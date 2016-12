Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi "Friesenflirt" von Sina Jorritsma im Klarant Verlag

Ein Fall für Mona Sander und Enno Moll: Eine Treuetesterin findet auf der Nordseeinsel Borkum einen mysteriösen Tod.

Ostfrieslandkrimi "Friesenflirt" von Sina Jorritsma (Klarant Verlag, Bremen)

(firmenpresse) - Mit "Friesenflirt" veröffentlicht Sina Jorritsma ihren ersten Ostfrieslandkrimi im Klarant Verlag. Ihre unkonventionelle Kommissarin Mona Sander arbeitet als Zivilfahnderin in der kleinen Polizeistation von Borkum. Meist hat sie es nur mit Taschendiebstählen zu tun, aber gelegentlich muss sie gemeinsam mit ihrem Dienstpartner Enno Moll auch einen handfesten Mord aufklären.



Zum Inhalt von "Friesenflirt":

Ein rätselhafter Todesfall erschüttert die ostfriesische Insel Borkum. Im Hotel Teutonia wird eine junge Frau erhängt aufgefunden. Zunächst spricht einiges für einen Selbstmord, doch bei der Obduktion werden Spermaspuren von zwei Männern an der Toten entdeckt. Ist ihr ein scheinbar harmloser Flirt zum Verhängnis geworden? Die Inselkommissare Mona Sander und Enno Moll ermitteln und finden heraus, dass die attraktive Blondine als Treuetesterin gearbeitet hat. In Verdacht: Markus Winter, der dubiose Chef der Treuetest-Agentur. Er war zur Tatzeit auch auf Borkum und verstrickt sich immer mehr in Widersprüche... Andere Hinweise deuten auf ein mysteriöses Doppelleben der Toten. Kommissarin Mona Sander lässt nicht locker und kommt dem Täter dabei gefährlich nah...



Der Ostfrieslandkrimi "Friesenflirt" (ISBN 978-3-95573-541-8) von Sina Jorritsma ist im Klarant Verlag erschienen. Das E-Book kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 3,99 Euro.

"Friesenflirt" gibt es ebenfalls als Taschenbuchausgabe (ISBN 978-3-95573-542-5) zum Preis von 11,99 Euro.



Mehr Informationen zu "Friesenflirt" erhält der Leser hier

https://www.amazon.de/Friesenflirt-Ostfrieslandkrimi-Sina-Jorritsma-ebook/dp/B01N2UBOQ3 und eine Leseprobe auf

https://www.weltbild.de/artikel/buch/friesenflirt-ostfrieslandkrimi_22383282-1











http://www.klarant-verlag.de



Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.



