Der neue Trend: Mikro-Apartments

Die Mikro-Apartments sind ein neuer Trend auf dem Wohnungsmarkt. Platz ist teuer und nicht jeder Single kann sich eine?normal?große Wohnung leisten.

(firmenpresse) - Die Firma Bartsch & Rozmarin Immobilien hat einen guten Überblick über den Münchner Wohnungsmarkt und weiß, was Mieter wünschen. In dieser Singlestadt sollte sich ein Kapitalanleger darüber Gedanken machen, welche Zielgruppe sich seine Wohnung leisten kann. Je größer die Zielgruppe desto nachhaltiger und stressfreier die Vermietung.

Die meisten Singles möchten zu einem überschaubaren Preis in möglichst zentraler Lage wohnen. Sie benötigen 20-40 Quadratmeter Wohnfläche mit möglichst praktischem Grundriss, um die geringe Fläche optimal zu nutzen. Da die Immobilienpreise in den letzten Jahren in den begehrten Metropolen um über 45 % gestiegen sind, begnügen sich Kaufinteressenten von kleinen Wohnungen zwangsläufig mit geringeren Quadratmetern. Auch Bauträger verzeichnen eine wachsende Nachfrage nach kleineren Wohnungen. Die Stadt wird immer mehr verdichtet und die Grundstückspreise steigen. Vorbei sind die Zeiten in denen Architekten geräumige Grundrisse konzipierten und man sozusagen unbegrenzten Wohnraum zur Verfügung hatte. Heutzutage wird jeder Quadratmeter teuer bezahlt.

Da sich auch Mieter mit einem geringeren Raumangebot abfinden, können in diesem Segment verhältnismäßig ansprechende Renditen erzielt werden. Im Singlesegment von 1-2 Zimmern kann der Vermieter auch mit einer exklusiven Ausstattung Businessleute gewinnen, die die Wohnung für eine höhere Miete anmieten werden. Außerdem lassen sich kleine Räume leichter heizen und sauber halten. Mit dem entsprechenden Raumkonzept und ein bißchen innenarchitektonischen Gespür, läßt sich auch auf wenig Raum ein gemütliches Zuhause schaffen.

Wir raten also dazu diesen Aspekt beim Kauf einer Kapitalanlage zu berücksichtigen. Auch wenn München immer noch eine Stadt ist, in der hohe Gehälter gezahlt werden, ist nicht jeder ein Manager, der sich spielend eine hohe Miete leisten kann.





Das Immobilienmakler Büro in München, Bartsch und Rozmarin Immobilien, ist spezialisiert auf Verkauf und Vermietung von Wohnungen Häusern und Gewerbeflächen. Seit 1998 sind wir tätig auf dem Münchner Immobilienmarkt und wir blicken auf erfolgreiche Jahren zurück mit über 5000 zufriedenen Kunden. Wenn auch Sie Ihre Wohnung, Ihr Haus oder Gründstück in München vermieten oder verkaufen wollen, dann sind Sie bei uns richtig. Durch unsere langjährige Erfahrung finden wir den richtigen Käufer und Preis.

Bartsch& Rozmarin Immobilien OHG

