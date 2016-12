BeOne Hamburg und Awesome Reality bündeln Know How bei digitaler Transformation von Industrieunternehmen

Virtuelle und Erweiterte Realität von der Waterkant. Zwischen Alster, Elbe und der Kalifornien passiert eine Menge gutes!

Augmented virtual reality Beispiel anhand einer Turbine in der Arktis

(firmenpresse) - Das auf Digital Operations ausgerichtete Beratungsunternehmen BeOne Hamburg und Awesome Reality, eine Business to Business Full Service Agentur im Bereich Virtual und Augmented Reality bündeln Know How und Kompetenz, um Kunden einen weiteren innovativen Baustein im Bereich der digitalen Transformation als ganzheitlichen Ansatz zu bieten.



"Bei BeOne Hamburg setzen wir sehr stark auf Themen Partnerschaften, um unseren Kunden im Bereich der Digitalisierung und Prozessoptimierung die beste Beratung und Realisation zukommen zu lassen.", so Thilo Jeske Co-Gründer und BeOne-Geschäftsführer von BeOne. "Unsere Kunden vertrauen darauf, dass wir neue Technologien aus neuen Märkten auf aktuelle und strategische Bedürfnisse, die durch die Digitalisierung entstehen, übertragen und bedienen können", so Jeske weiter.



Weitere strategische Partnerschaften bestehen bereits mit der kiwiw Systems GmbH, die eine Software zur Modellierung agiler Prozesse entwickelt und mit der Mindmash GmbH, die Social Enterprise Lösungen anbietet. Im ersten Quartal 2017 gesellt sich zu dieser Allianz die Awesome Reality hinzu, eine Tochter der US Amerikanischen Firma Hashplay, einer Virtual und Augmented Reality Content Erstellungs- und Kollaborationssoftware.



"Die Partnerschaft mit BeOne Hamburg ist eine exzellente Symbiose von Kernkompetenzen", kommentiert der designierte Geschäftsführer der Awesome Reality, Jan Schlüter, Co-Gründer und COO von Hashplay. " BeOne Hamburg hat tiefes fachliches Verständnis der Kundenbedürfnisse von Industrieunternehmen und deren Prozessen und das ist eine wichtige Komponente, um VR oder AR Anwendungen über Awesome Reality entwickeln und realisieren zu können", so Schlüter weiter.



Also gute Voraussetzungen für eine gute Zusammenarbeit in 2017.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://beone.hamburg



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über BeOne

Mit DIGITAL OPERATIONS setzt BeOne Hamburg auf ein erfolgreiches Zusammenspiel aus Prozessen, Informationstechnologie sowie Organisation und Kommunikation. Mit durchgängigen Prozessen und vernetzten Abteilungen machen sie ihre Kunden, u. a. Automotive, Erneuerbare Energien, Luftfahrt und Produktion, fit, um erfolgreich in dynamischen Märkten zu agieren.



Im Umfeld der digitalen Transformation und Industrie 4.0 gilt es, Prozesse anpassen oder neu modellieren, sie mit IT-Unterstützung auf eine operative Plattform zu heben und die Unternehmen mit ihren Mitarbeitern im Veränderungsprozess zu begleiten. 2004 mit Engineering Services gestartet haben Prozess- und Projektmanagement das BeOne-Portfolio schnell erweitert. Im Zuge der Digitalisierung wachsen die Kompetenzen nun zu DIGITAL OPERATIONS zusammen.

www.beone.hamburg



Über Awesome

Awesome Reality ist eine Tochter der US Technologie und Software Firma Hashplay Inc. und die neue business to business Full Service Agentur im Bereich Virtual und Augmented Reality. Die Schwerpunkte liegen auf Produkt- und Prozessvisualisierungen bei Industrieunternehmen für die Bereiche Messe, Sales, Training, Kollaboration und Wartung.



Awesome Reality´s ganzheitlicher Agenturansatz verbindet das Know How rund um Beratung, Konzeption und Kreation der zukunftsweisenden Technologien Virtual und Augmented Reality mit der technischen Erfahrung, diese auf höchstem Niveau und state of the art zu realisieren. www.awesome-reality.com



Awesome als Teil der Hashplay VR Gruppe

Hashplay Inc. ist eine preisgekrönte Virtual und Augmented Reality Content Erstellungs- und Kollaborationssoftware, mit dessen Hilfe Unternehmen einfach und schnell VR/AR Inhalte erstellen, kollaborieren, bereitstellen und mit Mitarbeitern und Kunden teilen können. Mehr Infos unter: www.hashplay.net



Dies ist eine Pressemitteilung von

beOne

Leseranfragen:

Channel 8 Harburger Schloßstraße 30, 21079 Hamburg

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 16.12.2016 - 08:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1437110

Anzahl Zeichen: 1964

Kontakt-Informationen:

Firma: beOne

Ansprechpartner: Caren Degen

Stadt: Hamburg

Telefon: +49 40 79 41 66 09



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.