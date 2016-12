OpenTable-Gäste wählen die Top 50 der besten Restaurants

Restaurants mit internationaler Küche sind bei den Deutschen am beliebtesten

(firmenpresse) - OpenTable, der weltweit führende Anbieter von Online-Restaurant-Reservierungen, veröffentlicht das dritte Jahr in Folge die Top 50 Liste der besten Restaurants – gekürt von OpenTable Nutzern.



Die diesjährigen Top 50 stehen ganz im Zeichen der Internationalen Küchen: Mehr als 114.000 Bewertungen von OpenTable-Gästen haben ergeben, dass Restaurants mit einer internationalen Küche besonders beliebt sind. Von kleinen Gaststätten bis hin zu großen urbanen Restaurants ist für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel etwas unter den Top 50. Trotzdem besuchen die Deutschen natürlich auch Restaurants mit andere Küchen, wie unsere ersten zehn Plätze der Liste beweisen: Hier ist von Deutscher, Griechischer und Französischer Küche bis hin zum Steakhaus alles vertreten.



Im Gegensatz zu den letzten beiden Jahren, gibt es in diesem Jahr ein Wechsel auf dem ersten Platz. Am Rande von Augsburg steht das Sieger-Restaurant El Greco, mit seiner Auswahl an leckeren Speisen aus den verschiedensten Regionen Griechenlands und des familiären Service, fühlt sich jeder Besuch im Restaurant wie eine kleine Urlaubsreise an.



Im Gesamtranking der Städte heißt der Sieger, wie auch im letzten Jahr Hamburg: Gleich zehn der Top 50 Restaurants befinden sich in der Hansestadt, zwei davon sind sogar unter den Top 10. Dicht hinter Hamburg liegt Berlin und ist mit neun Restaurants in den Top 50 vertreten.



Die Top 10 der besten Restaurants in Deutschland, mit Rangfolge, sind:

1El Greco, Griechisch, Neusäss

2Restaurant Christophorus, Internationale Küche, Stuttgart

3Storstad, Europäische Küche, Regensburg

4Nobelhart & Schmutzig, Regionale Küche,Berlin

5Harzer Schnitzelkönig, Steakhaus, Lautenthal

6Restaurant Schote, Moderne französische Küche, Essen

7Henssler & Henssler, Crossover, Hamburg

8Medici Restaurant Frankfurt am Main, Mediterran, Frankfurt am Main

9Gut Porz, Neue deutsche Küche, Ratingen

10Delta-Bistro, Steakhaus, Hamburg





Die diesjährigen Top 50 Restaurants wurden aus mehr als 114.000 verifizierten Bewertungen von registrierten OpenTable Usern ermittelt, die insgesamt über 2.200 Restaurants in ganz Deutschland beurteilten. Alle Restaurants mit einer minimalen Anzahl von qualifizierten Bewertungen wurden hier berücksichtigt und nach ihrer durchschnittlichen Gesamtbewertung innerhalb des letzten Jahres und im Vergleich zu anderen Restaurants in der Region verglichen. Die ersten zehn Plätze sind gerankt, die Liste der Top 50 ist nach alphabetischer Reihenfolge geordnet.

Untenstehend ist die vollständige Liste aller Top 50 Restaurants zu sehen. Zudem kann die Liste auch unter www.opentable.de/m/die-besten-restaurants-in-deutschland abgerufen werden.



