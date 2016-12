Zusammenarbeit des Fotografen-Teams von Sammydress mit Rosegal und Zaful für 3D-Produktdarstellungen

(ots) - Sammydress, ein renommierter

Internetshop für modische Damenbekleidung aller Art, optimierte vor

Kurzem seine Bemühungen zur Darstellung seiner Produkte auf

bestmögliche Weise. Durch die gemeinsame Anstrengung seines

Fotografen-Teams soll die wahre Beschaffenheit der Produkte gezeigt

werden. Dazu arbeitete das firmeneigene Fotografen-Team von

Sammydress mit den Fotografen-Teams von Zaful and Rosegal zusammen,

die sich ebenfalls dem Konzept der 3D-Produktfotografie verschrieben

haben.



Nun möchten Sammydress, Rosegal und Zaful die Kluft zwischen

Kundenerwartungen und Realität überbrücken. Um Kunden die Sorge über

minderwertige Produkte zu nehmen, haben Sie daher vor Kurzem eine

neue Funktion integriert, die eine automatische 3D-Ansicht jedes

Produkts ermöglicht. Mit dieser Neuheit soll sichergestellt werden,

dass ihre Kunden beim Erkunden der modischen Bekleidungsstücke auf

deren Internetseiten einen realistischen Eindruck der Produkte

erhalten.



Zu diesem Ziel ist das gemeinsame Fotografen-Team der drei

Anbieter nun mit automatischen 3D-Kameras ausgestattet. Durch diese

Neuanschaffung hat sich die Kapazität des Teams insgesamt erhöht, da

ein einzelner Fotograf nun 110-120 Produkte am Tag fotografieren

kann, während früher nur 50-60 Produkte möglich waren. Das Endziel

ist die fotografische Erfassung ihrer gesamten Produktpaletten durch

das firmeneigene Team bis Ende 2017.



Zurzeit gibt es zwei verschiedene Kategorien von

Produktfotografien auf allen drei Internetseiten: reine Produktfotos

sowie Fotos, in denen die Produkte von Models gezeigt werden. Das

gemeinsame Fotografen-Team ist zuständig für die Auswahl und

Vorbereitung der Aufnahmeorte sowie für die entsprechende Drapierung

zur perfekten Darstellung der Produkte. Da es auf diese Weise zu

keinem oder nur marginalem Unterschied zwischen den tatsächlichen



Produkten und den Produktfotografien kommt, können sich die Kunden

über die Produktbeschaffenheit sicher sein.



Somit wird die Anschaffung der neuen Fotoausrüstung und die

gesteigerte Menge an pro Tag aufgenommenen Fotos zu einem

verbesserten Kaufkomfort und weniger Unsicherheit für die Endkunden

führen. Zusätzlich setzt der Internetshop nun auch ein

professionelleres und intelligenteres Beleuchtungssystem ein, um die

Qualität der Farbwiedergabe zu verbessern. Auch die vom Team

verwendeten automatischen Effekte sorgen nunmehr für eine

realistischere Darstellung der Produkte auf den Fotos, wobei das

Fotografen-Team zudem eine deutlich reduzierte Farbabweichung

erreicht hat.



Entsprechende Links:

http://www.Sammydress.com/

http://www.rosegal.com/

http://www.zaful.com/







Pressekontakt:

Rob Woo

+1-503-928-7482

globalegrow_pr(at)globalegrow.com



