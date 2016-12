ista wird Hauptsponsor der Grünen Hauptstadt Europas - Essen 2017 / Energiedienstleister stellt Engagement für die Grüne Hauptstadt vor

(ots) - ista ist einer der Hauptsponsoren der Grünen

Hauptstadt Europas - Essen 2017. Im Rahmen eines Pressegesprächs

wurde der Vertrag unterzeichnet. Außerdem stellte das

Energiedienstleistungsunternehmen seinen programmatischen Beitrag zum

Grünen Hauptstadtjahr vor: "ista macht Schule" heißt das neue

Nachhaltigkeitsprojekt, dessen Ziel es ist, Schülerinnen und Schülern

für Energieeffizienz und Klimaschutz zu begeistern.



Als Grüne Hauptstadt Europas wird die Stadt Essen im kommenden

Jahr zeigen, was auf kommunaler Ebene in Sachen Umwelt- und

Klimaschutz möglich ist. ista unterstützt die Stadt dabei als einer

der Hauptsponsoren. "Ich freue mich über das Engagement von ista im

Rahmen der Grünen Hauptstadt. Mit dem Essener Unternehmen haben wir

einen Unterstützer gefunden, der bereits seit Jahren im Klimaschutz

tätig ist", betonte Thomas Kufen, Oberbürgermeister der Stadt Essen.



Teil des Engagements ist ein konkretes nachhaltiges Projekt:

Gemeinsam führen das Projektbüro Grüne Hauptstadt und das Unternehmen

"ista macht Schule" durch. Insgesamt werden fünf Essener

weiterführende Schulen mit modernster Technologie zum Messen von

Energieverbräuchen ausgestattet werden. Die Werte werden ausgewertet

und prominent auf großformatigen Info-Screens in der Schule

visualisiert. Die Schüler bekommen so ein Gefühl für den

Energieverbrauch in ihren Klassenräumen. In Arbeitsgruppen soll dann

gemeinsam überlegt werden, wie dieser durch einfache Maßnahmen

verbessert werden kann.



"Verantwortung für Umwelt- und Klimaschutz muss man lernen. Ziel

des Projektes ist es, nicht nur die technischen Voraussetzungen für

ein transparentes Energiemanagement in den Schulen zu schaffen,

sondern durch begleitende Unterrichtseinheiten die Schülerinnen und

Schüler für das Thema Energieeffizienz zu begeistern", erklärt Thomas



Zinnöcker, CEO von ista. Zu den Pilotschulen gehören das Gymnasium

Essen-Überruhr, die Gesamtschule Holsterhausen und das

Mädchengymnasium Essen-Borbeck. In der folgenden Heizperiode

2017/2018 werden dann mindestens zwei weitere Schulen mit Messtechnik

ausgerüstet.



Das Unterrichtskonzept wird in Zusammenarbeit mit den Lehrkörpern

der beteiligten Schulen sowie den Klimaschutzbeauftragten der Stadt

Essen entwickelt. "Wir freuen uns sehr über diesen nachhaltigen

Beitrag unseres Hauptsponsors. Einfach erklärt und mit viel

Anschauungsmaterial erhalten die Schülerinnen und Schüler

Lösungsansätze für energieeffizientes Verhalten und lernen

verantwortungsvoll mit den Ressourcen Energie und Wasser umzugehen",

freut sich Simone Raskob, Umwelt- und Baudezernentin der Stadt Essen

und Projektleiterin der Grünen Hauptstadt Europas.



"ista macht Schule" steht ganz im Zeichen des grünen

Hauptstadtjahres und trägt dazu bei, die Energiebilanz der Essener

Schulen nachhaltig zu verbessern. Die eingesetzte Hardware überlässt

ista den Schulen auch nach Ende der Projektlaufzeit zur weiteren

Nutzung. Mittelfristig ist zudem die bundesweite Umsetzung des

Projektes geplant, um weitere Schulen zu unterstützen Energie

einzusparen.



Über Grüne Hauptstadt Europas - Essen 2017



Am 18. Juni 2015 hat die Europäische Kommission der Stadt Essen

den Titel "Grüne Hauptstadt Europas 2017" verliehen. Mit dem Titel

wird eine europäische Stadt ausgezeichnet, die nachweislich hohe

Umweltstandards erreicht hat und fortlaufend ehrgeizige Ziele für die

weitere Verbesserung des Umweltschutzes und der nachhaltigen

Entwicklung verfolgt. Essen ist die grünste Stadt in

Nordrhein-Westfalen und drittgrünste in ganz Deutschland. Im Grüne

Hauptstadt-Jahr werden zahlreiche Veranstaltungen, Kongresse und

Bürgerprojekte stattfinden, um nachhaltige Prozesse und Entwicklungen

anzustoßen, die dauerhaft die Lebensqualität der Stadt Essen sichern

und verbessern. Dabei ist die Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger

von entscheidender Bedeutung.



Weitere Informationen zur Grünen Hauptstadt Europas - Essen 2017

erhalten Sie unter www.essengreen.capital



Kontakt:

Projektbüro Grüne Hauptstadt Europas - Essen 2017

Christina Waimann

Brunnenstr. 8

45128 Essen

Fon: 0201 / 88 - 82331

Fax: 0201 / 88 - 9182309

Mail: media(at)egc2017.de

Web: www.essengreen.capital | www.essen.de



Pressebüro Grüne Hauptstadt Europas - Essen 2017

c/o TAS Emotional Marketing GmbH

Markus Pließnig

Max-Keith-Straße 66

45136 Essen

Fon: 0201 / 84 224 - 49

Fax: 0201 / 84 224 - 395

Mail: media(at)egc2017.essen.de



Über ista



ista ist eines der weltweit führenden Unternehmen bei der

Verbesserung der Energieeffizienz im Gebäudebereich. Mit unseren

Produkten und Services helfen wir, Energie, CO2 und Kosten nachhaltig

einzusparen. ista hat sich dafür auf das Submetering spezialisiert,

also auf die individuelle Erfassung, Abrechnung und transparente

Visualisierung von Verbrauchsdaten für Mehrfamilienhäuser und

gewerbliche Immobilien. Als Grundlage nutzen wir ein Portfolio

modernster Hardwarekomponenten zum Energiedatenmanagement. Dazu

gehören funkbasierte Heizkostenverteiler, Wasserzähler, Wärmezähler

sowie entsprechende Montagesysteme. Das Unternehmen beschäftigt in 24

Ländern weltweit über 5.100 Menschen und unterstützt rund zwölf Mio.

Nutzeinheiten (Wohnungen und Gewerbeimmobilien) bei der Einsparung

wichtiger Ressourcen. Darüber hinaus leistet ista mit funkbasierten

Rauchwarnmeldern sowie der Trinkwasseranalyse einen wesentlichen

Beitrag zur Mietersicherheit. 2015 erwirtschaftete die ista Gruppe

einen Umsatz von 810,4 Mio. Euro. Mehr Informationen unter

http://inside.ista.com.







Pressekontakt:

ista International GmbH

Corporate Communications & Public Affairs



Dr. Mirko-Alexander Kahre

Telefon: +49 (0) 201 459 3281

E-Mail: Mirko-Alexander.Kahre(at)ista.com



Dr. Torben Pfau

Telefon: +49 (0) 201 459 3725

E-Mail: Torben.Pfau(at)ista.com



