34. Donauinselfest 2017

DIF Festbühne (Bildquelle: @ Donauinselfest)

(firmenpresse) - Kein Sommerfeeling ohne Donauinselfest!

Das 34. Donauinselfest, Europas größtes Open Air Festival mit freiem Eintritt, findet vom 23. bis 25. Juni 2017, in Wien, Österreich statt.

Wo: Donauinsel Wien - Österreich, Nordbrücke bis Reichsbrücke

Veranstalter: SPÖ Wien www.wien.spoe.at

Die ersten News (Künstler, Festivalhighlights, Rock The Island Contest, etc.) werden am 5. April präsentiert. Das komplette Line Up folgt im Mai.

Weiteres Bild- und Infomaterial (Rückblick 2016, Zahlen, Daten & Fakten, das neue DIF Logo) im Pressebereich auf der Veranstalterhomepage.





Die Pro Event Team für Wien GmbH zeichnet als durchführende Agentur des Donauinselfests für die gesamte Planung, Umsetzung und Vermarktung des Donauinselfests verantwortlich.



C I G Elisabeth Kaiser begleitet die internationale und nationale Medienpräsenz des DIF - DONAUINSELFEST im Bereich News - Events/Veranstaltungskalender & Tourismus.

Pro Event Team für Wien GmbH

