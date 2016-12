Polarbär und die allweihnachtlichen Missgeschicke - Geschichten vom Weihnachtsmann und seinen Helfern

Peter Stich berichtet in "Polarbär und seine liebevollen allweihnachtlichen Missgeschicke" davon, wie viel Arbeit wirklich hinter dem Verteilen von Geschenken steckt.

(firmenpresse) - Da ist was los am Nordpol! ? der Weihnachtsmann bemüht sich jedes Jahr alle Wünsche der Kinder schön verpackt an die richtigen Adressen zu bringen. Wenn nicht sein zotteliger Freund der Polarbär mit seinen wirren Ideen manches Missgeschick - ja sogar manche Katastrophe verursachen würde! Doch der Weihnachtsmann kann seinem Bärenfreund nie lange böse sein - hat er doch selbst manchmal sehr ausgefallene Einfälle! So kommt es, dass die beiden sogar nach intensivem Punschgenuss in einem englischen Gefängnis landen. Nicht auszudenken, was passiert wäre, hätte die Polarbärin nicht gute Beziehungen zur englischen Königsfamilie gehabt ? Gut, dass es den Freunden am Nordpol dennoch immer wieder gelingt, zumindest einen Teil der Kinderwünsche zu erfüllen. Schließlich winkt auch dem alten Weihnachtsmann noch ein ganz privates Glück ?



Das charmante und humorvolle Buch "Polarbär und seine liebevollen allweihnachtlichen Missgeschicke" von Peter Stich eignet sich ideal zum Lesen und Vorlesen während der Vorweihnachtszeit, da es die Magie von Weihnachten für junge Leser zum Leben erweckt (oder am Leben erhält) und zeigt, dass das Leben des Weihnachtsmannes ein wenig komplizierter ist, als man mitunter annehmen mag. Kinder erfahren in der magischen Geschichte mehr über die Helfer des Weihnachtsmann, über Wünsche und über große und kleine Missgeschicke bei der Vorbereitung für das schönste Fest des Jahres.



"Polarbär und seine liebevollen allweihnachtlichen Missgeschicke" von Peter Stich ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7345-7710-9 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.



Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages.



