunktmäßigen Forschungsbereichen BI, Datenverwaltung sowie

Enterprise Content Management.



Zusammen mit CXP und Pierre Audoin Consultants (PAC) bildet BARC

die CXP Group -- die führende europäische IT-Forschungs- und

-Beratungsfirma mit 140 Mitarbeitern in acht Ländern.



Informationen zur BI-Umfrage



Die BI-Umfrage 16 feiert dieses Jahr ihr 16-jähriges Jubiläum. Sie

basiert auf den Erkenntnissen einer weltweiten Befragung, bei der

3.137 Teilnehmer eine Reihe detaillierter Fragen zur ihrer Nutzung

eines bestimmten BI-Produkts beantworten. Die Umfrage vergleicht

BI-Produkte

(http://bi-survey.com/business-intelligence-software-comparison) in

Bereichen wie Geschäftsnutzen, Projekterfolg, Empfehlung,

Kundenzufriedenheit, Kundenerlebnis, Innovation und Agilität.

Insgesamt wurden 37 Produkte (bzw. Produktgruppen) im Detail

analysiert. Weitere Informationen finden Sie unter: www.bi-survey.com



Informationen zu Peergroups in der BI-Umfrage 16



In der BI-Umfrage 16 wird eine Reihe verschiedener Arten von

BI-Tools (http://www.yellowfinbi.com/YFWebsite-Business-Intelligence-

and-analytics-software-24427) untersucht. Daher verwenden wir

Peergroups, um konkurrierende Produkte leichter zu identifizieren.

Diese Gruppen sind Grundlage dafür, dass vermutlich konkurrierende

Produkte fair und sinnvoll vergleichen werden können.



Die Peergroups wurden von BARC-Analysten auf Basis ihrer Erfahrung

und ihres Urteilvermögens definiert und sind anhand von zwei

Hauptfaktoren segmentiert: Nutzungsszenario und regionaler Fokus.



Für zusätzliche Medieninformationen, Interviews, Bilder oder

Produktdemos wenden Sie sich bitte an:



Tom Campbell, Yellowfin Marketing Manager, EMEA

+44 (0)1908 887 233

tom.campbell(at)yellowfin.bi



Logo - http://mma.prnewswire.com/media/223408/yellowfin_logo.jpg



