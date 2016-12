Schön: Facebook muss rechtswidrige Inhalte löschen

(ots) - Telemediengesetz umfassend anwenden



Angesichts zunehmender Kritik hat Facebook angekündigt, künftig

verstärkt gegen Falschmeldungen vorgehen zu wollen. So überlegt

Facebook, mutmaßliche Falschmeldungen zu markieren und dafür mit

Nutzern sowie internationalen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Dazu

erklärt die stellvertretende Vorsitzende der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Nadine Schön:



"Es ist erfreulich, dass Facebook sich endlich bewegt und nun

Maßnahmen angekündigt hat, um Falschmeldungen einzudämmen.

Beispielsweise soll bei der Option 'Beitrag melden' testweise die

Auswahlmöglichkeit 'Falschmeldung' hinzukommen. Dies ist ein erster

Schritt in die richtige Richtung. Er reicht aber bei weitem noch

nicht. Sowohl bei Fake News wie aber auch bei Hasskommentaren gilt

es, die Intelligenz der Nutzer und der Technik so einzusetzen, dass

sie dem Gemeinwohl dient - derzeit ist es leider allzu oft genau

andersrum.



Es bleibt also noch viel zu tun. Erhebliche Defizite lässt auch

die aktuelle Berichterstattung des Magazins der Süddeutschen Zeitung

zu den Arbeitsbedingungen des Facebook 'Löschteams' vermuten.

Facebook muss endlich Klarheit schaffen und einen Transparenzbericht

vorlegen. Wie viele Mitarbeiter werden beispielsweise zur Community

Pflege eingesetzt? Wie werden die Mitarbeiter geschult? Nach welchen

Kriterien wird gelöscht?



Was Hass und Beleidigungen angeht, so ist es wichtig, dass

rechtswidrige Kommentare auf Social Media Plattformen

schnellstmöglich gelöscht werden. Dazu sind die Plattformbetreiber

bei Kenntnisnahme nach dem Telemediengesetz bereits jetzt schon

verpflichtet. Über Jahre haben Sie diese Pflicht vernachlässigt. Ziel

muss es sein, dass in Deutschland das Telemediengesetz endlich

umfassend Anwendung findet. Sollte Facebook dem nicht nachkommen,

gilt es, das Telemediengesetz zu verschärfen."





Hinweis: "Demokratie braucht Debatten ohne Hass und Verzerrung -

Zur Lage in den sozialen Medien" - darüber will die

CDU/CSU-Bundestagsfraktion bei einem öffentlich Fachgespräch am 18.

Januar 2017 sprechen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter

www.cducsu.de/veranstaltungen.







