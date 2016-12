musiccard - auch Musik braucht Innovation!

musiccard ist ab sofort bei k kiosk, avec. und Press&Books in der Schweiz erhältlich!

musiccard verkauft die neuste und beliebteste Musik, immer 50% günstiger als über andere Bezugsquellen!

musiccard Logo

(firmenpresse) - musiccard ist ein electronic Value Produkt, dass ab sofort u.a. bei k kiosk, avec. und Press&Books Musik auf eine innovative Art verkauft!



Und so funktioniert's:

Der Kunde erhält nach dem Kaufprozess einen individuellen Code, welchen er in die musiccard Smartphone-App oder das musiccard Web-Interface eingibt, um anschliessend sein gewünschtes Musik-Produkt aussuchen zu können. Über die Smartphone-App nutzt der Kunde seine Musik im Offline-Modus, somit uneingeschränkt, wann immer er möchte. Über das Web-Interface kann der Kunde seine gekaufte Musik als hochqualitative MP3-Dateien (320kbps) auf seinen Computer herunterladen und so oft geniessen, wie er möchte. Die Musik gehört dem Kunden - ein Leben lang und ohne Einschränkungen. Dabei kauf der Kunde die neuste und beliebteste Musik immer 50% günstiger als über andere Bezugsquellen wie Online-Kauf oder in Form einer CD. musiccard bietet der Musik-Industrie einen zusätzlichen Absatzkanal und sicher auch künftig den Verkauf von physischer Musik über den stationären Handel! musiccard ist ein international ausgerichtetes unabhängiges Musik-Produkt. Nach der Schweiz wird musiccard auch in weiteren Ländern wie u.a. in Deutschland lanciert. musiccard agiert in jedem Land territorial.



musiccard kostet in der Schweiz immer 10 Franken, egal für welches Produkt sich der Kunde jeweils entscheidet. Jede Woche werden die neusten Alben und Compilations sowie die 50 neusten Titel aus den aktuellen Top50 - wo der Kunde seine 15 Lieblingstitel selbst zusammenstellen kann (15of50) - angeboten. Über die neuen Produkte werden unsere Kunden direkt via Smartphone-App, Facebook, Twitter und die musiccard Webseite informiert.



musiccard wird anonym genutzt. Für die Nutzung muss kein Profil erstellt werden. Mehr, als der erhaltene Code, ist nicht nötig. Unser Kunde kann sein Facebook-Profil mit seiner gekauften Musik assoziieren, so dass er auch bei einer Neuinstallation der musiccard Smartphone-App mit nur einem Klick wieder zu seiner gekauften Musik gelangt. Neben Musik bietet musiccard über die Smartphone-App und das Web-Interface auch die neusten Musik-Videos von FILTR, sowie regelmässige, spannende Gewinnspiele.





musiccard Schweiz Webseite

musiccard Schweiz Web-Interface

Die App ist unter der Bezeichnung "musiccard Switzerland" in den App-Stores von Apple und GooglePlay zu finden.







http://www.mymusiccard.ch



VANT hat sich auf innovative Umsetzungen im Entertainment-Bereich spezialisiert. Das international ausgerichtete musiccard-Produkt, das als e-Value Lösung bei einer Vielzahl von Retailern, als Pin on Receipt und POSA-Variante, in diversen Ländern angeboten werden wird, gilt als optimaler, innovativer und überaus Preiswerter Zugang zum besten Unterhaltungscontent über den stationären Handel. In direkter Zusammenarbeit mit Handel und Unterhaltungsindustrie schaffen wir neue, spannende Möglichkeiten für die Verbraucher. musiccard ermöglicht den Preiswerten und zugleich innovativen Einkauf von Topaktuellen Musiktiteln und Musikprodukten. Als e-Value Konzept passt musiccard optimal in die heutige Zeit und erreicht die Verbraucher an idealer Stelle. musiccard ist ein zusätzlicher Absatzkanal im stationären Handel für die Musikindustrie. Durch die Anwendungen, wie der Smartphone-App für iOS und Android und der Apple-Watch- und iPad-App, ist die Musik immer dort, wo der Verbraucher ist. Mit musiccard wird Musik tatsächlich gekauft und nicht gestreamt, was für die Musikindustrie von Vorteil ist.



musiccard ist ein e-Value Produkt, dass beim Kauf über die Kasse aktiviert wird. Bei der POSA-Variante findet sich der individuelle Code auf der Rückseite der musiccard unter einem Rubbelfeld und bei der Pin on Receipt-Variante auf dem Kassen-Beleg. Mit musiccard erhält der Verbraucher Zugang zur immer neusten und beliebtesten Musik - und das mit einem erheblichen Preisvorteil von 50%. Dem Verbraucher werden, je nach Land, wöchentlich oder alle drei Wochen die neusten Musik-Produkte und Musik-Titel angeboten. Neben den neusten Alben findet der Verbraucher ebenso neue Sampler und das Produkt "15of50" vor, das aus den jeweils neusten und beliebtesten Top50 besteht. Der Verbraucher kann jeweils seine 15 Lieblingstitel selbst aussuchen. Nach dem Kauf gehören die erworbenen Musiktitel oder das erworbene Musik-Produkt vollumfänglich und ohne Einschränkung dem Verbraucher. Die Musik kann in bester Qualität, jeweils als MP3 Datei mit 320kbps, einmalig auf den Computer heruntergeladen und wie gewohnt eingesetzt werden.



VANT Digital Innovations GmbH

Robert-Bosch-Str. 99, 73457 Essingen

Datum: 16.12.2016 - 11:00

Firma: VANT Digital Innovations GmbH

Ansprechpartner: Julien V. Bien

Stadt: Essingen

Telefon: 0736 596 40-888



