Brainjoin Coaching Akademie startet Kampagne für die Wirtschaft im Saarland

(ots) - "Großes beginnt im Kleinen" - das ist ein

Satz, über den man eine Weile nachdenken kann. Mit diesem Motto

signalisiert das Saarland die Aufbruchsstimmung, mit der sich

Einwohner, Firmen und viele Unterstützer mit neuen Ideen für die

Region miteinander vernetzen. Das war der Ansporn für die Brainjoin

Coaching Akademie Saarland, sich gezielt damit zu beschäftigen, was

erfolgreiche Regionalstrukturen generell ausmacht und nachhaltige

Kommunikation und Wirtschaft positiv beeinflusst.



Nun startet unter dem Motto "Faktor Mensch" ein Programm für

Firmen und Selbstständige, welches einen sehr wesentlichen

Bestandteil für Wettbewerbsfähigkeit aufgreift - die Wechselwirkung

zwischen Digitalisierungsansprüchen, Wachstum und leistungsfähigen

Mitarbeitern.



Horst Kraemer, Gründer der Brainjoin Gruppe D/A/CH und Leiter der

Coaching Akademie beschreibt es so: "Wir sind vor fast genau einem

Jahr mit einer neuen Niederlassung der Brainjoin Gruppe gezielt an

den Standort Saarbrücken gegangen, um die Angebote im Bereich Aus-

und Weiterbildung rund um das Thema Coaching und Gesundheitsfürsorge

für Fachkräfte der Gesundheitsberufe, Coaches und Trainer für den

südwestdeutschen Raum und das Saarland zu intensivieren." Auch die

Weiterbildungen zum Trauma-Assistenten/Trauma-Assistentin in

Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen

und Familie SAARLAND gehören zur Aufgabe der Akademie. Nach einem

Jahr Coaching Akademie Saarland wird es nun die Aktion "Faktor

Mensch" geben, die den Unternehmen und Selbstständigen gezieltes

neurosystemisches Grundlagenwissen zur Kommunikation und für den

Arbeitsalltag im Zusammenhang mit neurobiologischen Faktoren liefert.



Zum Hintergrund erläutert er: "Wir intensivieren gezielt die

Kommunikation mit den regionalen Unternehmen. Gerade in Zeiten von



Industrie 4.0 mit extrem schnellen Veränderungsprozessen und bei

sich rasant ändernden Märkten ist es umso wichtiger, schonend und

klug mit den Mitarbeitern als wichtigste Ressource umzugehen, um im

Markt zu bestehen und wachsen zu können. Dazu gehören nicht nur die

gesetzlichen Vorgaben für die Gefährdungsanalyse körperlicher und

psychischer Gesundheit im Unternehmen sondern generell eine bessere

Weiterbildung in puncto Prävention und der Aufbau von Inhouse

Kompetenz über mehrere Ebenen. Das neurobiologische Wissen, welches

heute genutzt werden kann, bringt Quantensprünge für die Entwicklung

des Faktors Mensch als wichtigste Zukunftsressource unserer

Gesellschaft und für Unternehmen, die einen nachhaltigen

Wettbewerbsvorteil erreichen wollen."



Die Seminare und Inhouse Veranstaltungen sowie Kooperationen mit

Behörden und Verbänden werden individuell durchgeführt. Saarländische

Unternehmen, die die vorgegebenen betrieblichen Gefährdungsanalysen

nach den gesetzlichen Vorschriften planen, können sich gezielt

beraten lassen.



Brainjoin steht für eine stetige Weiterentwicklung der

Stressfolgeprävention einschließlich der Risiko-Früherkennung.

Individuelle und flexible Coaching- und Trainingskonzepte werden mit

der wissenschaftlichen Methode Neuroimagination® kombiniert.

Begleitend zur Praxis findet eine intensive Forschungsarbeit statt

die aktuelle neurowissenschaftliche Erkenntnisse für alle

Praxisaufgaben nutzbar macht. www.brainjoin.com



ADRESSE:

Kontaktdate

Brainjoin Coaching Akademie Saarland

Bleichstraße 14

66111 Saarbrücken

Tel 0681 938 65 750

Mail: info(at)brainjoin.com



Weitere Termine zu Workshops, Seminaren und Weiterbildungen im

Überblick: http://brainjoin.com/termine



Über die Brainjoin Gruppe



Die Brainjoin Gruppe mit den Bereichen Coaching, Consulting und

Akademie wurde von Horst Kraemer gegründet und zählt zu den führenden

Unternehmen im Bereich der Stresskompetenz und Gesundheitsprävention.

Horst Kraemer gilt als Pionier der Stressforschung und -prävention

und ist Entwickler der wissenschaftlichen Methode Neuroimagination®.

Diese basiert auf Erkenntnissen der Neurowissenschaften und wird

erfolgreich bei Trauma, Burn-out und Stressfolgen eingesetzt. Horst

Kraemer gründete 1996 das Interdisziplinäre IPAS Institut in Zürich,

aus dem die Brainjoin Gruppe entstanden ist. Standorte der Gruppe

gibt es in Hamburg, Köln, Saarbrücken und Zürich. Die Brainjoin

Coaching Akademie bietet neben Seminaren und Workshops auch

zertifizierte Coaching Aus- und Weiterbildungen an. Mit gut

ausgebildeten und geprüften Mitarbeitern im deutschsprachigen Raum

ist Brainjoin seit vielen Jahren ein kompetenter Partner für

Unternehmen, Behörden, Personalentwickler sowie medizinische

Berufsgruppen.







Pressekontakt:

Brainjoin Presseteam, Tel. 0681 938 65 750,

E-Mail: presse(at)brainjoin.com



Original-Content von: Brainjoin Gruppe, übermittelt durch news aktuell



