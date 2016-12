Generation What? - Abschluss-Doku in ZDF und ZDFinfo (FOTO)

Wie tickt Europas Jugend? Die Ergebnisse der "Generation

What?"-Umfrage fasst eine Abschluss-Dokumentation zusammen, die am

Mittwoch, 21. Dezember 2016, um 20.15 Uhr in ZDFinfo und um 24.00 Uhr

im ZDF zu sehen ist. In der europaweiten Studie zur Lebenswelt junger

Menschen hatte das ZDF zusammen mit dem BR, dem SWR und weiteren

europäischen Partnern gefragt: Wie leben die 18- bis 34-Jährigen von

heute und was denken sie zu den Themen Arbeit, Familie, Freunde,

Liebe, Sex und Politik?



In der Dokumentation spricht Moderatorin Sandra Rieß mit anderen

Vertretern der "Generation What?" darüber, was ihre Generation

ausmacht. In ihrer Berliner WG-Küche lädt sie die Videobloggerin Wana

Limar, den Kajak-Olympiasieger Markus Groß und den Schauspieler Louis

Klamroth zu Kartoffelsalat mit veganer Currywurst ein und diskutiert

mit ihren Gästen Fragen und Ergebnisse der Studie: Wie wichtig sind

uns Deutschland und Europa? Wie tolerant sind wir? Sind wir gar die

Generation Konservativ? Können wir uns ein Leben ohne Internet noch

vorstellen? Und wie sind die aktuellen nationalistischen Tendenzen in

Europa einzuschätzen?



In Köln besucht Sandra Rieß ein Konzert der "Urban Brass"-Band

Moop Mama, die in ihren Songs Politik und Party vereint. Mit

Front-Sänger Keno Langbein spricht sie über Ehe, Terrorismus und

Internet. Und beim Kölner Streetfood-Festival konfrontiert Sandra an

ihrem "Generation-What?"-Stand die Besucher mit Fragen der Studie.



In 35 Ländern Europas haben sich rund 940 000 junge Menschen an

der Online-Umfrage beteiligt. Sie umfasst 149 Fragen zu Themen von

Politik über Religion bis hin zu Sexualität und Lebensglück und gilt

als die größte vergleichende Studie dieser Art.



