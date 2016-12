Ein Jahr in einer Spanisch Sprachschule: ein Jahr einzigartiger Erinnerungen

Rückblickend haben Sprachschüler in 2016 nicht nur neue Spanischkenntnisse gesammelt, sondern auch eine Vielzahl an Erfahrungen





(firmenpresse) - Valencia. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und man beginnt, alle Erlebnisse nochmal Revue passieren zu lassen – war das Jahr erfolgreich, was möchte man im nächsten besser machen, oder vielleicht noch einmal genauso?



Die Sprachschüler einer Spanisch Sprachschule in Valencia werden auf eine Reihe einzigartiger Erinnerungen zurückblicken, die sie nicht nur sprachlich weitergebracht haben. Neue Freundschaften wurden geknüpft, Valencia sowie andere Orte erkundschaftet, Vorlieben entdeckt, Pläne für die Zukunft geschmiedet. Für manchen mag die Entscheidung zum Sprachurlaub zur besten des Jahres gehören – was nicht verwunderlich ist, wenn man sich anguckt, was alles passiert ist.



Zu dem Zweck hat die Spanisch Sprachschule Costa de Valencia eine Auswahl der besten Fotos aus 2016 veröffentlicht: Vom Karneval oder Correfoc über Bootstouren auf der Albufera und Paella Wettbewerben bishin zur Pool- oder Strandparty und Ausflügen in nahgelegene Städte wurde den Schülern hier alles geboten. Und all das noch nebem dem kompetenten Sprachunterricht, der jeden Tag stattfindet. Das Wohlergehen des Sprachschülers wird hier stets grossgeschrieben, denn nur so war es möglich, Spanisch auf verständliche und motivierende Art zu lehren und gleichzeitig durchgehend täglich bis zu vier Aktivitäten anzubieten.



Der Eindruck, den Valencia so hinterlässt ist einzigartig und im Jahre 2017 werden nicht zum ersten Mal viele Schüler wiederholt einen Sprachkurs besuchen. Eine Auswahl, um euch selber ein Bild von diesem Jahr zu machen, findet ihr hier – überzeugen könnt ihr euch dann hautnah hier in Valencia selbst!







Die Sprachschule Costa de Valencia hat sich seit 1995 auf die Vermittlung von Spanisch als Fremdsprache spezialisiert. Die Spanischschule im Herzen von Valencia ist ein anerkanntes Centro Acreditado des Instituto Cervantes und Mitglied in zahlreichen Fachverbänden. Die eingesetzten Unterrichtsmaterialien werden eigens vom Lehrerteam erarbeitet. Wichtigster Aspekt der modernen Unterrichtsmethode ist die individuelle Einbindung jedes Schülers um wirklich Spanisch zu sprechen. Großen Wert legen die beiden Geschäftsführer auf die Unterrichtsqualität und ein breit gefächertes Freizeitprogramm.

