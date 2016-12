Narc Limited Edition 2K16 - OUT NOW

(firmenpresse) - Narc Limited Edition 2K16



Alle Jahre wieder: die stärkste Version von Narc, die wir je entwickelt haben als Limited Edition in begrenzter Menge. Wir produzieren nur eine Charge und wenn diese vergriffen ist, müssen Sie ein ganzes Jahr bis zur nächsten Limited Edition warten. Narc Limited Edition 2K16 ist ein absolutes hardcore Produkt und nichts für schwache Nerven und Weicheier – ist es zu stark, dann sind Sie zu schwach!



Produkt Highlights:



Unglaubliche Energie und maximale Kraft, so dass Sie mehr Wiederholungen mit höheren Gewichten durchführen und hierdurch schnellere und größere Zuwächse an Kraft und Muskelmasse erzielen werden

Maximale Stickstoffoxydproduktion und ein maximaler, förmlich die Haut sprengender Muskelpump durch die Nutzung zweier potenter, voneinander unabhängiger Stickstoffoxyd Pfadwege

Gesteigerte Muskelausdauer und Hinauszögerung der Erschöpfung für mehr brutale Sätze und Wiederholungen bei jeder Trainingseinheit

Rasiermesserscharfer Fokus und ein Tunnelblick auf Ihr Training, der Sie alles andere vergessen lässt

Gesteigerte Schmerztoleranz für die härtesten und brutalsten Trainingseinheiten Ihres Lebens

Innovative synergistische Energy und Fokus Matrix mit neuartigen Inhaltsstoffen wie dem unglaublich wirkungsstarken Kigelia Africana Extrakt, für extremste Energie und einen bisher unerreichten Fokus, das Sie nur in GN Laboratories Produkten finden werden

Gesteigerte Zufuhr von Nährstoffen, Sauerstoff und anabolen Hormonen zu den trainierten Muskeln und schnellerer Abtransport von toxischen Stoffwechsel Abfallprodukten

Schnellere Regeneration während und nach dem Training

Gesteigerte Proteinsynthese für einen schnelleren Muskelaufbau und muskelschützende Wirkung durch eine Reduzierung erhöhter Kortisolspiegel

Verbesserte Bioverfügbarkeit der Schlüsselinhaltsstoffe durch Verwendung von Piperin und unserer innovativen Polyhydrate™ Technologie





Wie Sie im Lauf der Jahre wahrscheinlich schon mitbekommen haben werden, lieben wir es, mit innovativen Inhaltsstoffen und optimierten, synergistischen Mischungsverhältnissen dieser Inhaltsstoffe zu experimentieren und neue, immer stärkere und effektivere Booster auf den Markt zu bringen. Dies ist eine unserer Passionen und wir können ganz einfach nicht anders.



Wie bereits letztes Jahr haben wir auch dieses Jahr unserer Experimentierfreudigkeit freien Lauf gelassen und die bisher stärkste Version von Narc entwickelt, die alle Ihre kühnsten Erwartungen an ein Pre-Workout Produkt weit übertreffen wird. Pünktlich zur Weihnachtszeit bieten wir Ihnen als kleines Dankeschön an Ihre jahrelange Treue dieses bahnbrechende Pre-Workout Erlebnis als Narc Limited Edition 2K16 an.



Von der Narc Limited Edition 2K16 werden wir nur eine Charge produzieren und wenn dieser vergriffen ist, wird es erst Ende des nächsten Jahres eine neue, weiter optimierte Auflage unseres Pre-Workout Klassikers geben. Greifen Sie also schnell zu, wenn Sie am eigenen Körper erleben möchten, was unser stärkstes Pre-Workout Kraftwerk bewirken kann und wenn Sie die härtesten und produktivsten Trainingseinheiten Ihres Lebens absolvieren möchten.



Mit der Narc Limited Edition 2K16 können Sie öfter hochintensive Trainingseinheiten absolvieren, ohne auszubrennen. Des Weiteren werden Sie mehr Wiederholungen pro Satz und mehr Sätze pro Trainingseinheit mit Gewichte, ausführen können, während gleichzeitig Ihre Regenerationszeit verkürzen wird. In Kombination bedeutet all dies, dass Sie öfter einen stärkeren Stimulus für ein Muskelwachstum und eine Steigerung der Kraft setzen können, was zwangsläufig in überlegenen und schnelleren Zuwächsen an Muskelmasse und Kraft resultieren wird!



