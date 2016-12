Bombardier veröffentlicht Guidance 2017, peilt ein kräftiges Gewinnwachstum und Verbesserungen beim freien Cashflow an

- Peilt Wachstum des EBIT vor Sonderfaktoren(1) um rund 50 % an, auf 530 Mio.

US$ bis 630 Mio. US$



- Antizipiert eine Verbesserung bei der Verwendung des freien Cashflows(1) im

Vergleich zum Vorjahr um rund 400 Mio. US$, auf 750 Mio. US$ bis 1,0 Mrd. US$



- Erwartet ein Umsatzwachstum im unteren einstelligen Bereich



- Bekräftigt die Guidance 2016 sowie die Finanzziele für 2018 bis 2020



Sämtliche Beträge in dieser Pressemitteilung sind in US-Dollar ausgewiesen,

sofern nicht anders angegeben.



Bitte beachten Sie die Erklärung zu zukunftsgerichteten Aussagen und Annahmen am

Ende dieser Pressemitteilung.



MONTREAL, QUÉBEC (KANADA--(Marketwired - Dec 14, 2016) - Bombardier (TSX:

BBD.A)(TSX: BBD.B)(OTCQX: BDRBF) veröffentlichte heute seine Guidance 2017 und

bestätigte, dass der Sanierungsplan des Unternehmens planmäßig verläuft. Die

Veröffentlichung erfolgte im Hinblick auf den Bombardier Investor Day, eine

Veranstaltung, auf der das Unternehmen ein Update zu seinem Business-Outlook

präsentieren, die in 2016 erzielten Leistungen hervorheben, sein Ziel zur

Erreichung des Breakeven-Punktes beim freien Cashflow für 2018 und sein

Umsatzziel von 25 Mrd. US$ für 2020 bekräftigen wird.



"Die starke Dynamik, die wir in 2016 erzielen konnten, wird sich auch in 2017

fortsetzen", sagte Alain Bellemare, President und Chief Executive Officer,

Bombardier Inc. "Mit unserem Sanierungsplan liegen wir auf Kurs und die ersten

Vorteile zeigen sich bereits bei unseren Ergebnissen für 2016. Wir haben ein

solides Fundament für zukünftiges Wachstum gelegt und unser Fokus für 2017 wird



auf der Erzeugung von Mehrwert unseres Portfolios und auf der Schaffung von

Shareholder Value durch solides Wirtschaften liegen."



Bombardier peilt für 2017 ein konsolidiertes EBIT vor Sonderfaktoren im Bereich

von 530 Mio. US$ bis 630 Mio. US$ an, was im Vergleich zum Vorjahr eine

Verbesserung von rund 50 Prozent darstellt, unter Bezugnahme auf einen mittleren

Betrag im genannten Bereich. Dieses angestrebte Gewinnwachstum wird in erster

Linie durch Transformationsinitiativen getrieben, die bereits implementiert

wurden, einschließlich der zuvor angekündigten Umstrukturierungsmaßnahmen. Für

2017 erwartet das Unternehmen Ausgaben in Höhe von 250 Mio. US$ bis 300 Mio. US$

für die Umstrukturierung, um die Effizienz weiter zu steigern, die Kosten zu

reduzieren und das operative Geschäft zu optimieren. Diese Kosten werden als

Sonderfaktoren eingestuft.



Außerdem erwartet Bombardier für 2017 eine signifikante Verbesserung bei der

Verwendung seines freien Cashflows, wobei ein Bereich von 750 Mio. US$ bis 1

Mrd. US$ angepeilt wird, was im Vergleich zum Vorjahr eine Verbesserung von mehr

als 400 Mio. US$ darstellt, unter Bezugnahme auf einen mittleren Betrag im

genannten Bereich. Der Konzernumsatz wird voraussichtlich im unteren

einstelligen Bereich wachsen, getrieben durch das Wachstum in der

Schienenfahrzeug-Sparte und durch den Produktionsstart der neuen Flugzeugfamilie

C Series.



"Mit Blick auf 2017 sind wir sehr zuversichtlich und vertrauen auf unsere

Strategie, unseren Sanierungsplan und unsere Fähigkeit, unsere operativen und

finanziellen Ziele zu erreichen", führte Herr Bellemare weiter aus. "Die Phase

unseres Sanierungsplans zur Verbesserung unseres Risikoprofils haben wir

erfolgreich abgeschlossen, und wir haben das Unternehmen gut aufgestellt, um das

Wachstum bei Umsatz, Gewinn und freiem Cashflow planmäßig zu beschleunigen."



Zusammen mit der Veröffentlichung seiner Guidance 2017 bekräftigte Bombardier

seine Guidance 2016, zeitgleich mit der Meldung der Ergebnisse zum dritten

Quartal 2016.





Guidance für 2017



-------------------------------------------------------------------------------

Konsolidiert Umsatz Wachstum im unteren

einstelligen Bereich

-------------------------------------------------

EBIT EBIT vor Sonderfaktoren im

Bereich von 530 Mio. US$ bis

630 Mio. US$

-------------------------------------------------

FCF Verwendung des freien Cashflows

im Bereich von 750 Mio. US$ bis

1 Mrd. US$

-------------------------------------------------

Umstrukturierung Im Bereich von 250 Mio. US$ bis

300 Mio. US$, wird ausgewiesen

als Sonderfaktoren

-------------------------------------------------------------------------------

Transportation Umsatz Umsatz von rund 8,5 Mrd. US$

-------------------------------------------------

EBIT-Marge EBIT-Marge vor

Sonderfaktoren(1) von rund 7,5

%

-------------------------------------------------------------------------------

Business Aircraft Umsatz Umsatz von rund 5,0 Mrd. US$

-------------------------------------------------

EBIT-Marge EBIT-Marge vor Sonderfaktoren

von rund 7,5 %

-------------------------------------------------

Auslieferungen Rund 135 Auslieferungen

-------------------------------------------------------------------------------

Commercial Aircraft Umsatz Umsatz von rund 2,9 Mrd. US$

-------------------------------------------------

EBIT-Marge EBIT vor Sonderfaktoren von

rund (400 Mio. US$)

-------------------------------------------------

Auslieferungen Rund 80 bis 85 Auslieferungen

-------------------------------------------------------------------------------

Aerostructures and Umsatz Umsatz von rund 1,7 Mrd. US$

Engineering Services

-------------------------------------------------

EBIT-Marge EBIT-Marge vor Sonderfaktoren

höher als 8,5%

-------------------------------------------------------------------------------





Ein Live-Webcast vom Bombardier Investor Day wird zusammen mit der

entsprechenden Präsentation auf der Website www.ir.bombardier.com verfügbar

sein. Das Webcast beginnt am Donnerstag, den 15. Dezember 2016, um 8:00 Uhr EST

und wird anschließend auf der Website archiviert.



Über Bombardier



Bombardier ist der weltweit führende Hersteller von Flugzeugen und Zügen.

Bombardier richtet Tag für Tag den Blick in die Zukunft und entwickelt die

Mobilität weltweit weiter, indem das Unternehmen das überall vorhandene

Verlangen nach effizienterem, umweltfreundlichem und angenehmem Transport

erfüllt. Unsere Fahrzeuge, Dienstleistungen und vor allem unsere Mitarbeiter

haben uns zu einem weltweit führenden Transportunternehmen gemacht.



Der Hauptsitz von Bombardier befindet sich in Montreal, Kanada. Unsere Aktien

werden unter dem Kürzel BBD an der Börse von Toronto gehandelt und wir sind im

Dow Jones Sustainability North America Index notiert. Im Geschäftsjahr zum 31.

Dezember 2015 haben wir Umsatzerlöse in Höhe von 18,2 Mrd. US$ erwirtschaftet.

Nachrichten und Informationen stehen unter bombardier.com zur Verfügung - oder

folgen Sie uns auf Twitter (at)Bombardier.





(1) Non-GAAP-Finanzkennzahlen. Den Hinweis zur Vorsicht bezüglich nicht-GAAP-

konformen Kennzahlen finden Sie am Ende dieser Pressemitteilung.





Bombardier, CRJ Series, C Series, Global 7000, Global 8000, Q400 und The

Evolution of Mobility sind Marken der Bombardier Inc. oder ihrer

Tochtergesellschaften.



HINWEIS ZUR VORSICHT GEGENÜBER NICHT-GAAP-KONFORMEN KENNZAHLEN



Diese Pressemitteilung basiert auf nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlen, zu

denen das EBIT vor Sonderfaktoren, die EBIT-Marge vor Sonderfaktoren, der freie

Cashflow und die Verwendung des freien Cashflows zählen. Diese nicht-GAAP-

konformen Kennzahlen werden im Wesentlichen aus den Kennzahlen gemäß der

International Financial Reporting Standards (IFRS) abgeleitet, haben jedoch

nicht standardisierte Bedeutungen, wie sie in IFRS definiert sind. Der

Ausschluss gewisser Posten aus den nicht-GAAP-konformen Leistungskennzahlen

impliziert nicht, dass diese Posten notwendigerweise einmaliger Natur sind. Es

kann sein, dass wir gelegentlich weitere Posten ausschließen, sofern wir der

Überzeugung sind, dass dies zu einer transparenteren und vergleichbareren

Offenlegung beiträgt. Andere Unternehmen in unserer Branche definieren nicht-

GAAP-konforme Kennzahlen mit ähnlichen Bezeichnungen vielleicht anders als wir

dies tun. In diesen Fällen kann es schwierig sein, die Performance dieser

Unternehmen mit unserer anhand dieser nicht-GAAP-konformen Kennzahlen zu

vergleichen, auch wenn die Bezeichnungen ähnlich sein mögen.



Das Management ist der Ansicht, dass bestimmte nicht-GAAP-konforme

Leistungskennzahlen zusätzlich zu den IFRS-Kennzahlen ein besseres Verständnis

unserer Ergebnisse sowie entsprechender Trends ermöglichen und für mehr

Transparenz und Verständlichkeit hinsichtlich der wichtigsten Ergebnisse unseres

Unternehmens sorgen. Aus diesen Gründen analysieren viele der Nutzer unserer

Finanzberichte unsere Ergebnisse anhand dieser Leistungskennzahlen. Beim EBIT

vor Sonderfaktoren sind beispielsweise solche Posten ausgeschlossen, die nicht

unsere Kernleistung widerspiegeln oder wo ein solcher Ausschluss das Verständnis

unserer Ergebnisse für den jeweiligen Berichtszeitraum erleichtern wird. Das

Management ist davon überzeugt, dass diese Maßnahme den Nutzern unseres

Finanzberichts sowie dieser Pressemitteilung die Analyse der Ergebnisse

erleichtern wird, denn dadurch wird eine bessere Vergleichbarkeit unserer

Ergebnisse in den einzelnen Berichtszeiträumen und mit denen anderer Unternehmen

ermöglicht.



Die Definitionen dieser Metriken finden Sie im Abschnitt "Nicht-GAAP-konforme

Finanzkennzahlen" im Lagebericht (MD&A) zum Geschäftsbericht des Unternehmens

für das Geschäftsjahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2015 (Geschäftsbericht

2015).



ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN UND ANNAHMEN



Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die unter anderem

Folgendes beinhalten können: Aussagen über Zweck, Führung, Ausrichtungen, Ziele,

Prioritäten, Markt und Strategien, Finanzlage, Überzeugungen, Perspektiven,

Pläne, Erwartungen, Vorwegnahmen, Einschätzungen und Absichten des Unternehmens;

über die allgemeine Wirtschafts- und Geschäftslage, Perspektiven und Trends der

Branche; den erwarteten Anstieg der Nachfrage nach Produkten und

Dienstleistungen; Produktentwicklung, einschließlich der geplanten Designs,

Eigenschaften, Kapazitäten oder Leistungen; den erwarteten oder geplanten

Einsatz von Produkten und Dienstleistungen, Aufträgen, Auslieferungen, Tests,

Vorlaufzeiten, Zertifizierungen und Projektumsetzung im Allgemeinen; die

Wettbewerbsposition; die erwarteten Auswirkungen des rechtlichen und

regulatorischen Umfelds und von Gerichtsverfahren auf das Unternehmen und den

Geschäftsbetrieb des Unternehmens; verfügbare Liquidität und laufende

Überprüfung der strategischen und finanziellen Alternativen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind allgemein an der Verwendung von

zukunftsgerichteter Terminologie wie "könnte", "wird", "erwarten",

"beabsichtigen", "annehmen", "planen", "vorhersehen", "glauben", "verlaufen",

"beibehalten" oder "ausrichten", der Negationen und Variationen dieser Begriffe

sowie ähnlicher Begriffe zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen setzen

naturgemäß voraus, dass die Unternehmensleitung Vermutungen anstellt, und sie

unterliegen wichtigen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die

dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse in zukünftigen

Zeiträumen wesentlich von den prognostizierten Ergebnissen oder denen, die in

den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden, abweichen können. Wenngleich

die Unternehmensleitung diese Annahmen auf Grundlage der zurzeit zur Verfügung

stehenden Informationen für vernünftig und angemessen hält, besteht die Gefahr,

dass sie möglicherweise nicht korrekt sind.



Bestimmte Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse

wesentlich von den erwarteten und in den zukunftsgerichteten Aussagen geäußerten

abweichen, sind unter anderem Risiken im Zusammenhang mit wirtschaftlichen

Rahmenbedingungen, Risiken im Zusammenhang mit unserem Umfeld (z. B. Risiken im

Zusammenhang mit der Finanzlage der Fluggesellschaften, von Geschäftskunden der

Flugzeug- und der Schienenfahrzeugindustrie; die Handelspolitik; verstärkter

Wettbewerb; politische Instabilität und höhere Gewalt), operationelle Risiken

(z. B. Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer Produkte und

Dienstleistungen, Entwicklung des Neugeschäfts; Zertifizierung und Zulassung von

Produkten und Dienstleistungen; Verpflichtungen mit Festpreisen oder mit fester

Laufzeit, und die Ausführung des Produktions- und Projektmanagements, Druck auf

den Geldfluss aufgrund von Projekt-Zyklus-Schwankungen und Saisonalität, unsere

Fähigkeit zur erfolgreichen Implementierung und Umsetzung unserer Strategie und

unseres Umwandlungsplans; Geschäfte mit Partnern; Leistungsansprüche im Rahmen

der Produktgarantie und behaupteter Schäden oder Verluste, behördliche und

gerichtliche Verfahren; die Umwelt; Abhängigkeit von bestimmten Kunden und

Lieferanten; Humanressourcen; Abhängigkeit von Informationssystemen;

Abhängigkeit von und Schutz der Rechte an geistigem Eigentum; Angemessenheit des

Versicherungsschutzes), Finanzierungsrisiken (z. B. Risiken in Bezug auf

Liquidität und Zugang zu den Kapitalmärkten; Risiken im Zusammenhang mit

Altersversorgungsleistungen; Kreditrisiko; wesentliche bestehende Schulden und

Zinsverpflichtungen; bestimmte restriktive Kreditbedingungen;

Finanzierungshilfen zugunsten bestimmter Kunden; Abhängigkeit von staatlicher

Förderung) und Marktrisiken (z. B. Risiken im Zusammenhang mit

Währungsschwankungen; Zinsänderungen; Absinken von Restwerten; Erhöhungen der

Rohstoffpreise oder Inflation von Wechselkursschwankungen). Weitere

Informationen finden Sie im Abschnitt "Risiken und Unsicherheiten" unter dem

Stichpunkt "Sonstiges" im Lagebericht (MD&A) zum Geschäftsbericht 2015 des

Unternehmens.



Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste der Faktoren, die

zukünftiges Wachstum, Ergebnisse und Leistungen beeinträchtigen können, nicht

erschöpfend ist, und dass sie kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete

Aussagen setzen sollten. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen

spiegeln die Erwartungen der Geschäftsführung zum Zeitpunkt dieser

Pressemitteilung wider und können sich später ändern. Soweit nichts anderes

durch die anwendbaren Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist, lehnt das

Unternehmen ausdrücklich jede Absicht zur Aktualisierung oder Überarbeitung von

zukunftsgerichteten Aussagen ab und übernimmt diesbezüglich keine Verpflichtung,

sei es infolge von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder

anderweitig. Die hierin genannten zukunftsgerichteten Aussagen werden

ausdrücklich aufgrund dieses Hinweises als solche ausgewiesen.



Im Folgenden sind die wesentlichen Annahmen aufgeführt, die den

zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zugrunde liegen:



Aerospace-Sparte







-- die Anpassung der Produktionsraten an die Marktnachfrage;



-- Steigerung der Flugzeugauslieferungen und Verbesserung des Preisumfelds

beginnend in 2018;



-- Fähigkeit, den Produktionsstart neuer Programme einzuleiten und mit der

Auslieferung zu beginnen, mit Schwerpunkt auf dem C Series-Flugzeugprogramm, und

Einhaltung der geplanten Inbetriebnahme des Global 7000 und Global 8000

Flugzeugprogramms;



-- unsere Fähigkeit, unsere Marktposition und unser Produktnutzenversprechen

für die CRJ Series und Q400 Flugzeugprogramme zu stärken;



-- normale Ausführung und Auslieferung laufender Bestellungen und Projekte im

Rückstand;



-- ständige Fähigkeit, Zuschläge für Kampagnen und Projekte zu erhalten,

basierend auf Marktprognosen(1), was zu zukünftigen Aufträgen führt;



-- die Fähigkeit, die Bedürfnisse der Kunden und das Portfolio an Produkten und

Dienstleistungen zu verstehen, um die steigende Marktnachfrage anzutreiben und

wichtige strategische Bestellungen zu sichern;



-- erfolgreiche Implementierung und Ausführung von Wachstumsstrategien,

einschließlich des Aftermarket Business;



-- kontinuierliche und planmäßige Implementierung und Umsetzung führender

Initiativen, um die Umsatz-Konversion in höhere Gewinne und mehr freie Cashflows

zu verbessern, durch optimierte Beschaffungskosten, kontrollierte Ausgaben und

Effizienz der Arbeitskräfte;



-- Lieferung gemäß den Zielen des Umwandlungsplans, durch Umstrukturierungen

und andere Initiativen, die die Kostenstruktur direkt oder indirekt betreffen,

Fokussierung auf nachhaltige Kostenreduzierungen und operative Verbesserungen,

bei gleichzeitiger Reduzierung des Arbeitskapitalverbrauchs;



-- die Fähigkeit, vom globalen Manufacturing-Footprint zu profitieren, und Best

Practices und Technologien standortübergreifend auszutauschen, und von Regionen

mit geringeren Kosten und aufstrebenden Wirtschaftsräumen zu profitieren;



-- die Fähigkeit der Zulieferbasis, Produktentwicklungen und geplante

Produktionsraten zu unterstützen;



-- die Fähigkeit, zukünftige Partnerschaften zur Risikoverteilung zu

identifizieren und einzugehen;



-- die Effektivität von disziplinierten Kapitalbereitstellungsmaßnahmen bei

neuen Programmen und Produkten, um das Umsatzwachstum zu steigern;



-- die Reduzierung von Investitionen und Entwicklungsausgaben auf normalisierte

Level, im Einklang mit der Abschreibung;



-- die Fähigkeit, hochqualifizierte Ressourcen anzuwerben und zu binden, um die

Produktentwicklungsstrategie zu implementieren;



-- wettbewerbsfähiges globales Umfeld und dass die globalen

Wirtschaftsbedingungen vergleichbar bleiben;



-- die Stabilität der Wechselkurse auf aktuellem Niveau;



-- die Fähigkeit, über ausreichend Liquidität zu verfügen, um den strategischen

Plan umzusetzen, mit dem Ziel, die Finanzbedingungen zu erfüllen, um die

langfristigen Verbindlichkeiten zu bedienen oder um die Bankfazilitäten und

Fälligkeiten ab 2019 zu refinanzieren;





Transportation



-- unsere Fähigkeit, Initiativen zur Verbesserung des Business-Modells

durchzuführen und umzusetzen;



-- Umsatz-Konversion und Abwicklung unserer Altverträge;



-- die Fähigkeit, zukünftige Partnerschaften zur Risikoverteilung zu

identifizieren und einzugehen;



-- ein nachhaltiges Niveau der Ausgaben des öffentlichen Sektors;



-- normale Ausführung und Auslieferung laufender Bestellungen und Projekte im

Rückstand;



-- die Realisierung kommender Ausschreibungen und unsere Fähigkeit, die

Zuschläge zu erhalten, basierend auf Marktprognosen(2), was zu zukünftigen

Aufträgen führt;



-- erfolgreiche Implementierung und Ausführung von Wachstumsstrategien,

einschließlich des Ansatzes der Wertschöpfungskette und der Schaffung von

Ökosystemen, Standortspezialisierungen und die Einrichtung von Engineering-

Kompetenzzentren, und die Weiterentwicklung des Umsatzmix hin zu mehr

Signalisierung und Systeme und Operations und Instandhaltungsverträge;



-- die Fähigkeit, die Bedürfnisse der Kunden und das Portfolio an Produkten und

Dienstleistungen zu verstehen, um die steigende Marktnachfrage anzutreiben und

wichtige strategische Bestellungen zu sichern;



-- kontinuierliche und planmäßige Implementierung und Umsetzung führender

Initiativen, um die Umsatz-Konversion in höhere Gewinne und mehr freie Cashflows

zu verbessern, durch optimierte Beschaffungskosten, kontrollierte Ausgaben und

Effizienz der Arbeitskräfte;



-- Lieferung gemäß den Zielen des Umwandlungsplans, durch Umstrukturierungen

und andere Initiativen, die die Kostenstruktur direkt oder indirekt betreffen,

Fokussierung auf nachhaltige Kostenreduzierungen und operative Verbesserungen,

bei gleichzeitiger Reduzierung des Arbeitskapitalverbrauchs;



-- die Fähigkeit der Zulieferbasis, Produktentwicklungen und geplante

Produktionsraten zu unterstützen;



-- die Effektivität von disziplinierten Kapitalbereitstellungsmaßnahmen bei

neuen Programmen und Produkten, um das Umsatzwachstum zu steigern;



-- die Fähigkeit, hochqualifizierte Ressourcen anzuwerben und zu binden, um die

Produktentwicklungsstrategie zu implementieren;



-- wettbewerbsfähiges globales Umfeld und dass die globalen

Wirtschaftsbedingungen vergleichbar bleiben;



-- die Stabilität der Wechselkurse auf aktuellem Niveau;



-- die Fähigkeit, über ausreichend Liquidität zu verfügen, um den strategischen

Plan umzusetzen, mit dem Ziel, die Finanzbedingungen zu erfüllen, um die

langfristigen Verbindlichkeiten zu bedienen oder um die Bankfazilitäten und

Fälligkeiten ab 2019 zu refinanzieren.





Erläuterungen zu den wesentlichen Risikofaktoren im Zusammenhang mit den

zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung finden Sie in

unserer Erklärung zu zukunftsgerichteten Aussagen weiter oben und weitere

Informationen finden Sie im Abschnitt "Risiken und Unsicherheiten" unter dem

Stichpunkt "Sonstiges" im Lagebericht (MD&A) zu unserem Geschäftsbericht 2015.



(1) Die Nachfrageprognose für die Aerospace-Sparte basiert auf der Analyse der

wichtigsten Marktindikatoren, einschließlich tatsächliches BIP-Wachstum,

Zuversicht der Industrie, Schaffung von Wohlstand, Unternehmensprofitabiltät

innerhalb der Aerospace-Kundenbasis, Flugzeugnutzung, Bestandsniveau gebrauchter

Business-Jets, Auslieferung von Flugzeugen und Fakturierung, Passagieraufkommen,

Treibstoffpreise, Profitabilität der Fluggesellschaften, Pilot-Scope-Klauseln,

Umweltvorschriften, Globalisierung des Handels, Installed Base und

durchschnittliches Flottenalter, Austauschnachfrage, Programme für neue

Flugzeuge und nicht-traditionelle Märkte und deren Zugänglichkeit. Weitere

Informationen finden Sie im Abschnitt "Marktindikatoren in der Industrie und

wirtschaftliches Umfeld" in unserem Geschäftsbericht 2015.



(2) Die Nachfrageprognose für die Transportation-Sparte basiert auf dem

anhaltenden Niveau der Ausgaben des öffentlichen Sektors und des Anhaltens

günstiger Megatrends, einschließlich Trends in den Bereichen Urbanisierung und

Umweltbewusstsein, die Verdichtung von Städten und die Nachfrage nach Mobilität

im Zusammenhang mit der Liberalisierung der Personenbeförderung auf der Schiene

im Inland. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Marktindikatoren in

der Industrie und wirtschaftliches Umfeld" in unserem Geschäftsbericht 2015.





