Greenpeace-Aktivisten vor VW-Stammwerk: "Ruhe in Frieden - Diesel"

Umweltschützer fordern mit Zehn-Meter-Kreuz raschen Ausstieg aus veralteter Technik

(ots) - 16. 12. 2016 - Mit einem zehn Meter hohen Kreuz

fordern Greenpeace-Aktivisten heute vor dem VW-Stammwerk in Wolfsburg

den raschen Ausstieg aus jener Technik, die Deutschland in seinen

größten Industrieskandal gestürzt hat. "Ruhe in Frieden - Diesel",

steht in großen Lettern unter dem Kreuz, das auf einer Ansammlung

ausrangierter Dieselautos verschiedener Hersteller steht. In der

Folge des VW-Abgasskandals über manipulierte Dieselmotoren zeigte

sich, dass nahezu alle Hersteller Diesel verkaufen, die auf der

Straße deutlich mehr giftiges Stickoxid ausstoßen als erlaubt. Der

Luftschadstoff führt alleine in Deutschland zu mehr als 10.000

vorzeitigen Todesfällen pro Jahr, so die Europäische Umweltagentur.

"2016 wird als das Jahr erinnert werden, in dem das rasche Ende des

Diesel seinen Anfang nahm", so Daniel Moser,

Greenpeace-Verkehrsexperte. "Auch mit Tricks und Betrügereien kann

die deutsche Autoindustrie keinen Motor retten, der die Gesundheit

der Menschen aufs Spiel setzt. Die Hersteller müssen jetzt saubere

Formen der Mobilität entwickeln, sonst haben sie keine Zukunft."



Die Schweizer UBS Bank geht in einem aktuellen Report davon aus,

dass Dieselautos innerhalb der kommenden zehn Jahre "nahezu

vollständig" vom Markt verschwinden werden. Im vergangenen Jahr ist

der Diesel immer stärker unter Druck geraten. Erstmals seit Jahren

ging der Anteil neu zugelassener Dieselautos in den ersten neun

Monaten in Deutschland zurück. Im November beschleunigte sich der

Rückgang auf ein Minus von gut acht Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die anhaltend schlechte Luft in vielen Städten hat Deutschland ein

EU-Verfahren eingebrockt. Fahrverbote für Dieselautos, die

Hauptursache der hohen Werte, werden immer wahrscheinlicher. Städte

wie Paris, Madrid und Athen kündigen bereits an, Diesel ab 2025 die

Zufahrt zu verbieten. "Wer jetzt noch in die Weiterentwicklung von



Dieselmotoren investiert, verbrennt Geld und gefährdet

Arbeitsplätze", so Moser.



Deutsche Hersteller reagieren zu langsam auf Branchenwandel



Die Autobranche steckt in einem grundlegenden Umbruch. Der Einzug

der E-Mobilität macht technisch anspruchsvolle Teile des

Verbrennungsmotors überflüssig. Junge, finanzstarke Akteure wie Tesla

und Google drängen mit Macht auf diesen Markt. Gleichzeitig bauen

moderne Städte wie Kopenhagen, Amsterdam und inzwischen auch Berlin

konsequent den Radverkehr aus, stärken den ÖPNV und wenden sich ab

von der Idee des privaten Autos. "Die Branche ändert sich rasant,

aber die deutschen Hersteller reagieren viel zu langsam", sagt Moser.



Auch beim Klimaschutz stehen die deutschen Autobauer unter Druck.

Nachdem der Kohledioxid-Ausstoß im Verkehr seit 25 Jahren stagniert,

muss die Branche nun bis zum Jahr 2030 gut 40 Prozent CO2 einsparen.

Dies hat die Bundesregierung mit dem im November beschlossenen

Klimaschutzplan 2050 festgelegt. Weil die Hersteller den CO2-Vorteil

des Dieselmotors mit immer größeren und schwereren Modellen zunichte

gemacht haben, tragen Dieselmotoren nicht zum Klimaschutz bei.

Erreichen lässt sich das Klimaziel im Verkehr nur mit sauberen und

vor allem deutlich weniger Fahrzeugen.



