Brauchen wir einen Verbraucherschutz 4.0? / NRW-Verbraucherschutzministerium stellt Positionspapier vor und startet Konsultationsprozess

(ots) - Die Digitalisierung hat die Konsumwelt der

Menschen drastisch verändert und bestimmt mittlerweile große Teile

des Alltags. Doch während die technologischen Entwicklungen rasant

verlaufen, hinkt der Verbraucherschutz oft hinterher. Die Diskussion

der Risiken erfolgt oft erst, wenn Missstände augenfällig werden.

Eine öffentliche Debatte über die wichtigsten Eckpunkte eines

modernen Verbraucherschutzes 4.0 findet hingegen kaum statt.



Nordrhein-Westfalen hat 2016 den Vorsitz in der

Verbraucherschutzministerkonferenz inne und bei zwei Konferenzen

wurden wichtige Impulse für den digitalen Verbraucherschutz gesetzt.

Um die Diskussion über wichtige Grundlagen eines Verbraucherschutzes

in der digitalen Welt weiter zu forcieren, hat heute

Nordrhein-Westfalens Verbraucherschutzminister Johannes Remmel den

Entwurf des Positionspapiers "Verbraucherschutz 4.0" vorgestellt.

"Anpassungen und Veränderungen sind auf allen gesetzgeberischen

Ebenen notwendig, das hat nicht zuletzt die

Sonder-Verbraucherschutzministerkonferenz Ende November gezeigt",

forderte NRW-Verbraucherschutzminister Johannes Remmel.



Zeitgleich startet mit der Vorstellung des Positionspapiers in

Berlin ein Konsultationsprozess, der sich unter anderem an Verbände

der Wirtschaft, Verbraucherverbände, Datenschutzorganisationen,

Wissenschaft und Politik wendet. "Wir wollen nicht nur unsere

Positionen zu einem zeitgemäßen digitalen Verbraucherschutz

vorstellen, sondern gleichzeitig in die Diskussion mit den Verbänden

und Interessensvertretern gehen", sagte Minister Remmel.



Heute startet der Konsultationsprozess; alle Interessierten haben

nun acht Wochen lang bis zum 13. Februar 2017 die Gelegenheit zur

Stellungnahme. Die Stellungnahmen werden ausgewertet und bei der

Weiterbearbeitung des Papiers berücksichtigt.



Das Positionspapier und Informationen zum Konsultationsprozess



finden Sie hier: http://www.konsultation-vier-punkt-null.nrw.de/