Bevor wir näher auf die extremen Wirkungen der Narc Limited Edition 2K16 eingehen, möchten wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass dieses Pre-Workout Produkt aufgrund seiner extremen Wirkung ausschließlich von fortgeschrittenen und erfahrenen Kraftsportlern verwendet werden darf, die bereits Erfahrung mit Trainingsboostern haben. Anfänger und Menschen, die empfindlich auf Stimulanzien reagieren, sollten dieses Produkt auf keinen Fall verwenden. Halbherzigen Hobbypumpern und Weicheiern empfehlen wir, statt Narc Limited Edition 2K16 lieber eine Tasse Kaffee vor dem Training zu trinken (oder endlich damit anzufangen, wie echte Kraftsportler zu trainieren ;-)).



Doch jetzt zu all dem guten Zeugs. Narc Limited Edition 2K16 enthält die wahrscheinlich umfassendste synergistische Stimulanzien und Energy Mischung für unbändige Kraft, irrsinnige Energie und einen rasiermesserscharfen Fokus, die wie je zusammengestellt haben. Mit Narc Limited Edition 2K16 werden Sie Plateaus durchbrechen und all Ihre bisherigen Bestleistungen mir spielerischer Leichtigkeit übertreffen. Der absolute „Star“ dieser Matrix ist ein völlig neuartiges Extrakt der Frucht des Kigelia Africana Baumes, das Sie nur in GN Laboratories Produkten finden werden. . Dieses Extrakt besitzt eine im Bereich der legalen Supplements nie dagewesene Auswirkung auf Energie, Kraft und Fokus. Unsere Tester waren sich einig, dass dieses Kigelia Africana Extrakt Wirkstoffe wie AMP-Citrat alt aussehen lässt und bezüglich seiner Wirkung mit dem legendären, aber seit langem verbotenen DMAA vergleichbar ist.



Natürlich durfte bei Narc Limited Edition 2K16 auch eine innovative Pump Matrix für den wahrscheinlich brutalsten Pump, den Sie je erlebt haben und eine maximale Versorgung Ihrer arbeitenden Muskeln mit Sauerstoff, Nährstoffen und anabolen körpereigenen Hormonen nicht fehlen. Hier haben wir auf eine Kombination synergistischer Wirkstoffe gesetzt, die die Stickstoffoxydproduktion und somit auch Pump und Durchblutung des Muskelgewebes über voneinander unabhängige Pfadwege maximiert.





Auf welche Inhaltsstoffe setzt die Narc Limited Edition 2K16?



Die Narc Limited Edition 2K16 umfasst die Narc Limited Pump Matrix für einen extremen, förmlich die Haut sprengenden Pump und eine maximale Blutzufuhr zu den arbeitenden Muskeln, sowie die Narc Limited Stim Matrix für brutale Kraft, irrsinnige Energie und einen rasiermesserscharfen Fokus. Beide Wirkstoffmischungen enthalten hocheffektive Inhaltsstoffe, die in den optimalen Mischungsverhältnissen für eine maximale synergistische Wirkung miteinander kombiniert wurden und sich gegenseitig in ihren Wirkungen verstärken. Um die Wirkung der Inhaltsstoffe weiter zu verstärken, verwenden wir unsere innovativen Polyhydrate™ Puffersystems und 2 weitere Komponenten (Piperin und Citrus Aurantium), um die Bioverfügbarkeit der Schlüsselinhaltsstoffe durch einen Schutz vor einem Abbau im Verdauungstrakt und eine Hemmung des enzymatischen Abbaus im Körper zu maximieren.





