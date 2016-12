Wirecard gewinnt ERGO Versicherung inÖsterreich als Kunden für Zahlungsabwicklung bei Last-Minute-Versicherung / Innovativer Versicherungsschutz durch Verbindung von FinTech und InsurTech

(ots) - Wirecard Central Eastern Europe (CEE),

ein Tochterunternehmen der Wirecard AG, stellt ab sofort die

Kreditkartenakzeptanz für den kurzfristigen Versicherungsschutz der

ERGO Versicherung in Österreich zur Verfügung. Zudem übernimmt der

Payment-Spezialist als Acquirer die Zahlungsabwicklung über

Mastercard, Visa, PayPal sowie SOFORT Überweisung. Mit der

Zusammenarbeit verbinden die beiden Unternehmen Finanz- und

Versicherungstechnologien und bieten dadurch eine innovative und

gleichzeitig unbürokratische Versicherungslösung. Kunden können das

Angebot ab sofort nutzen und die Versicherung online abschließen.



Zum neuen ERGO Angebot kurzfristiger Versicherungslösungen zählt

unter anderem eine spezielle Bergungskostenversicherung. Diese gilt

für alle, die beispielsweise spontan übers Wochenende Ski fahren und

dennoch abgesichert sein wollen. Der Vorteil für alle

Kurzentschlossenen: Die Versicherung kann sehr flexibel abgeschlossen

werden. Bereits eine Stunde nach Abschluss ist die Versicherung

aktiv. Die Laufzeit ist dabei frei wählbar und endet nach einer

maximalen Gültigkeit von 14 Tagen automatisch ohne Kündigung.



"Mobilität und Flexibilität prägen das Verhalten unserer Kunden.

Mit Wirecard als Partner werden wir ihren Ansprüchen gerecht und

können bereits nach kürzester Zeit Versicherungsschutz bieten. Und

das über jedes Endgerät inklusive sicherer Bezahlung - ob sich

Interessierte gerade beim Skifahren, Wandern oder Windsurfen

befinden", sagt Christoph Thiel, Mitglied des Vorstandes der ERGO

Versicherung, zuständig für Direktvertrieb, IT und Innovation.



Roland Toch, Managing Director der Wirecard CEE betont: "Gemeinsam

mit der ERGO Versicherung in Österreich ist es uns gelungen, dem

immer stärker werdenden Trend von InsurTech, also der Verknüpfung von

Versicherungsleistungen mit neuen Technologien, gerecht zu werden.



Diese mobil basierte, innovative Form der Versicherung bietet den

Kunden maximale Flexibilität.



Die ERGO Bergungskostenversicherung kann mit wenigen Klicks direkt

über die ERGO Website abgeschlossen werden - oder mobil über die ERGO

Alles klar! App. Die Bergungskostenversicherung schützt bei

Freizeitunfällen und ist weltweit gültig.



Über Wirecard:



Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, der

Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen

anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die

Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den

elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen

internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden

Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe

eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen

Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette

Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und

Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter

Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). Weitere

Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen

Sie uns auf Twitter (at)wirecard.



Über die ERGO Versicherung:



Die ERGO Versicherung in Österreich ist eine Tochtergesellschaft

der ERGO Austria International AG. Im Rahmen der strategischen

Kooperation mit den Partnern UniCredit/Bank Austria und Volksbanken

sowie über Makler, Agenturen und Direktvertrieb wird ein

bedarfsgerechtes Produktsortiment an Lebens- und

Schaden-/Unfallversicherungen für den privaten und betrieblichen

Bereich angeboten. Die ERGO Austria International AG in Wien ist Teil

der ERGO Group AG mit Sitz in Düsseldorf, Deutschland. Infos unter

www.ergo-versicherung.at bzw. www.ergo-austria.com







