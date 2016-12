Rye Patch Gold benennt neuen Direktor

(PresseBox) - Rund einen Monat nach dem Rücktritt seines Direktors Randy Buffington hat der angehende kanadische Edelmetallproduzent Rye Patch Gold (ISIN: CA7837271005 / TSX-V: RPM - https://www.youtube.com/... -) in dieser Woche dessen Nachfolger bekanntgegeben. Demnach soll der 64-jährige Timothy C. Baker künftig dem 'Board' des Unternehmens als unabhängiges Mitglied angehören. Der erfahrene Geologe, der seit mehr als 35 Jahren im internationalen Bergbaugeschäft tätig ist, bekleidete in der Vergangenheit schon verschiedene Führungspositionen sowohl bei mittelständischen als auch bei großen Minengesellschaften in Nord- und Lateinamerika sowie in Afrika. So fungierte er u.a. von 2006 bis 2010 als Leitender Vizepräsident und COO von Kinross Gold, nachdem er zuvor bereits die Geschäfte von Placer Dome in Chile und Tansania geleitet hatte. Außerdem arbeitete er als Produktions- bzw. Geologie-Experte in Kenia, Liberia und Kanada. Neben seinem Geologie-Studium an der schottischen University of Edinburgh, das er mit einem Bachelor-Titel abschloss, nahm Baker auch am 'Executive Management'-Programm der Queen's University in Kingston / Ontario teil.

Seit Anfang 2013 ist Baker 'Chairman' des im westafrikanischen Ghana operierenden Goldproduzenten Golden Star Resources. Darüber hinaus gehört er aktuell den Direktorien des britisch-chilenischen Kupferkonzerns Antofagasta sowie des kanadischen Nickelproduzenten Sherritt International an und ist Mitglied des Torontoer 'Institute of Corporate Directors'.

Rye Patch-Präsident und -CEO William C. Howald begrüßte seinen neuen Direktoriumskollegen herzlich und hob dabei vor allem dessen umfangreiche Erfahrung im Management sowie im operativen Bereich hervor, wodurch er für das Unternehmen auf dessen Weg hin zur geplanten Wiederinbetriebnahme der 'Florida Canyon'-Mine besonders wertvoll sei. "Tims Hintergrund und ausgeprägte Erfahrung mit Verwaltungsräten börsennotierter Unternehmen wird außerdem von Vorteil sein, da sich das Unternehmen darauf hinbewegt, seine 'Corporate Governance'-Prozesse zu verbessern", so Howald weiter.



Für seine künftige Tätigkeit wurden dem neuen Rye Patch-Direktor Aktienoptionen mit einer Laufzeit von 10 Jahren eingeräumt, die es ihm erlauben, bis zu 300.000 Stammaktien zu einem Ausführungspreis von 0,30 CAD zu erwerben. Die Zuteilung der Optionen soll über einen Zeitraum von 2 Jahren erfolgen, wobei jeweils nach 6 Monaten ein Viertel der genannten Menge freigegeben wird.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass JS Research oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann.

Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wider und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen.





