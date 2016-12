Mitteldeutsche Zeitung: Islamismus/Innere Sicherheit



SWP-Experte Steinberg stellt die Kategorie "Terrorist" bei einem Zwölfjährigen infrage

(ots) - Der Terrorismusexperte der Stiftung Wissenschaft und

Politik, Guido Steinberg, hat Zweifel geäußert, ob man den

12-jährigen Tatverdächtigen von Ludwigshafen als Terroristen

bezeichnen kann. "Ich habe Schwierigkeiten damit, einen 12-Jährigen

als Terroristen anzusehen", sagte er der in Halle erscheinenden

"Mitteldeutschen Zeitung" (Samstag-Ausgabe). "Das macht Sinn, wenn

Leute anfangen, sich für Politik zu interessieren, mit 15 oder 16.

Aber wie politisch kann jemand sein mit 12 Jahren. Da stellt sich

eher die Frage: Was ist im Umfeld los? Denn das kann ja nicht seine

Idee gewesen sein." Steinberg betonte zwar, dass das Problem mit

minderjährigen Terrorverdächtigen europaweit zunehme. "Das Problem

wächst auf jeden Fall. Seit 2014 haben wir europaweit relativ viele

junge Leute, die nach Syrien ausreisen. Die Ausreisenden werden

jünger und weiblicher. Das ist auffällig und nicht nur ein Trend in

Deutschland." Doch er fügte hinzu: "Ein Kind hatten wir in Europa

noch nicht. Das ist ganz neu."







