WAZ: Supermarktkette Real informiert

Mitarbeiterüber Stellenabbau

(ots) - Die Beschäftigten der Supermarktkette Real sollen am

heutigen Freitag, 16. Dezember, bei Informationsveranstaltungen in

Mönchengladbach und Düsseldorf über den geplanten Stellenabbau in der

Verwaltung informiert werden. Wie die in Essen erscheinende

Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ, Freitagausgabe) unter Berufung

auf Konzernkreise berichtet, droht insbesondere am traditionsreichen

Real-Standort Mönchengladbach massiver Stellenabbau.



Arbeitsplätze sollen auch in Hannover-Linden und Wörrstadt bei

Mainz wegfallen. Hintergrund ist eine Zentralisierung der

Real-Verwaltung in Düsseldorf. Durch Firmenübernahmen sind die

Real-Verwaltungs-Standorte bisher auf mehrere Städte verteilt. Das

soll sich künftig ändern.



Die Metro-Tochterfirma Real hatte bereits im Oktober mitgeteilt,

es komme in den nächsten 18 Monaten zu einem Abbau von bis zu 500

Vollzeitstellen in der Verwaltung. Ziel seien Einsparungen in Höhe

eines niedrigen zweistelligen Millionenbetrags. Im Zuge des

Stellenabbaus sollen offenbar ganze Hierarchiegruppen wegfallen,

berichtet die WAZ unter Berufung auf einen Konzerninsider. Derzeit

zählt die Real-Verwaltung rund 1300 Stellen.







Pressekontakt:

Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Zentralredaktion

Telefon: 0201 - 804 6519

zentralredaktion(at)waz.de



Original-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 16.12.2016 - 05:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1437083

Anzahl Zeichen: 1571

Kontakt-Informationen:

Firma: Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Stadt: Essen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 140 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung