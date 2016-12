Berlin in Weihnachtsstimmung: A&O Getränke beliefert Weihnachtsfeiern und Silvesterpartys auf Kommission

Der Berliner Getränkelieferservice A&O Getränke beliefert Unternehmen und Privathaushalte auf Kommission. Das stärkt die Stimmung — gerade für Weihnachtsfeiern, Betriebsfeiern, Silvesterpartys und Neujahrsempfänge.



(firmenpresse) - Berlin feiert die Feste, wie sie fallen. Und der Getränkelieferservice A&O Getränke www.ao-getraenke.de ist mit seiner Kommissionslieferung immer gerne mit dabei. Aber nur vor und nach dem Fest, der Feier, dem Event oder Empfang.



Denn mit dem Lieferservice — Getränke auf Kommission — kann man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, bzw. zwei Probleme mit einem Auftrag lösen. Man muss selbst keine Getränke von A nach B bewegen und die Gäste sitzen nie auf dem Trocknen.



Getränke auf Kommission bedeutet: Man bestellt Getränke von der A&O Kommissionsliste und A&O Getränke liefert. Die Weihnachtsfeier & Co wird gefeiert. Anschließend können komplette Getränkekisten gegen geringe Gebühr wird zurückgegeben werden. A&O holt alles wieder ab.



Mit der Kommissionslieferung ist es somit möglich, immer ein bisschen mehr zu bestellen. Um sicher zu gehen, dass die Gäste immer genug zu trinken haben. Das ist auch wichtig, weil sich das Trinkverhalten ständig ändert.



Wurden gestern auf jedem Fest noch jede Mengen Bier konsumiert, trinken heute alle lieber Mineralwasser ohne Kohlensäure. Wenn sich der Trend doch wieder überraschend ändert, kann man einfach genug von allem bestellen.



Die Bestellung und Lieferung auf Kommission ist ganz einfach. Am besten wäre es, sich zunächst die Kommissionsseite http://www.ao-getraenke.de/information.php?info_id=31, damit alles im weiteren Verlauf reibungslos klappt.



Anschließend geht man einfach zu den Kommissionsartikeln, bestellt nach Herzenslust und vereinbart einen Liefertermin. Dieser kann in den meisten Berliner Bezirken schon am nächsten Werktag liegen.



In den Berliner Bezirken Kreuzberg, Friedrichshain, Mitte und Prenzlauer Berg ist die günstige Express-Lieferung möglich. Das ist die Lieferung am Bestelltag. Fällt heute auf, dass man für die abendliche Party noch keine Getränke hat: Express-Lieferung.



Besonders schön — nicht nur zur Weihnachtszeit — ist die süße Überraschung, die die freundlichen A&O Lieferfahrer in ihren picobello Uniformen mit dabei haben, wenn der Bestellwert 75 Euro überschreitet. Man darf gespannt sein.





Das Team von A&O Getränke wünscht eine schöne Adventszeit!







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.ao-getraenke.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

A&O Lieferservice e.K. ist ein serviceorientierter Lieferdienst für Haus, Büro, Praxis, privat und geschäftlich. Geliefert werden Getränke, Gebäck, Süßwaren, Kaffee, Tee und Knabberzeug in Berlin, wie z.B. Mineralwasser, Säfte, Bionade, Bio Milch, Tagungsgetränke, Knabberzeug, Prosecco - und vieles mehr. Das Lieferprogramm umfasst mittlerweile über 2000 Lieferartikel.



A&O Getränke ist einer der großen Getränkelieferanten in Berlin, die besonders viel Wert auf regionale Produkte aus Berlin und Brandenburg legen. Immer mehr Mineralwasser, Bier und Milch stammen von Produzenten aus Berlin, Brandenburg und den östlichen Bundesländern.



A&O Getränke hat sich einen erstklassigen Service auf die Fahnen geschrieben. Festangestellte und freundliche Fahrer in picobello AO-Uniformen liefern schnell, pünktlich und zuverlässig. So kann man sagen: A&O Getränke bringt Freude und Getränke.



A&O Getränke hat ein süßes Geheimnis: Wer bei A&O für mindestens 75 Euro bestellt, bekommt eine Süßigkeit von Haribo, Kinderschokolade, Merci, Toffifee, Yogurette, Lachgummis, Milka, Stork Riesen, Campinos oder Leipniz geschenkt.



Mehr Infos unter http://www.ao-getraenke.de



Dies ist eine Pressemitteilung von

A&O Getränke

Leseranfragen:

A&O Lieferservice e.K.

Inhaber Atakan Olcaysu

Geschäftsräume:

Meeraner Straße 21

D 12681 Berlin



Kontakt:

Telefon: +49 (0)30 - 294 20 06

Fax: +49 (0)30-294 49 06 5

Email: info(at)ao-getraenke.de

Web: www.ao-getraenke.de



SteuerNr.: 33/461/00156

USt-ID gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz: DE188896955

Amtsgericht Charlottenburg Berlin HRA 49353 B



Bio-Zertifizierung DE-ÖKO-070

Nummer der Bescheinigung: DE-BE-070-5414 H

Kontrollstelle

PCU Deutschland GmbH



IDEENGOLD | ALLES, WAS TEXT.

Thorsten Simon

Immanuelkirchstraße 29

10405 Berlin

01775975245

http://www.ideengold.de



PresseKontakt / Agentur:

A&O Lieferservice e.K.

Inhaber Atakan Olcaysu

Geschäftsräume:

Meeraner Straße 21

D 12681 Berlin



Kontakt:

Telefon: +49 (0)30 - 294 20 06

Fax: +49 (0)30-294 49 06 5

Email: info(at)ao-getraenke.de

Web: www.ao-getraenke.de



SteuerNr.: 33/461/00156

USt-ID gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz: DE188896955

Amtsgericht Charlottenburg Berlin HRA 49353 B



Bio-Zertifizierung DE-ÖKO-070

Nummer der Bescheinigung: DE-BE-070-5414 H

Kontrollstelle

PCU Deutschland GmbH



IDEENGOLD | ALLES, WAS TEXT.

Thorsten Simon

Immanuelkirchstraße 29

10405 Berlin

01775975245

http://www.ideengold.de



Datum: 16.12.2016 - 08:24

Sprache: Deutsch

News-ID 1437113

Anzahl Zeichen: 2516

Kontakt-Informationen:

Firma: A&O Getränke



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 23 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung