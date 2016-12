Britische PA wird weiterer Bildpartner der dpa / Far-reaching cooperation between British PA and German Press Agency (FOTO)

(ots) -

Britische PA wird weiterer Bildpartner der dpa



Mit dem 1. Januar 2017 startet der beste Bildfunk, den die dpa je

hatte. Die Deutsche Presse-Agentur schließt für ihren aktuellen

Bildnachrichtendienst dazu Partnerschaften mit den stärksten

Bildagenturen in Europa.



Die dpa ist stolz, als ersten Partner die britische Press

Association (PA) vorstellen zu können. PA blickt auf fast 150 Jahre

Erfahrung zurück, ist aber mit ihrem multimedialen Angebot klar auf

die Zukunft ausgerichtet. PA Images ist einer der weltweit besten

Bilderdienste einer nationalen Nachrichtenagentur mit einem Archiv,

das eineinhalb Jahrhunderte zurückreicht.



Wenige Länder in Europa werden in den nächsten Jahren spannendere

Themen bieten als das Vereinigte Königreich. Nicht nur der Brexit und

die Entwicklungen der britischen Innenpolitik werden auch uns auf dem

Kontinent beschäftigen. Premier-League-Fußball und Showgeschäft, von

Adele bis Benedict Cumberbatch, sind tägliche Themen auch in

Kontinentaleuropa. Und dass mit der Press Association immer das

besondere Bild vom britischen Königshaus verfügbar sein wird, ist ein

weiterer besonderer Vorteil.



Über den neuen dpa-Bildfunk



Mit Jahreswechsel auf 2017 bietet die dpa den internationalen Teil

ihres Bildfunks in völlig neuer Qualität. Statt der Zusammenarbeit

mit einem Partner wird die dpa mit einem zukunftsweisenden Netzwerk

der besten Agenturen der Welt zusammenarbeiten. Zudem wird das

originäre Bildangebot über die internationalen Hubs der dpa in Buenos

Aires, Kairo und Sydney ausgebaut.



Der Bildfunk wird damit internationaler und zugleich deutscher,

weil alle Bilder künftig für den dpa-Dienst kuratiert und betextet

werden. Wir werden kleiner und zugleich größer, weil die Zahl der

Bilder zwar sinken wird, Auswahl und Qualität jedoch ganz deutlich



steigen werden. Die dpa hat den Wunsch der Kunden nach Klasse statt

Masse, nach einem übersichtlicheren, aber zugleich umfassenderen

Dienst aufgenommen und bieten ihren Kunden einen maßgeschneiderten

Bilderdienst mit den besten Fotos aus der ganzen Welt an. Der

deutlich ausgebaute dpa-Bilddesk wählt, kuratiert und betextet jedes

Bild. Damit wird das Bildangebot nicht nur punktgenau verfügbar. Auch

die automatisierte Verknüpfung der Bilder mit Texten, Videos etc.

geht damit einen entscheidenden Schritt voran.



------------------------------------------------------------------



Far-reaching cooperation between British PA and German Press

Agency



January 2017 sees the introduction of the best photo service in

dpa's history. For its photo news service, dpa has secured

partnerships with the finest photo agencies in Europe.



We're proud to introduce PA Images - part of the UK's Press

Association (PA) - as our first partner. PA Images is home to the

prestigious picture collection from the UK's national news agency,

with an archive that stretches back 150 years. Its comprehensive

up-to-the-minute picture wire service and innovative multimedia

package show it is looking to the future.



Few countries in Europe will generate more interesting news than

the United Kingdom in the next few years. Aside from the developments

of Brexit and the changing political landscape of the country, there

is also Premier League football and show business, with stars like

Adele and Benedict Cumberbatch making the news daily in continental

Europe. Meanwhile having the best, most up-to-date images of the

British royal family is a major plus.



About the new dpa photo service



As we move into 2017, dpa has vastly improved the quality of the

international section of its photo service. Instead of cooperating

with a single partner, dpa will work with a forward-looking network

comprising the best agencies in the world.



We will expand our existing photo service in the international

hubs of Buenos Aires, Cairo and Sydney. The photo service will thus

become more international and at the same time more German, as all

photos will be in future curated and labelled for the dpa service.

We'll become smaller and yet bigger, as the number of photos will

decrease as the selection and quality increases.



We've responded to customer demand for quality over quantity with

an easy-to-use yet comprehensive service and we offer a tailor-made

photo service with the best photos from across the globe.



The significantly expanded dpa photo desk selects, curates and

labels each photo. This means it will not only be easier to find

exactly what you're looking for, but that the automatic linkage of

photos with text and video is significantly improved.







