GAC Motor führt sein Flaggschiff-Fahrzeug GS4 in Nigeria ein

(ots) - Der führende

Automobilhersteller GAC Motor hat seinen meistverkauften Geländewagen

GS4 bei der Einführungsfeier am 12. Dezember im Eko Hotel in Lagos,

Nigeria, auf den afrikanischen Markt gebracht.



Foto - http://mma.prnewswire.com/media/449858/GAC_Motor_flagship_v

ehicle_GS4.jpg



Die Veranstaltung wurde von hochrangigen Gästen besucht,

einschließlich des Oba von Lagos seiner königlichen Hoheit Oba Rilwan

Akiolu, Lagos State Governor Akinwunmi Ambode, des Ministers für

Information und Kultur Alh. Lai Mohammed, des chinesischen

Generalkonsuls in Nigeria Chao Xiaoliang, des nigerianischen

Literaturnobelpreisträgers Wole Soyinka, eines Vertreters von Aliko

Dangotes Unternehmen sowie des Wirtschafts- und Handelsreferenten des

chinesischen Generalkonsulats in Lagos Liu Junsheng.



"Als ein sehr bekannter und einer von Chinas führenden

Automobilherstellern hat GAC erneut der Welt seinen bemerkenswerten

Forschungs- und Entwicklungsfortschritt sowie seine Stärke im Bereich

Geländewagen gezeigt", äußerte sich Chao bei der Einführungsfeier.



Anstatt Fahrzeuge direkt aus China zu importieren, wird der GS4,

der auf dem afrikanischen Markt verkauft werden soll, lokal als GAC

Motors SKD-Projekt in Nigeria gebaut. Das Projekt lief im November an

und die erste Fuhre GS4-Automobile wurde erfolgreich gebaut.



"Als ich China im April anlässlich einer chinesisch-nigerianischen

Geschäfts-Rundtisch-Konferenz besuchte, war mir bewusst, dass GAC

Motors GS4 auf dem chinesischen Markt sehr beliebt ist.

Unerwarteterweise schaffte es der GS4 samt lokaler Montagefertigung

bereits innerhalb eines halben Jahres nach Nigeria. Wir freuen uns

sehr, hervorragende chinesische Unternehmen wie GAC Motor hier zu

begrüßen, sodass sie Produkte der höchsten Qualität nach Nigeria

bringen", kommentierte Aderemi King, Oba von Osogbo, Nigeria.





Der GS4, der 2015 auf der North American International Auto Show

(NAIAS) weltweit eingeführt wurde, wurde mit GAC Motors besten

Technologien und globalen Ressourcen entwickelt. Insgesamt wurden

alleine im November 37.000 GS4-Automobile in China verkauft, wodurch

er weiterhin unter allen Geländewagen auf dem chinesischen Markt den

zweiten Platz belegt. GAC Motor hat über 427.000 GS4-Automobile in

China verkauft und ist somit anderthalb Jahre nach offizieller

Markteinführung das wachstumsstärkste Fahrzeugmodel.



Yu Jun, General Manager von GAC Motor, bemerkte, dass die

Einführung vom GS4 in Nigeria nicht nur die Marke GAC Motor auf dem

nigerianischen Markt stärke, sondern auch den Weg für das Unternehmen

ebne, weitere afrikanische Märkte zu erschließen.



"Wir bringen die Premium-Produkte und -Dienstleistungen nach

Nigeria und zu Kunden in Afrika, die die Erwartungen übertreffen. Wir

glauben, dass GAC Motors GS4 für sicherere und komfortablere Reisen

sowie für ein brandneues Fahrerlebnis sorgen wird", erklärte er.



Nigeria war der erste Schritt von GAC Motor für den Aufbau eines

Vertriebs- und Dienstleistungsnetzwerks in Afrika und ist nun Teil

des weltweiten Unternehmensnetzwerks, das sich insgesamt auf 14

Länder erstreckt. GAC Motor-Händler haben seit Marktzutritt

erfolgreich eine Vielzahl der unternehmensspezifischen Fahrzeuge nach

Nigeria gebracht und Massenbestellungen von der Stadtregierung,

Polizeistationen und Banken in Lagos für offizielle Fahrzeuge

erhalten, um eine hohe Produktqualität und ein positives Markenimage

zu zeigen. GAC Motor hat den jährlichen Markenpreis in Nigeria der

Urbanview Media Group erhalten und sein GS5 hat das Publikum beim

Africa Magic Viewers' Choice Award, der auch als "Oscar" von Afrika

gilt, ins Staunen versetzt, als GAC Motor zum exklusiven

Fahrzeugsponsor gewählt wurde.



Als wachstumsstarker Automobilhersteller, der in den letzten fünf

Jahren eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 80 Prozent

verzeichnete, hat GAC Motor von Januar bis November 2016 335.000

Automobile verkauft, was gegenüber dem Vorjahreszeitraum einem

Wachstum von 111 % entspricht.



"GAC Motor hält mit der Welt seit dem ersten Tag seiner Gründung

Schritt und hält sich an originales Design und internationale

Standards beim Aufbau eines erstklassigen

Automobil-Fertigungssystems, das mit der Unterstützung unserer

starken Produktionskapazitäten und globalen Lieferkette besonders auf

GAC Motors weltweites Forschungs- und Entwicklungsnetzwerk

ausgerichtet ist und einem Entwicklungskurs folgt, der sich auf das

obere Marktsegment konzentriert, Qualität Priorität einräumt und

durch Innovation angetrieben wird", sagte Yu Jun.



GAC Motor plant, die High-End-Automobile, einschließlich des GS8

und GA8, in Afrika zuerst in Nigeria einzuführen, was lokalen Kunden

vielseitigere Optionen verschafft, während gleichzeitig GAC Motors

Marke in Afrika sowie die internationalen Entwicklungsstrategien

weiter gefördert werden.



Informationen zu GAC Motor



GAC Motor, ein Tochterunternehmen der GAC Group, entwickelt und

produziert hochwertige Fahrzeuge, Motoren, Komponenten und

Autozubehör und erzielte bereits jetzt für 2016 gegenüber dem Vorjahr

eine Wachstumsrate von 111 % - die höchste aller chinesischer Marken

für diesen Zeitraum. GAC Motor belegt von allen Marken in der J.D.

Power Asien-Pazifik-Qualitätsstudie 2016 für China (J.D. Power Asia

Pacific's 2016 China Initial Quality Study) den fünften Rang und

genießt somit im vierten Jahr in Folge von allen chinesischen Marken

die höchste Bewertung.