2016 Gewinner der Top 50 der besten Restaurants in Deutschland



Anders auf dem Turmberg, Deutsche Küche, Karlsruhe

Bayerischer Bahnhof, Brauereigaststätte, Leipzig

Brüdigams, Regionale Küche, Hamburg

Bullerei, Neue deutsche Küche, Hamburg

Cookies Cream, Vegetarisch, Berlin

Cornelia Poletto, Mediterran, Hamburg

Das Reiskorn, Internationale Küche, Stuttgart

Else am See, Regionale Küche, Schüttorf

Engel, Französisch, Hamburg

Fillet of Soul, Internationale Küche, Hamburg

Fleischeslust, Amerikanisch, Offenbach

Herzenslust, Crossover, Saarbrücken

HOHOFFS 800° - The Farmhouse – Dortmund, Steak, Dortmund

Kopps, Vegan, Berlin

Laube Liebe Hoffnung, Landküche, Frankfurt am Main

Le Plat du Jour, Französisch, Hamburg

Massai Restaurant, Afrikanisch, Berlin

Mauna Kea, Internationale Küche, Berlin

max louis, Internationale Küche, Chemnitz

Moriki, Japanisch, Frankfurt am Main

Ono by Steffen Henssler, Japanisch, Hamburg

Ottenthal Restaurant & Weinhandlung, Österreichisch, Berlin

Pageou, Internationale Küche, München

Pantry, Moderne europäische Küche, Berlin

Qilin, Asiatisch, Magdeburg

Queen of Texas, Amerikanisch, Barßel

Restaurant Faktorei, Mediterran, Duisburg

Restaurant Schnitzelei, Deutsche Küche, Berlin

Restaurant Vierwasser, Internationale Küche, Fürstenfeldbruck

Sa Finca, Spanisch, Bonn

Sam Kullman's, Diner, Kaiserslautern, Amerikanisch, Kaiserslautern

Servus Colonia Alpina, Österreichisch, Köln

Stanley Diamond, Europäisch, Frankfurt am Main

TEXAS STEAKLOUNGE, Steakhaus, Erfurt

The Victorian House am Rotkreuzplatz, Internationale Küche, München

Tschebull - Restaurant, Beisl, Bar, Österreichisch, Hamburg

Vipho, Vietnamesisch, Frankfurt am Main

Wirtshaus beim Schweinswirt, Bayrisch, Pentling

Yamas mezé restaurant & weinbar, Griechisch, Bochum

Zenkichi, Japanisch, Berlin









Keywords (optional):

OpenTable, Mitglied der Priceline Group (NASDAQ: PCLN), ist der weltweit führende Anbieter für Online-Restaurant-Reservierungen, über den weltweit mehr als 21 Millionen Gäste monatlich bei ca. 40.000 Restaurants reservieren. Das OpenTable-Netzwerk bringt Gäste und Restaurants zusammen. Es hilft Gästen, den perfekten Tisch zu finden und zu reservieren und bietet Gastronomen die Möglichkeit, ihr Serviceangebot zu personalisieren, so dass die Gäste gerne wiederkommen. In Deutschland ist OpenTable seit 2007 vertreten. Dort nutzen rund 2.200 Restaurants die OpenTable-Technologie und bieten eine Tischreservierung über OpenTable.de und mobile Apps an. Damit hat OpenTable in fast allen deutschen Großstädten mehr als doppelt so viele Restaurants wie jede andere Reservierungsseite. Mit dem OpenTable-Service können Kunden nach freien Tischen in Restaurants suchen, Restaurants anhand geprüfter Bewertungen, Speisekarten und anderen hilfreichen Informationen auswählen und im Handumdrehen einen Tisch reservieren. Neben der Unternehmens-Website und den mobilen Apps unterstützt OpenTable Reservierungen für rund 600 Partner, darunter viele der beliebtesten globalen und lokalen Marken im Internet. Den Gastronomen ermöglicht OpenTable ihre Reservierungen zu verwalten, ihre Arbeitsprozesse zu vereinfachen und ihren Service zu verbessern. Seit der Gründung im Jahr 1998 hat OpenTable weltweit bereits über eine Milliarde Gästen zu einem Tisch verholfen, allein in Deutschland sind es über 18 Millionen. Der Firmensitz befindet sich in San Francisco, Kalifornien, und der OpenTable-Service ist in über 20 Ländern verfügbar, u.a. in Australien, Kanada, Deutschland, Irland, Japan, Mexiko und Großbritannien und USA.

Kommentare zur Pressemitteilung