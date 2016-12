Kai Drigalla neuer Leiter Mergers& Acquisitions bei den Asklepios Kliniken (FOTO)

Kai Drigalla wird zum 16. Januar 2017 neuer Leiter Mergers &

Acquisitions bei den Asklepios Kliniken. Damit folgt der 40-jährige

Diplomkaufmann auf Oliver Rong, der das Unternehmen auf eigenen

Wunsch verlassen hat. Kai Drigalla kommt von der

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers in Frankfurt,

wo er zuletzt als Director tätig war.



"Mit Herrn Drigalla konnten wir für diesen strategisch wichtigen

Bereich des Unternehmens einen ausgewiesenen Spezialisten und unseren

Wunschkandidaten gewinnen, der uns dabei unterstützen wird, dass

Asklepios in Zukunft weiter entlang der Wertschöpfungskette wachsen

wird", sagt Kai Hankeln, Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung der

Asklepios Kliniken. "Wir bedauern den Weggang von Oliver Rong und

wünschen ihm für die weitere berufliche Zukunft alles Gute", so

Hankeln weiter.



Kai Drigalla hat an der Fachhochschule Osnabrück

Betriebswirtschaft in Einrichtungen des Gesundheitswesens und

Krankenhausmanagement studiert. Bei seinen beruflichen Stationen bei

der KPMG - Transaction Services Health Care, der DFG

Diakoniefördergesellschaft mbH und der Agaplesion gAG sowie bei

Horvath & Partners standen Re- und Umstrukturierungen,

Neuausrichtungen und Transaktionen im Mittelpunkt seiner Arbeit. Bei

Asklepios umfasst sein Aufgabengebiet neben Mergers & Acquisitions

auch Beteiligungen an Start-ups und andere für das Unternehmen

strategisch wichtige Projekte.







