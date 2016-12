Guter Vorsatz für 2017: Klimatarier werden / Aktion zeigt ökologischen Fußabdruck bei Lebensmitteln (FOTO)

Kurz vor dem Jahreswechsel hadern die Deutschen wieder mit den

guten Vorsätzen für das kommende Jahr. Für 2016 nahm sich ein Viertel

der Deutschen vor, sich bewusst zu ernähren.[1] Bewusst, das heißt

für immer mehr Menschen nicht nur gesund, sondern auch

umweltfreundlich. Denn: Wer im Supermarkt zu pflanzlich produzierten

Lebensmitteln greift, kann einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz

leisten. Das zeigt der CO2-Rechner von "Werde Klimatarier". Auf der

Website können Konsumenten nicht nur den CO2-Wert ihrer Lebensmittel

erfassen, sondern erhalten auch nützliche Tipps für eine

klimabewusste Ernährung.



Wie wir uns ernähren hat direkte Auswirkungen auf die Umwelt.

Denn, was viele Konsumenten nicht wissen: Schon der Umstieg von

tierischen auf pflanzliche Produkte kann die persönliche CO2-Bilanz

deutlich verbessern. Wer zum Beispiel ein Jahr lang Margarine statt

Butter verwendet, spart bereits 47 Kilogramm CO2 ein. Das entspricht

einer Autofahrt von Kiel nach Berlin. Hintergrund: Die Herstellung

von einem Kilogramm pflanzlicher Margarine verursacht nur 1,3

Kilogramm CO2. Die Klimabilanz für dieselbe Menge Butter fällt

beinahe sieben Mal so hoch aus (8,9 Kilogramm CO2).[2]



Auch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und

Reaktorsicherheit (BMUB) führt den Großteil des CO2-Austoßes -

basierend auf den Ernährungsgewohnheiten - auf den Fleisch- und

Milchkonsum zurück. So empfiehlt das BMUB weniger, dafür aber

hochwertigen Fleischkonsum[3].



Klimabewusst essen: So gelingt der Neujahrsvorsatz



Auch für das Jahr 2017 werden sich viele Deutsche eine gesündere

Lebensweise auf die Fahne schreiben. Damit es nicht beim guten

Vorsatz bleibt, unterstützt das Portal www.klimatarier.com die

bewussten Esser von morgen mit einem kostenlosen Programm - der

"Klimatarier-Challenge". Dabei werden CO2-intensive Lebensmittel



kontinuierlich durch ressourcenschonende Kost ersetzt. Im Fokus

stehen dabei Spaß, Genuss und ein geschärftes Bewusstsein für die

Ernährung.



Der Schwierigkeitsgrad steigert sich bei der Challenge von Woche

zu Woche. Im ersten Schritt wird beispielsweise Butter gegen

Margarine ausgetauscht, rotes Fleisch vermieden und der CO2-Wert der

Mahlzeiten reduziert. In der dreiwöchigen Challenge warten noch

weitere spannende Aufgaben, die den Konsumenten bei der Erreichung

des guten Vorsatzes unterstützen.



Prominente Fürsprecher



Auch die Schauspielerin Susan Sideropoulos hat die Challenge von

"Werde Klimatarier" für sich entdeckt. "Die 'Klimatarier-Challenge'

hat meine Essgewohnheiten auf die Probe gestellt und mich für gesunde

pflanzliche Alternativen sensibilisiert. Wenn jeder bei sich anfängt,

ist das schon ein erster Schritt in die richtige Richtung", so

Sideropoulos. Durch den Klimatarier-Selbsttest

(https://edelmanftp.box.com/v/Klimatarier) kann jeder auch für sich

selbst sehen, wie klimafreundlich die eigene aktuelle Ernährung ist.

Welche Lebensmittel klimafreundlich sind und welchen CO2-Wert sie

haben, zeigt dabei das Portal und der CO2-Rechner. Unterstützt durch

das Institut für Ernährung und Umweltforschung Heidelberg, steht

hier die Klimagasbilanz von über 150 Lebensmitteln zur Verfügung.



Die Website unterstützt zudem den Verbraucher mit Rezepten,

Studien, Tipps und wissenswerten Informationen rund um das Thema

klimafreundliche Ernährung.



