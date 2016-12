Nur jeder Dritte zündet echte Kerzen an / Bundesweite DEKRA Umfrage zu Weihnachten

(ots) - Weihnachten ist für die große Mehrheit das "Fest

der Familie"



- Fast jeder Fünfte beklagt "viel Stress" und "viel Kommerz"

- Sieben Prozent schützen sich nicht gegen Brandgefahr



Weihnachten ist für die meisten Deutschen (82 Prozent) vor allem

eins: das "Fest der Familie". 42 Prozent sehen im Christfest das

"Fest der Freude". Für fast jeden Fünften bedeutet Weihnachten aber

auch "viel Stress" (19 Prozent) und "viel Kommerz" (18 Prozent / mit

Mehrfachnennungen). Zu diesem Ergebnis kommt eine bundesweite Umfrage

der Expertenorganisation DEKRA unter 1.624 Personen.



Weiteres Ergebnis: In der Weihnachtszeit schmücken 82 Prozent der

Befragten ihre Wohnung innen mit Adventskranz, Zweigen und

Weihnachtsschmuck. 44 Prozent bringen auch Lichterketten im

Außenbereich an, ein bei älteren Personen besonders beliebter

Schmuck. Generell greifen die Deutschen deutlich häufiger zu

elektrischen Kerzen als zu echten Wachskerzen. 42 Prozent verwenden

ausschließlich elektrische Kerzen und nur noch knapp jeder Dritte (31

Prozent) zündet eine echte Kerze an. 7 Prozent verzichten ganz auf

Weihnachtsschmuck.



Um sich vor Brandgefahr durch Kerzen zu schützen, beachten drei

von vier Befragten (78 Prozent) die gängigen Sicherheitshinweise, wie

zum Beispiel Sicherheitsabstände einhalten oder Kinder und Haustiere

beaufsichtigen. Jeder Fünfte (21 Prozent) verwendet nicht

auslaufende, von selbst verlöschende Kerzen, 20 Prozent stellen

sicherheitshalber Wassereimer oder Feuerlöscher bereit. 62 Prozent

haben für den Fall der Fälle Brandmelder installiert. 7 Prozent

verzichten ganz auf besondere Schutzmaßnahmen.



An der Umfrage nahmen insgesamt 1.624 Personen teil, die

bundesweit an 46 DEKRA Niederlassungen zur Hauptuntersuchung kamen.







Pressekontakt:

DEKRA e.V.

Konzernkommunikation



Tilman Vögele-Ebering

Tel.: (0711) 7861-2122

E-Mail: tilman.voegele-ebering(at)dekra.com



Original-Content von: DEKRA SE, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

DEKRA SE

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 16.12.2016 - 10:37

Sprache: Deutsch

News-ID 1437220

Anzahl Zeichen: 2259

Kontakt-Informationen:

Firma: DEKRA SE

Stadt: Stuttgart





Diese Pressemitteilung wurde bisher 33 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung