NOZ: Arbeitgeber: Künftige Bundesregierung muss mehr Wirtschaft wagen

(ots) - Arbeitgeber: Künftige Bundesregierung muss mehr

Wirtschaft wagen



Präsident Kramer warnt vor Folgen steigender Lohnzusatzkosten



Osnabrück. Die Arbeitgeber fordern mit Blick auf die

Bundestagswahlen 2017, eine künftige Bundesregierung müsse "mehr

Wirtschaft wagen". Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer sagte in einem

Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag): "Zwar geht

es uns wirtschaftlich relativ gut. Doch ist das kein Selbstläufer.

Andere Länder holen auf. Es ist eine große Herausforderung, unsere

technologischen Vorsprünge zu verteidigen und die

Wettbewerbsfähigkeit zu stärken."



Kramer forderte, die Arbeitszeitordnung zu lockern, Bürokratie

abzubauen und Lohnzusatzkosten zu begrenzen. "Das sind die Ziele, an

denen wir eine künftige Bundesregierung messen werden." Lange Jahre

habe die Übereinkunft gegolten, dass die Lohnzusatzkosten unter 40

Prozent bleiben sollten. "Doch wenn man jetzt alle Vorschläge

zusammen nimmt, die gerade gemacht werden, werden wir in Zukunft

locker auf 45, wenn nicht 50 Prozent kommen." Davor könne er nur

warnen, denn das schwäche die Wirtschaftlichkeit und

Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und gefährde Arbeitsplätze.

"Diese Grenze zu verletzen, wird sich als fatal erweisen", sagte der

Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände (BDA).



Kramer drängte zudem auf mehr Fachkräfte aus dem Ausland: "Wenn

wir unsere Leistungsfähigkeit erhalten wollen, müssen wir über

qualifizierte Zuwanderung von Fachkräften in den Arbeitsmarkt auch

aus Nicht-EU-Staaten reden." Politiker aller Parteien täten das im

Moment aber nicht gerne, weil qualifizierte Zuwanderung mit

Flüchtlingspolitik gleichgesetzt werde.



________________________________________________________________



Arbeitgeberpräsident fordert flexiblere Tarifverträge





"Die Menschen wollen individuell arbeiten" - Lob für Nahles



Osnabrück. Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer fordert angesichts der

fortschreitenden Digitalisierung spezielle Tarifverträge und neue

Öffnungsklauseln. In einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker

Zeitung" (Freitag) sagte Kramer: "Arbeit in der digitalen Welt bringt

Veränderungen mit sich: Ich glaube, viele der Menschen, die in diesen

modernen Strukturen arbeiten, empfinden starre Regelungen eher als

Einengung denn als Vorteil. Sie wollen stattdessen individuell

arbeiten, weil sie eine individuelle Tätigkeit haben."



Kramer sagte voraus, die Zukunft werde in der digitalen Wirtschaft

bestimmt sein von Gruppenarbeit sowie Vertrauensarbeitszeit und nicht

von Stechuhren. "Hier müssen neue und spezielle Flächentarifverträge

auch auf die Digitalisierung reagieren, flexibler werden und

Öffnungsklauseln bieten." Darauf müssten sich die Gewerkschaften

einstellen.



Der Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände

begrüßte zugleich die Pläne von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles

(SPD), die Arbeitszeitgesetze zu flexibilisieren. Nahles setzte damit

auf das richtige Thema, sagte Kramer und betonte: "Es ist das erste

Mal, dass aus einem Ministerium eine solche Öffnung überhaupt in den

Raum gestellt wird." Das mache Hoffnung, weil die Wirtschaft so die

Chance bekomme, flexibel auf die Veränderungen durch die

Digitalisierung und die vernetzte Industrie zu reagieren. Kramer

forderte: "Es muss mehr Flexibilität bei Regelungen wie dem Acht-

Stunden-Tag und den elf Stunden Ruhezeit geben."