Die Narc Limited Pump Matrix



Die Narc Limited Pump Matrix setzt auf zwei unterschiedliche, voneinander völlig unabhängige Pfadwege zur Steigerung der Stickstoffoxydproduktion: den L-Arginin – Stickstoffoxyd Synthase – Stickstoffoxyd Pfadweg und den Nitrat – Nitrit – Stickstoffoxyd Pfadweg. Da diese beiden Pfadwege voneinander unabhängige Mechanismen und Substrate verwenden, können sie sich nicht gegenseitig in ihrer Wirkung beeinträchtigen, was zur Folge hat, dass sich ihre Wirkungen zu 100 % aufaddieren. Dies bedeutet, dass Pfadwege gleichzeitig auf ihrem Maximallevel ablaufen können, was in einer maximalen Stickstoffoxydproduktion resultiert.



Das Resultat hiervon sind bisher nie zuvor erreichte Stickstoffoxydspiegel, die eine maximale Versorgung der Muskulatur mit Sauerstoff, Nährstoffen und anabolen Hormonen sicherstellen und Ihnen zu einem unglaublichen, förmlich die Haut sprengenden und gleichzeitig lange anhaltenden Pump verhelfen werden, den Sie selbst erleben müssen, um es glauben zu können. All dies bewirkt eine schnellere Regeneration während und nach dem Training, ein späteres Einsetzen der Erschöpfung und überlegene Zuwächse an Kraft und Muskelmasse.



Die Narc Limited Pump Matrix umfasst folgende innovative und extrem wirkungsvolle Inhaltsstoffe, die sich gegenseitig in ihrer Wirkung verstärken:





HydroMax ™



HydroMax ™ ist eine konzentrierte, 65 prozentige und dennoch stabile Form von pulverisiertem Glycerol, die eine Hydratation in einer proprietären Mischung aus Glycerin und Siliciumdioxid ist.



HydroMax ™ wird leicht absorbiert und verteilt sich über den gesamten Körper, wodurch sich die Konzentration von Flüssigkeit im Blut und Gewebe erhöht. Dies bringt mögliche Vorteile für Ausdauer und Ausdauer Ereignisse, wie Anpassung an die Umweltbelastung und Förderung der Durchblutung im Zusammenhang mit dem Krafttraining. Es zeigt sich auch, dass Athleten zusätzliches Wasser für den Zweck der Rehydrierung nach intensiver Übung mit HydroMax speichern können.





Arginin Polyhydrate™



Arginin ist eine Aminosäure, die im Körper und in bestimmten Nahrungsmitteln natürlich vorkommt. Diese Aminosäure stellt den mit Abstand am häufigsten verwendete und am besten wissenschaftlich untersuchen Wirkstoff zur Steigerung der körpereigenen Stickstoffoxydproduktion dar. Kein anderer Stickstoffoxyd Booster wird so häufig verwendet wie Arginin und Millionen zufriedener Anwender sprechen eine eindeutige Sprache.



Um eine Zerstörung von Arginin im Verdauungstrakt vor der Aufnahme in den Körper zu verhindern, welche einer der Hauptgründe dafür ist, dass Arginin bei einigen Anwendern nicht seine optimale Wirkung entfalten kann, verwenden wir die Polyhydrate™ Variante von Arginin. Das innovative Polyhydrate™ Puffersystem wirkt einer Zerstörung des Wirkstoffes im Verdauungstrakt entgegenwirkt und erhöht die Bioverfügbarkeit, um Ihnen eine maximale Wirkung zu garantieren.



Doch Arginin kann noch mehr. Wissenschaftliche Untersuchungen konnten zeigen, dass Arginin die körpereigene Wachstumshormonproduktion steigern und Ihnen hierdurch zu einem schnelleren und größeren Aufbau von Muskelmasse und Kraft verhelfen kann. Und als ob all dies noch nicht genug wäre, besitzt Arginin Studien zufolge positive Auswirkungen auf die Gesundheit und die männliche Potenz.



Natürlich verwenden wir bei Narc Limited Edition 2K16 die Polyhydrate™ Variante von Arginin HCl, die einer Zerstörung des Wirkstoffes im Verdauungstrakt entgegenwirkt und die Bioverfügbarkeit erhöht, um Ihnen eine maximale Wirkung zu garantieren.





