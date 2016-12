Veränderung im DEVK-Konzernvorstand

(ots) - Dr. Veronika Simons (59) ist aus dem DEVK-Vorstand

ausgeschieden. Vorübergehend übernimmt der Vorstandsvorsitzende

Gottfried Rüßmann (54) ihre Aufgaben.



Die DEVK hat sich am 8. Dezember 2016 aufgrund unterschiedlicher

Auffassungen von ihrem Vorstandsmitglied Dr. Veronika Simons

getrennt. Sie war seit Januar 2012 im DEVK-Vorstand tätig. Zuletzt

war Dr. Veronika Simons Mitglied des Konzernvorstandes und für

folgende Gesellschaften verantwortlich: DEVK Sach- und

HUK-Versicherungsverein a.G., DEVK Lebensversicherungsverein a.G.,

DEVK Allgemeine Versicherungs-AG, DEVK Allgemeine

Lebensversicherungs-AG und DEVK Pensionsfonds-AG.



Die Ressortverantwortung für die Bereiche Lebensversicherung,

Aktuariat und Sach/HUK-Betrieb hat interimsmäßig der

Vorstandsvorsitzende Gottfried Rüßmann übernommen.



Für die DEVK Pensionsfonds-AG hat der Aufsichtsrat Birgit Großmann

(59) als neues stellvertretendes Vorstandsmitglied bestellt. Bisher

war sie Geschäftsführerin der DEVK Unterstützungskasse GmbH und hatte

auch als Leiterin Großkundenbetreuung und Spezialthemen die

betriebliche Altersversorgung im Fokus. Birgit Großmann kam 2007 von

der Allianz zur DEVK und verantwortete mehrere Jahre die

DEVK-Hauptabteilung Betriebliche Altersversorgung.



Seit 130 Jahren legen Versicherte in Deutschland ihre Risiken des

Alltags vertrauensvoll in die Hände der DEVK Versicherungen. Heute

betreuen die DEVK-Mitarbeiter bundesweit rund 4 Millionen Kunden mit

14 Millionen Risiken in allen Versicherungssparten. Insgesamt

krempeln mehr als 6.000 Mitarbeiter die Ärmel hoch, um schnell und

tatkräftig zu helfen. Zusätzlich sind die Sparda-Banken seit vielen

Jahren verlässlicher Partner. Nach der Anzahl der Verträge ist die

DEVK Deutschlands drittgrößter Hausrat-, fünftgrößter Pkw- und

sechstgrößter Haftpflichtversicherer.









