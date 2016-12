Powered by blogfoster: Berliner Tech-Unternehmen ist Hauptsponsor der Rock the Blog 2017

(firmenpresse) - Berlin, 16. Dezember 2016. blogfoster, der Technologieführer im Bereich Blog- marketing, ist Hauptsponsor von Rock the Blog 2017, der Konferenz für Blogger sowie PR- und Marketingexperten auf der CeBit, dem weltweit wichtigsten Event für Digitalisierung. Rock the Blog wird am 24. März in Halle 8 ab 9:00 Uhr im Rahmen der CeBIT Global Conferences veranstaltet (nähere Infos unter www.rock-the- blog.com). Mehr als 40 Vorträge auf drei Bühnen drehen sich um neue Trends und spannende Themen im Bereich Blogging & Corporate Blogging.

Rock the Blog: ideale Plattform zum Thema Blog- und Influencer Marketing

Für blogfoster, das bereits 2016 als Redner bei Rock the Blog dabei war, ist der Event die ideale Gelegenheit, den Austausch von Unternehmen und Bloggern zu fördern: "Die Partnerschaft ist naheliegend: blogfoster ist DER Experte im Bereich Blogmarketing und die Rock the Blog Konferenz hat sich innerhalb der vergangenen zwei Jahre als eine der wichtigsten Konferenzen im Bereich Blog- und Influencer-Marketing etabliert. Damit ist die Konferenz die perfekte Plattform für den persönlichen Austausch zwischen Bloggern, Influencern und Unternehmen", erklärt Simon Staib, Gründer und CPO (Chief Product Officer) von blogfoster.

Rock the Blog findet 2017 zum dritten Mal statt und ist fester Bestandteil der CeBIT Global Conferences in Halle 8. Dort erläutern und diskutieren internationale Sprecher aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik an fünf Messetagen vom 20. bis 24. März die Trends und Innovationen der digitalen Welt. Die Veranstaltung der CeBIT Global Conferences präsentiert sich 2017 als "Adventureland - Digital World". Erwartet werden rund 3.500 Besucher, mehr als 200 Redner und rund 140.000 Online- Konferenz-Teilnehmer.

Für den fulminanten Abschluss soll einmal mehr die Freitagsveranstaltung Rock the Blog sorgen, zu der rund 1.000 Besucher erwartet werden. "Für mich ist Rock the Blog ein spannender Ort, an dem sich Unternehmen und Blogger kennenlernen und Synergien bilden," erklärt Steven Zielke, Geschäftsführer der Nebelhorn GmbH, gemeinsam mit der Deutschen Messe AG Veranstalter von Rock the Blog. Inhaltlich dreht sich die Rock the Blog 2017 um Themen aus den Bereichen Media und Technologie, Lifestyle und Automotive, Finance sowie Politik und Recht.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.blogfoster.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über blogfoster: Influencer Marketing wird skalierbar

blogfoster ist das führende Technologieunternehmen, das Unternehmen und Advertiser mit Bloggern und Influencern zusammenbringt. Der selbst entwickelte Algorithmus von blogfoster hilft werbetreibenden Unternehmen dabei, Onlinewerbemaßnahmen wie z.B. Content- Beiträge und Advertisement-Formate zielgerichtet und messbar auf den für sie relevanten Influencer Kanälen zu positionieren. Bloggern und Influencern bietet die blogfoster-Software die Möglichkeit, passende Anzeigenkunden zu finden und dank der Analyse mit "blogfoster Insights" ihre Leser besser zu verstehen. An dem 2013 von Jan Homann und Simon Staib gegründeten Unternehmen sind unter anderem Folgende beteiligt: Axel Springer Plug and Play Accelerator GmbH, die yabeo Capital GmbH die IBB Beteiligungsgesellschaft sowie Nils F. Gläser.

Dies ist eine Pressemitteilung von

blogfoster

PresseKontakt / Agentur:

Doriath Kommunikation

Thomas Doriath

Maximilianstraße 14

80539 München

t(at)doriath-komm.de

+4917624244283

http://www.doriath-komm.de



Datum: 16.12.2016 - 13:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1437317

Anzahl Zeichen: 2383

Kontakt-Informationen:

Firma: blogfoster

Ansprechpartner: Thomas Doriath

Stadt: Berlin

Telefon: 017624244283





Diese Pressemitteilung wurde bisher 88 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung