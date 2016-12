Vox-Chef Kai Sturm exklusiv bei Goldene Kamera: "Das ZDF hätte 'Die Höhle der Löwen' haben können" / Grönemeyer und Maffay sollen bei "Sing meinen Song" dabei sein

(ots) - Im Interview mit Goldene Kamera verrät

Vox-Chefredakteur und -Unterhaltungschef Kai Sturm erstmals, dass es

um die Sendung "Die Höhle der Löwen" einen Wettstreit mit dem ZDF

gab. Zudem bestätigt Sturm, dass er versucht, Herbert Grönemeyer für

die Musikshow "Sing meinen Song" zu gewinnen.



Die Investorenshow "Die Höhle der Löwen" bei Vox ist einer der

größten TV-Erfolge der vergangenen Jahre. Dabei wäre das Format fast

woanders gelaufen. "Da gab es ein kleines Gezerre zwischen dem ZDF

und uns", sagt Kai Sturm im Interview. "Soweit ich weiß, hätte das

ZDF 'Die Höhle der Löwen' haben können. Dort tat man sich aber

unheimlich schwer mit der Frage, wie man die Investoren im

öffentlich-rechtlichen TV präsentieren darf. Diese Frage haben wir

für uns schnell klären können. Die Zuschauer müssen natürlich in der

Sendung sehen, dass die Löwen Erfahrung und Geld haben."



Kai Sturm weiter: "Ich weiß, dass das ZDF eine Testsendung der

'Höhle der Löwen' für die Marktforschung machen wollte. Wir wollten

direkt eine ganze Staffel mit acht Folgen machen! So bekamen wir den

Zuschlag. Wer zögert, kriegt so ein Format nicht."



Über den überraschenden Erfolg der Musikshow "Sing meinen Song"

(Weihnachtskonzert am 20.12., 20.15 Uhr, Vox) sagt Unterhaltungschef

Sturm: "Vor 'Sing meinen Song' galt: Musikshows darf man nur machen,

wenn am Ende ein Gewinner gekürt wird. Denn läuft Musik im Fernsehen

länger als 90 Sekunden, gehen die Leute aufs Klo. Solche Regeln zu

brechen macht Spaß."



Wunschkünstler für die Musikshow hat Kai Sturm auch noch: "Ganz

eindeutig Herbert Grönemeyer. Auch Peter Maffay wäre toll." Bisher

hätten die beiden Sänger aber stets abgelehnt.



Generell kritisiert Sturm die Geringschätzung von Entertainment im

deutschen Fernsehen: "Sobald es nonfiktional wird - also von der Show



bis zur Doku-Soap - hat das in Deutschland immer noch den Stellenwert

billiger Unterhaltung."



