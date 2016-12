Der Tagesspiegel: Agrarminister Schmidt will Verbraucher vor gefährlichem Mineralöl in Lebensmitteln schützen

(ots) - Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) will

nach Tagesspiegel-Informationen (Samstagausgabe) die Verbraucher mit

einer neuen Verordnung vor gefährlichen Mineralölrückstanden in

Lebensmitteln schützen. Lebensmittelhersteller sollen gezwungen

werden, Lebensmittel in Innenbeutel zu packen oder mit Folien an der

Innenseite der Verpackung einen direkten Kontakt von Karton und

Lebensmittel zu unterbinden. Die Kohlenwasserstoffe gelten als

gesundheitsschädlich, sie können Leber und Lymphknoten schädigen.

Aromatische Kohlenwasserstoffe stehen im Verdacht, krebserregend zu

sein. Das Problem tritt vor allem bei Lebensmittelverpackungen aus

recyceltem Zeitungspapier auf, da Zeitungspapier mit

mineralölhaltigen Farben bedruckt wird. "Mein Ziel ist es, zu

verhindern, dass Mineralölbestandteile - zum Beispiel durch

Verpackungen aus Recyclingpapier - in Lebensmittel geraten", sagte

Schmidt dem Tagesspiegel. Sein Entwurf ist derzeit in der

Ressortabstimmung. Verbraucherschützer fordern schon seit längerem

gesetzliche Maßnahmen, um die Mineralölbelastung zu senken. Betroffen

sind vor allem Mehl, Gries, Reis, Cerealien und Schokolade.



Datum: 16.12.2016 - 13:31