Rote Beete



Rote Beete ist eine natürliche Quelle für Nitrat – einem hochwirksamen Stickstoffoxyd Booster. Erst vor wenigen Jahren haben Wissenschaftler entdeckt, dass Nitrat im menschlichen Körper als Substrat des Nitrat – Nitrit – Stickstoffoxyd (oder NO3--NO2--NO) Pfadwegs als Vorläuferstoff für die Stickstoffoxydproduktion agiert. Bei diesem Pfadweg wird über die Nahrung zugeführtes Nitrat (NO3) durch die Abspaltung eines Sauerstoffatoms zuerst zu Nitrit (NO2) reduziert wird, welches anschließend durch die Abspaltung eines weiteren Sauerstoffatoms in Stickstoffoxyd (NO) umgewandelt wird.



Das Interessante am Nitrat – Nitrit – Stickstoffoxyd Pfadweg ist, dass dieser auch bei einem Sauerstoffmangel und einer starken Übersäuerung des Gewebes weiterhin für eine bessere Durchblutung und eine gesteigerte Sauerstoffzufuhr sorgt, während der klassische L-Arginin – Stickstoffoxyd Synthase – Stickstoffoxyd Pfadweg, auf den die meisten Pump Supplements exklusiv setzen, in einem solchen Umfeld stark beeinträchtigt wird. Mit anderen Worten ausgedrückt erhöht Nitrat auch dann noch die Stickstoffoxydproduktion und die Durchblutung, wenn der auf Arginin oder Citrullin basierende Pfadweg bereits längst anfängt aufzugeben.



Die Effektivität von Nitrat bezüglich einer Steigerung der Trainingsleistung wurde durch eine ganze Reihe wissenschaftlicher Studien zweifelsfrei belegt. Für Kraftsportler und Bodybuilder dürfte außerdem interessant sein, dass einige Humanstudien Studien explizit zeigen konnten, dass Nitrat eine längere Aufrechterhaltung der Kraftproduktion erlaubt. Nitrat wird es Ihnen also ermöglichen, mehr Wiederholungen pro Trainingssatz auszuführen, wodurch Sie stärkeres Muskelwachstum anregen können.





Die Narc Limited Stim Matrix



Die Narc Limited Stim Matrix umfasst eine synergistische Kombination der stärksten legal erhältlichen Stimulanzien in optimalen Verhältnissen, die sich gegenseitig in ihrer Wirkung verstärken in Verbindung mit weiteren Inhaltsstoffen, die die Gesamtwirkung der Matrix weiter verstärken und maximieren.



Inhaltsstoffe wie das neuartige Kigelia Africana Extrakt, das Sie nur in GN Laboratories Produkten finden werden und dessen Wirkung von erfahrenen Anwendern mit AMP-Citrat und DMAA verglichen wird, liefern Ihnen irrsinnige Energie, unbändige Kraft und einen rasiermesserscharfen Fokus, während sie gleichzeitig den Eintritt der Erschöpfung hinauszögern, die Schmerztoleranz erhöhen die Regeneration während und nach dem Training beschleunigen, die Proteinsynthese anregen und trainingsinduzierte erhöhte Spiegel des katabolen Hormons Kortisol senken.



Die Narc Limited Stim Matrix umfasst folgende innovative und extrem wirkungsvolle Inhaltsstoffe, die sich gegenseitig in ihrer Wirkung verstärken:





Acetyl-Tyrosin Polyhydrate™



Acetyl-Tyrosin ist eine „verbesserte“ Variante der natürlich vorkommenden Aminosäure L-Tyrosin, die sich von regulärem Tyrosin durcheine um den Faktor 20 bessere Wasserlöslichkeit und eine sehr viel höhere Bioverfügbarkeit unterscheidet. Abgesehen hiervon besitzt Acetyl-Tyrosin dieselben Eigenschaften wie Tyrosin und kann deshalb als eine Art „Super Tyrosin“ angesehen werden.



L-Tyrosin ist das Ausgangsprodukt, das der Körper für die Produktion der stärkten anregenden körpereigenen Neurotransmitter Adrenalin und Noradrenalin benötigt. Bereits eine alleinige Einnahme von L-Tyrosin resultiert in einer gesteigerten Produktion und Ausschüttung dieser hochwirksamen körpereigenen Stimulanzien. Wenn L-Tyrosin in Kombination mit Stimulanzien wie den in Narc Limited Edition 2K16 enthaltenen Wirkstoffen, die ihre Wirkung über eine Erhöhung der Ausschüttung von Adrenalin und Noradrenalin entfalten, eingenommen wird, verstärkt es die Wirkung dieser Stimulanzien in dramatischem Umfang. Eine mit Ephedrin und Tyrosin durchgeführte Untersuchung konnte z.B. zeigen, dass bei einer kombinierten Gabe von Ephedrin und Tyrosin für die gewünschte Wirkung nur halb so viel Ephedrin notwendig war, wie bei einer alleinigen Gabe von Ephedrin.



Natürlich verwenden wir bei Narc Limited Edition 2K16 die Polyhydrate™ Variante von Acetyl-Tyrosin, die einer Zerstörung des Wirkstoffes im Verdauungstrakt entgegenwirkt und die Bioverfügbarkeit erhöht, um Ihnen eine maximale Wirkung zu garantieren.





Rhodiola Wurzelextrakt



Rhodiola Wurzelextrakt ist in der traditionellen chinesischen Medizin als hochwirksames Adaptogen bekannt, das dem menschlichen Körper dabei hilft, besser mit körperlichem und mentalem Stress zurecht zu kommen und darüber hinaus den Fokus und die Stimmungslage verbessert. Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass dieses Extrakt die Spiegel so genannter „Glückshormone“ wie Beta-Endorphinen, Dopamin, Norepinephrin und Serotonin im Gehirn erhöht.



Doch Rhodiola Extrakt ist weit mehr als nur ein Adaptogen. Durch eine gesteigerte Verwendung von Fettsäuren zur Energieversorgung des Körpers und eine Aktivierung der Resynthese von ATP – der so genannten Energiewährung des Körpers – steigert Rhodiola Extrakt die Ausdauer und verzögert den Eintritt der Erschöpfung, was direkt in einer gesteigerten Trainingsleistung reduziert. Zusätzlich hierzu besitzt Rhodiola Extrakt die Fähigkeit, erhöhte Spiegel des katabolen Hormons Kortisol zu senken, die während einer harten Trainingseinheit mit Gewichten praktisch zwangsläufig zustande kommen. Hierdurch entfaltet Rhodiola Extrakt eine muskelschützende Wirkung und beschleunigt gleichzeitig die Regeneration während und nach dem Training.





Citrus Aurantium Extrakt



Citrus Aurantium hemmt ein Leberenzym namens P450, welches für den Abbau von Stimulanzien wie Koffein und den in Kigelia Africana Extrakt enthaltenen aktiven Inhaltsstoffen im Körper verantwortlich ist. Hierdurch verlängert und verstärkt Citrus Aurantium die Wirkung der bereits an sich schon extrem wirkungsvollen Wirkstoffkombination der Narc Limited Stim Matrix.





Koffein wasserfrei



Koffein ist ein hocheffektives Stimulans, ohne das kein Trainingsbooster vollständig wäre. Am bekanntesten sind seine anregenden und gleichzeitig den Fokus und die Konzentrationsfähigkeit steigernden Wirkungen bei gleichzeitiger Verbesserung von Stimmungslage und Wohlbefinden.



Neben diesen positiven mentalen Eigenschaften, die für sich alleine bereits profunde positive Auswirkungen auf jede harte und unerbärmliche Trainingseinheit besitzen, besitzt Koffein auch ausgeprägte Auswirkungen auf die körperliche Leistungsfähigkeit. So kann Koffein die Kraftproduktion der motorischen Einheiten der Muskeln steigern und die Koordination der Kontraktionen der Muskelfasern verbessern. Beides resultiert in einer deutlichen Kraftsteigerung während des Trainings.



Darüber hinaus bewirkt Koffein eine gesteigerte Verwendung von Fettsäuren zum Zweck der Energieversorgung des Körpers. Dies resultiert in einer so genannten „glykogensparenden“ Wirkung, da weniger Kohlenhydrate verbrannt und somit die Glykogenvorräte der Muskulatur geschont werden. Und wenn die Glykogenspeicher der Muskeln langsamer entleert werden, hat dies zur Folge, dass Ihre Muskeln länger voll leistungsfähig bleiben, bevor eine Erschöpfung aufgrund entleerter Glykogenspeicher zustande kommt. Mit anderen Worten ausgedrückt bedeutet dies, dass Sie längere und intensivere Trainingseinheiten ausführen können, was in einem stärkeren Stimulus für ein Muskelwachstum und einem schnelleren Aufbau von Muskelmasse und Kraft resultiert.



Abschließend solle erwähnt werden, dass Koffein synergistisch mit den in Kigelia Africana Extrakt enthaltenen aktiven Inhaltsstoffen zusammenwirkt und deren Wirkung signifikant steigern kann.





2 (Dimetylaminoethanol) Ethanol



2 (Dimetylamino) Ethanol ist eine Verbindung, die vom menschlichen Körper für die Produktion des Neurotransmitters Acetylcholin verwendet wird. Durch eine Einnahme von 2 (Dimetylamino) Ethanol können Produktion und Ausschüttung von Acetylcholin erhöht werden, was in einem verbesserten Fokus, einer gesteigerten Konzentrationsfähigkeit und einer positiveren Stimmungslage resultiert.





Kigelia Africana Extrakt



Dieses Extrakt wir mit Hilfe eines ausgeklügelten und fortschrittlichen Extraktionsprozesses aus der Frucht des Afrikanischen Kigelia Africana Baumes gewonnen. Das von uns verwendete Kigelia Africana Extrakt enthält einen hohen Anteil neuartiger anregender, den Fokus, die Energie und die Kraft steigernder Inhaltsstoffe, von deren extremer Wirkung wir selbst überrascht waren. Dieses Extrakt werden Sie nur in GN Laboratories Produkten und in keinem anderen auf dem Markt erhältlichen Supplement finden!



Unseren Erfahrungen und den einstimmigen Aussagen unserer Tester zufolge, ist das von uns verwendete Kigelia Africana Extrakt das wahrscheinlich im Augenblick stärkste legale Stimulans, das Ihnen nicht nur schier unendliche Energie, sondern auch einen rasiermesserscharfen Fokus verleihen wird. Dieses erstaunliche Extrakt wird es Ihnen ermöglichen, mehr Wiederholungen und mehr Sätze mit höheren Gewichten auszuführen, während es Ihnen zu einem wahren Tunnelblick auf Ihr Training verhelfen wird, der Sie jegliche mögliche Ablenkung ignorieren lassen wird.



Unsere Tester, bei denen es sich um erfahrene Kraftsportler handelt, die sowohl mit DMAA, als auch mit AMP Citrat Erfahrungen gesammelt haben, sagen, dass Kigelia Africana Extrakt das inzwischen nicht mehr erhältliche AMP Citrat wie einen schlechten Witz aussehen lässt und dass unser Kigelia Africana Extrakt eine mit DMAA vergleichbare, aber besser ausgeglichene Wirkung besitzt. Ihr Fazit ist immer dasselbe: unser Kigelia Africana Extrakt fühlt sich verdammt gut an und niemand, der dieses einzigartige Extrakt einmal ausprobiert hat, wir DMAA oder AMP Citrat eine Träne nachweinen.



Ein zusätzlicher Bonus von Kigelia Africana Extrakt ist, dass es den Erfahrungsberichten unserer Tester zufolge die Schmerztoleranz deutlich erhöht. Dies bedeutet in der Praxis, dass Sie bei Ihrem Training sehr viel weiter als zuvor gehen können und so noch stärkere Reize für ein Muskelwachstum und eine Kraftsteigerung setzen können.



1,3,7,9-Tetramethylpurine-2,6,8-Trione



1,3,7,9-Tetramethylpurine-2,6,8-Trione ist eine innovatives Stimulans, das in bestimmten Teesorten natürlich vorkommt. 1,3,7,9-Tetramethylpurine-2,6,8-Trione ähnelt strukturell Koffein und entfaltet seine anregenden Wirkungen über dieselben physiologischen Pfadwege wie Koffein. Warum haben wir dann anstelle der Verwendung von 1,3,7,9-Tetramethylpurine-2,6,8-Trione nicht einfach die Koffeindosis erhöht? Nun, 1,3,7,9-Tetramethylpurine-2,6,8-Trione besitzt im Vergleich zu Koffein einen ganz entscheidenden Vorteil. Während der Körper sich bei einer Daueranwendung recht schnell an Koffein gewöhnt und Koffein hierdurch im Lauf der Zeit einen Teil seiner Wirkung einbüßt, kommt es bei 1,3,7,9-Tetramethylpurine-2,6,8-Trione nicht zu einer solchen Toleranzbildung. Dies bedeutet anders ausgedrückt, dass 1,3,7,9-Tetramethylpurine-2,6,8-Trione bei einer Daueranwendung auch nach einem Monat noch genauso stark wie am ersten Tag wirkt. So etwas ist im Bereich der Stimulanzien nahezu einzigartig!



1,3,7,9-Tetramethylpurine-2,6,8-Trione wirkt mit den anderen Inhaltsstoffen der Narc Limited Stim Matrix zusammen und wird Ihre Trainingsenergie signifikant steigern, Ihren mentalen Fokus währen intensiver Trainingseinheiten deutlich intensivieren, Ihre Stimmungslage verbessern und Ihre Trainingsmotivation erhöhen.





Justicia Adhatoda



Bei der Justicia Adhatoda handelt es sich um eine Pflanze, die in Indien, Nepal und Sri Lanka heimisch ist. Diese Pflanze wird seit Jahrtausenden im Bereich der traditionellen indischen Medizin bei Asthma und Atembeschwerden eingesetzt, da sie die Fähigkeit besitzt, die Atemwege zu weiten. Für Sportler ist diese Eigenschaft interessant, da eine Weitung der Atemwege gleichbedeutend mit einer höheren Sauerstoffaufnahme ist, was zur Folge hat, dass in Verbindung mit der durch die Narc Limited Pump Matrix gesteigerten Blutzufuhr zu den Muskeln, deutlich mehr Sauerstoff zu den arbeitenden Muskeln transportiert wird, was mit einer gesteigerten Leistungsfähigkeit und Ausdauer der arbeitenden Muskeln einhergeht.



Von besonderem Interesse ist außerdem das in der Justicia Adhatoda natürlich vorkommende Alkaloid Vasicin, welches von Wissenschaftlern sowohl von seiner Struktur, als auch von seiner Wirkung her mit Theophyllin verglichen wird. Theophyllin wird genau wie Clenbuterol zu Behandlung von Asthma eingesetzt und besitzt eine ausgeprägte anregende Wirkung, die bei gleicher Dosierung deutlich stärker als bei Koffein ausfällt.





Kakao Flavonoidextrakt



Unser Kakao Flavonidextrakt enthält das natürlich vorkommende Methylxanthin 3,7-Dimethylxanthin, das mit dem Methylxanthin Koffein (1,3,7 Trimethylxanthin) verwandt ist. Auch wenn die anregende Wirkung von 3,7-Dimethylxanthin schwächer als bei Koffein ausfällt, besitzt dieses Methylxanthin einige für einen Booster sehr interessante Eigenschaften. Zusätzlich hierzu wirkt unser Kakao Flavonoidextrakt synergistisch mit zahlreichen Inhaltsstoffen der beiden Wirkstoffmatrizen von Narc Limited Edition 2K16 zusammen und kann hierdurch die Gesamtwirkung dieses Boosters deutlich steigern.



3,7-Dimethylxanthin besitzt unter anderem die Fähigkeit, die Serotoninspiegel im Körper zu erhöhen, was in einer Verbesserung der Stimmungslage und einer hiermit einhergehenden gesteigerten Trainingsmotivation resultiert. Noch interessanter ist jedoch, dass 3,7-Dimethylxanthin die Aktivität des Enzyms cAMP hemmt, welches für den Abbau der stärksten körpereigenen anregenden Katecholamine Epinephrin und Norepinephrin verantwortlich ist. Da Koffein und weitere in der Narc Limited Stim Matrix enthaltene Wirkstoffe Ihre Wirkung zu einem großen Teil über eine Erhöhung der Spiegel der Katecholamine Epinephrin und Norepinephrin entfalten, kann 3,7-Dimethylxanthin somit sowohl die Wirkung, als auch die Wirkungsdauer dieser Wirkstoffe deutlich erhöhen und somit die Gesamtwirkung der Narc Limited Stim Matrix signifikant steigern.



Als zusätzlichen Bonus enthält unser Kakao Flavonoidextrakt eine Reihe von Flavonoiden, die die natürliche Stickstoffoxydproduktion des Körpers erhöhen und hierdurch die Durchblutung der arbeitenden Muskeln fördern und den Muskelpump steigern können. Im Zusammenspiel mit der Narc Limited Pump Matrix resultiert dies im wahrscheinlich extremsten Pump, den Sie je während einer Ihrer Trainingseinheiten verspürt haben.



Extrakt aus schwarzem Pfeffer (standardisiert auf 95% Piperin)



Wir verwenden ein Extrakt aus schwarzem Pfeffer, das auf einen Piperin Gehalt von 95% standardisiert ist. Piperin ist eine erstaunliche Verbindung, die zahlreiche Enzyme hemmt, die im Körper für den Abbau unzähliger Verbindungen, zu denen auch die in Narc Limited Edition 2K16 enthaltenen Wirkstoffe zählen, verantwortlich sind. Durch diese Hemmung des Abbaus kann die Bioverfügbarkeit zahlreicher Wirkstoffe um bis zu 2000% erhöht werden und die Wirkungsdauer dieser Wirkstoffe deutlich verlängert werden, was zur Folge hat, dass Narc Limited Edition 2K16 stärker und länger als ähnliche Produkte wirkt.





Die Polyhydrate™ Unique Buffering Technology



Die Magensäure ist ein extrem wichtiger Bestandteil unseres Verdauungsapparats, da sie bei der Verdauung von Proteinen und dem Abtöten von in der Nahrung enthaltenen Krankheitserregern eine Schlüsselrolle spielt. Leider reduziert die Magensäure gleichzeitig jedoch auch die



Bioverfügbarkeit von vielen oral eingenommenen Wirkstoffen, da ein Teil dieser Verbindungen durch die Magensäure in seine Bestandteile aufgespaltet oder chemisch so verändert wird, dass die gewünschte Wirkung verloren geht.



An dieser Stelle kommt unsere innovative Polyhydrate™ Unique Buffering Technology ins Spiel. Dieses einzigartige Säurepuffersystem, verhindert, dass ein Teil der enthaltenen aktiven Inhaltsstoffe durch die Magensäure zerstört wird, wie dies ohne dieses innovative Puffersystem der Fall sein könnte. Dieser Schutz vor einer Zerstörung durch die Magensäure resultiert in einer höheren Bioverfügbarkeit und letztendlich in einer größeren Menge an aktiven Inhaltsstoffen, die intakt im Körper ankommen.





Die GN Laboratories Qualitätsgarantie



Wir verwenden nur die reinsten und hochwertigsten Inhaltsstoffe, die der Markt zu bieten hat. Um Ihnen eine gleichbleibende, höchste Qualität all unserer Produkte garantieren zu können, wird jedes unserer Produkte regelmäßig im Labor auf die Reinheit und Qualität all seiner Inhaltsstoffe untersucht.









http://gigasnutrition.com/de/vor-dem-trainingstim-/4456-narc-limited-edition-2016.html



Gigas Nutrition LLC



Gigas Nutrition LLC

3802 Rosecrans Street, #305

San Diego, CA 92110

United States of America

Registered/Correspondence office in UK:



Gigas Sports Limited

The Picasso Building

Caldervale Road

Wakefield

West Yorkshire WF1 5PF

Great Britain



Company Nummer: 5917384

Registered office/Correspondence in NL:



Gigas Nutrition BV

Postbuss 111

5900AC Venlo

Netherlands

KvK: 52338177

VAT: NL850401665B01

Kommentare zur Pressemitteilung